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你真正想整理的是什麼？找出整理的「堵塞」點 才能根本解決問題

方智出版社／ 文・近藤麻理惠
方智出版社提供
方智出版社提供

請告訴我。你為什麼決定整理？

問到這個問題時，一般人會專注於「整理眼前空間」的欲望。他們會說「我想把家裡整理乾淨」，或是「我想要減少找東西的時間」。這類想法當然沒有錯，畢竟整理家裡這件事本來就是物理性作業的身體勞動。但你既然要施展「怦然心動的整理魔法」，整理前不妨花點時間好好思考幾件事。

我每次上整理課時，都會問客戶這些問題：

你是否從小就善於整理？

你現在做什麼工作？

為什麼選擇現在的工作？

休假時你都做些什麼事？

你從何時開始從事自己喜歡的興趣？

做什麼事情時最能令你感到開心？

有些問題乍看之下與整理毫無關係，我會視實際情形，花一個小時好好與客戶談心。我問這些問題不是想滿足自己的好奇心，而是為了讓整理過程更加順利。

客戶在整理某類物品的過程中，例如衣服或書籍，經常會碰到「整理得很緩慢，遲遲沒有進展」的情形。有些客戶就是無法丟衣服，有的人就是喜歡囤積大量清潔劑。而就像肌肉之中的氣結，這些地方就是整理的「堵塞」點。

凡是出現特定「堵塞」點的人，在人際關係、工作或其他生活領域中，一定也會遇到「遲滯不通」的難關。對一些人而言，癥結點可能是「覺得現在的工作枯燥乏味」，對另一些人而言，問題可能是「無法與母親和解」，或是需要跟配偶或伴侶討論某件事，但一直拿不出勇氣。

不論當事者是否意識到這一點，一定要先「疏通」生活中的「堵塞」點，才能從根本解決問題，這就是我在整理前問客戶問題的原因。不過，我並不會當場給予任何意見或思考解決之道。我做的，只有問問題而已。

在整理之前，先提醒客戶留意自己內在「尚未整理好的部分」，就能迅速提升後續的整理進度。了解自己為什麼捨不得丟東西，察覺自己的執著心，就能讓整理進入更深的層次。

圖為《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》書封。方智出版社提供
圖為《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》書封。方智出版社提供
對待物品的方法其實與人際關係、工作、生活型態息息相關。從「物品」和「自己」兩方面雙管齊下，舒緩「僵硬」點，才是真正有效率的做法。整理就是整頓、清理所有的人事物。那麼，你現在最想整理的究竟是什麼？不妨再次好好思考。

（本文出自《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）

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例如衣服或書籍，經常會碰到「整理得很緩慢，遲遲沒有進展」的情形。有些客戶就是無法丟衣服，有的人就是喜歡囤積大量清潔劑。而就像肌肉之中的氣結，這些地方就是整理的「堵塞」點。

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