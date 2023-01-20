台商心情／回台了...「心理」上水土不服怎麼辦？

回到了家，怎麼感覺人生地不熟？以前在兩岸工作時認識的台商朋友，最近因為疫情影響決定回台。聊天敘舊的過程中，說出心中的感受和心情。

「明明回到從小長大的家，卻感到陌生甚至覺得適應困難？」、「現在辦公室文化是這樣嗎？我怎麼覺得格格不入？」、「回來重新找工作，都到這個年紀還要和弟弟妹妹面試，面子放不下啊」、「原本很期待的家人團聚怎麼變成常常吵架？」、「家人關係變的好疏遠，我不知道他們在想什麼，要怎麼改善？」、「一回來就被催婚，在台灣的朋友圈都很少聯繫了，現在徵婚只會被當詐騙集團吧」。

在台灣出生，從成長、就學到進入職場都在熟悉的環境，然後前往中國工作。在外地工作上好不容易適應當地的管理模式，也重新建立生活習慣和朋友圈。現在回到習慣的故鄉，竟然有人生地不熟的孤單感，積累了不同的壓力和落寞。

回台適應的問題，有些隨著時間，會慢慢的自我克服和調適。而當問題是複雜難解的，就會變成適應上的壓力。那我們該怎麼辦呢？

關於生活壓力的因應模式

學者Lazarus和Folkman提出，面對外來事件刺激和應對刺激的反應之間，是個相互影響的過程，並分成三個階段：

初級評估，面對外來的刺激或改變，人會思考或通過經驗判讀這個刺激是單純的小改變還是形成大威脅。在此階段就像遇到新冠肺炎疫情，在疫情初期台商正摸索應對的方法，期望讓公司或工廠產線維持運作和產能。

第二階段，此時會判斷外界刺激是威脅了。人會希望減少威脅帶來的傷害，並規劃做出對應的解決之道。在此階段就像台商這時面對封控下公司收益和生活持續的影響，帶給自己和家庭間心理上很多不確定感和害怕，於是規劃如果留在在中國當地可以怎麼辦，或是，思索其他的選擇。

最後階段是因應威脅，面對威脅感會產生不同策略，並嘗試執行不同的解決辦法，此階段時威脅可能會緩解，或是因為新的刺激變得更複雜難解而產生較高的焦慮。在此階段就像台商/台幹看到台灣防疫逐步解封，考慮留在中國等待政策鬆綁，也同時思考是否選擇最安全的回鄉發展。而等待與發展回台時的職位發展時，由於面對人事物的調適與異動，導致焦慮和調適困難。

接下來的生活，你準備好了嗎？

當我們回到多年不見的家鄉，面對應該好熟悉的環境，隱約感到真實的感覺是陌生甚至侷促不安，此時更多心力在準備適應和調適新舊交替的生活。在這個情況下，我們遇到適應上的挫折有時會覺得沒有人能理解與關心這獨特的經驗，請讓我們花一點時間看見自己內心產生的感受，返鄉的調適遇到的困擾都很不容易，而你很努力調適了。除了獨自適應和擔心，也可以將想法和困難，與家人朋友討論與整理，感受情感與關係帶來的美好與溫暖。

如果壓力和調適影響到飲食和睡眠的狀況，身邊沒有合適的人可以討論與疏理情緒與因應的對策時，可以透過諮商專業的協助，藉由幫助釐清和安頓心理壓力，達到身心平衡的效果。不管哪種方式，辛苦已久的你，請讓自己好好照顧一下自己喔！

（本文出自回台了，感到「心理」上的水土不服怎麼辦？，未經同意禁止轉載。）

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