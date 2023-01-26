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近藤麻理惠：如果夢想能成真 你希望過什麼樣的生活？

方智出版社／ 文・近藤麻理惠
方智出版社提供
方智出版社提供

探索這個問題的答案，有助於為激發喜悅的生活奠定基礎。

這就是為什麼我首先請每一位客戶做的，是分享各自的希望和夢想。他們在描述一棟擁有大地色調可愛家具的華麗房子時，或有個可以烤蛋糕的大廚房時，眼睛都會閃閃發光。但不久後，他們會開始想到現實，眼中的光芒就此消失。「我住在小公寓裡。」他們會這麼說：「我怎麼可能把一個只有二十四坪大的房子建造成一座宮殿？我該現實點。」

從表面上來看，這似乎是完全合乎邏輯的結論，而且說實話，我有很長一段時間都不太確定該如何回應。我怎能要求我的客戶在他們的夢想上妥協？我怎能告訴喜歡印象派畫家雷諾瓦的人，用「更合適」的東西——例如日本雕版印刷——來裝飾單人公寓，並只專注於保持空間的整潔？這麼做永遠無法激勵他們去整理。光這麼想，就會熄滅最微小的喜悅之火。

在想像理想的生活方式時，究竟該放飛想像力，還是堅持可行性？這是個棘手的問題，我也為此思考了一段時間。

在日語中，「生活方式」（lifestyle）的對應詞是「暮らし」（kurashi）。我在思索這個詞彙時，意識到我其實並不知道這到底是什麼意思。我查了《大辭泉》辭典，發現一個有趣的事實。

根據辭典解釋，「暮らし」的意思是「生活的行為；度過每一天；日常生活；謀生」。動詞型態「暮らす」的意思是「消磨時間直到日落；度過一天」。換句話說，「理想的暮らし」的意思是「理想的消磨時間的方式」，也因此跟「理想的家」的意思截然不同。

這樣的認知讓我想起大學時與父母一同住在東京的家，雖然我有自己的小房間—這在日本的大城市可是極大的奢侈品，但我總是充滿更大的理想與抱負。我夢想擁有更大的房間、更可愛的廚房、陽臺上的小花園、更好的窗簾等。但是，廚房是我媽媽的領土，不容我任意侵犯。而且我的房間別說是陽臺了，連窗戶都沒有。

但是我對夢想和現實之間的差距完全不在意。我以前常常炫耀我多喜歡自己的房間。我喜歡是因為這是我自己的空間，可以享受理想生活方式的地方，無論是睡前用薰香放鬆，聽最喜歡的古典音樂，還是在床頭櫃上放個插著一朵花的小花瓶。

換句話說，理想的生活方式是指我們做了什麼，而不是我們住在哪裡。

我的客戶一旦整理好家裡後，其實很少考慮搬家或徹底重新裝修。他們表示最大的變化之一是如何運用時間。透過這些變化，他們開始愛上居住空間，無論是否符合他們的理想。

使你沒辦法搬去新房子或公寓，你還是可以改變生活方式。你只需要生活得好像，你的空間就是你理想的家。這其實才是整理的意義。所以，在想像理想的生活方式時，請具體想想你想做什麼，以及想如何在家裡度過時間。

奇怪的是，許多客戶在結束整理並展開「理想生活」之後，真的搬進了理想的家——甚至得到了理想的家具。我數不清多少次聽見客戶對我說：「兩年後我終於搬到理想的家了！」或是：「朋友將我一直想要的家具送我了！」這是我在工作中目睹的諸多奇怪而奇妙的整理效果之一。

圖為《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》書封。方智出版社提供
圖為《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》書封。方智出版社提供
相信與否，完全取決於你自己。但既然下定決心改變，何不盡情想像你心中最理想的生活？

（本文出自《學會整理，就會喜歡自己：麻理惠的怦然心動居家生活》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）

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