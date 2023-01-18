旅行一窩蜂挨酸 吳鳳：不要管別人說什麼 好好探索世界就對了

我們全家上次去北海道，機場很多人大家都等很久！看到有人留言：活該！幹麻一窩蜂？

但他們是不是都忽略一個點，大部分的人有時間出國都是連假的時候。而且現在各國邊界開始恢復正常，所以這個時候出國遇到人潮是很正常！

我也很想要比較少人的時候出國，但是要工作上學，通常有空的時間也是連假或暑假！

好像有些人喜歡從負面的角度看一切，所以這些人很難找得到快樂。沒有錯！出國遇到人潮麻煩，但是我還是覺得沒關係！正面的說：我有能力帶家人出國多珍貴，所以要珍惜。

我來台灣之前，只有去過義大利而已，那個又不是旅行，而是郵輪上實習。台灣是出國的第二個國家，而且是第一次搭飛機！（義大利是搭郵輪）。不過我來台灣之後辛辛苦苦工作存錢，慢慢有能力出國，這16年來我去過20多個國家。

我把出國或者任何一個旅行當成家庭時光。ㄧ邊發現世界，ㄧ邊創造更多回憶給家人，因此這些負面情緒對我而言，都是沒有什麼意義。接下來一樣要準備出國，前幾天老婆申請簽證，也是需要排隊，許多人等很久也沒關係。大家辛苦賺錢，也想要把這個時光過的更幸福。

有一句話說：旅行所代表的不僅僅是看遍各地風景，而是一個持續、深沉且永久的機會，讓我們得以不斷發掘生活的真諦。請不要管別人說什麼，好好旅行，平安的探索世界就對了！

（本文出自吳鳳臉書《機場很多人等很久！看到有人酸留言有感》，未經同意禁止轉載）

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