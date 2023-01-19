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玄關是一個家的門面 也是最神聖的場所

方智出版社／ 文・近藤麻理惠
近藤麻理惠認為，家的入口應該讓我們心中湧現出回家的安心感，一踏進玄關就想對自己的家說聲：「我回來了！」乾淨整潔，讓客人覺得愉快且受到溫暖的歡迎。方智出版社提供
近藤麻理惠認為，家的入口應該讓我們心中湧現出回家的安心感，一踏進玄關就想對自己的家說聲：「我回來了！」乾淨整潔，讓客人覺得愉快且受到溫暖的歡迎。方智出版社提供

家的入口應該讓我們心中湧現出回家的安心感，一踏進玄關就想對自己的家說聲：「我回來了！」乾淨整潔，讓客人覺得愉快且受到溫暖的歡迎。這就是我理想中的玄關。

例如，地面永遠保持潔淨，整齊排列著與家庭成員人數相符的鞋子，多出來的則收進鞋櫃裡。空氣中有股薰香或線香的淡淡香氣，地上鋪著有品味的玄關墊、旁邊裝飾自己喜歡的畫、明信片與當季鮮花，一進家門就會看到令自己心動的物品，配合新年、萬聖節、聖誕節等節慶，點綴應景物品，享受四季更迭的自然流轉。

在玄關處整齊排列與家庭成員人數相符的鞋子，多出來的則收進鞋櫃。方智出版社提供
在玄關處整齊排列與家庭成員人數相符的鞋子，多出來的則收進鞋櫃。方智出版社提供

有次我到某個客戶家中，她家的玄關令我印象深刻。玄關放著大型玻璃櫃，裡面是男主人親手做的大船模型；玻璃櫃旁邊則擺著她親手做的應景花飾。由於他們的小孩已經長大搬出去，夫妻兩人便一點一滴地布置家中，每天都會跟自己的家打招呼。我還記得夫妻倆面帶微笑告訴我：「每次從外面回來，一看到玄關就覺得很開心。」

玄關是家的門面，也是最神聖的場所。關鍵在於，以簡單裝飾為原則。方智出版社提供
玄關是家的門面，也是最神聖的場所。關鍵在於，以簡單裝飾為原則。方智出版社提供

玄關是家的門面，也是最神聖的場所。關鍵在於，以簡單裝飾為原則。

圖為《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》書封。方智出版社提供
圖為《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》書封。方智出版社提供
打開家門時，你想看到什麼？走進去時，什麼會讓你怦然心動？某種特殊的香味、風格，或裝飾品？也許你想添加長椅或採用不同的鞋子收納方式，來重組和簡化進入家中的過程。

（本文出自《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）

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