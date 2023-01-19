當我們的關係走到清算那一天…哪些可能先讓自己安頓下來？

金錢帳：「妳之前欠我的，像妳住在我這裡用的水電、我騎車去載妳的油錢、上次幫妳貼的電影錢，都分手了，當然要算個清楚！」

關係帳：「我對現在的女友，好像沒感覺了，但又很習慣一起生活，只是感覺好像沒有愛了…」還有一種是盤點關係裡的狀態，或是彼此之間還剩下什麼？

「我現在感覺有點混亂，不知道要不要繼續這段感情？因為還有另一個學長在追我，我有告訴對方不是單身，但對方好像覺得無所謂，我現在不知道到底要怎麼選擇？」

甚至有一種是，突然多了選擇標的，但是從沒想過的關係模式：「我的伴侶突然跟我提想要試試看開放式關係，我有點震驚，不知道該怎麼辦…？」

面對著生活中或是看似穩定的關係裡，當他人突然丟過來讓我們措手不及的問題時，我們往往都是先承受或接收，接著才可能有些空間得以想想接下來該怎麼做。然而，可能更多時候，我們只能直覺式的反應，或者用情緒回應對方，難以聽清楚或搞懂對方傳遞的訊息中究竟在表達什麼意思，或是清晰說出自己心裡真正想說的，於是可能原本單純的念頭或想溝通的內容，變成了複雜的事情走向。

關係的衝突與激烈，往往都是這些誤解與無法理解而接踵產生。當我在關係裡感到有些困惑、委屈，甚至是衝擊，有哪些可能先讓自己安頓下來？

感覺內在的狀態

試著探索事件中給自己帶來的感受，這是所謂的「傾聽內在的聲音」。這些聲音能為我們的混亂帶來一些平靜，我們才有機會往下一步整理自己的思緒。

當感覺有所安歇 嘗試梳理思緒

當我們試著碰觸自己的思緒時，往往有許多雜訊，像是有第一個出現的聲音，但會再伴隨另一個牴觸的聲音。這時候，我們不妨試著去探尋聲音背後更深一層的可能，因為那裏往往有著我們沒有發現的至寶，像是我們在關係裡的狀態、我們與對方相處的感受、我是以什麼姿態待在這段關係中…等等。藉由思緒與感受的探索，好讓我們內在的各種狀態有被回應的感覺。

記憶中未被回應的失落

人在遭遇重大事件衝擊時，往往容易產生混亂、動盪的感覺，自然沒有太多思考空間，更遑論整理思緒的能力；然而，這些混亂與動盪的背後，或許有著生命中未被回應的感受藏在更底層的地方，而這些未被回應的部分，便可能是我們在關係中不自覺呈現與有所需求的成分。

關係裡的種種現象是如此複雜，如果在關係經營中遇到了風險評估、違約交割，以及如何再平衡的難題，或許停下來看看目前手邊的本金有多少，思考在關係中能夠調整或調配些哪些資產，是我們能為自己做得內在投資。

（本文出自看見心理當我們的關係走到了清算的那一天…」，未經同意禁止轉載。）

商品推薦