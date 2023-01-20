同志們過年啦！給沒出櫃的你的心理建設 先開家門還先開櫃門？

年底已經夠忙了，想到農曆春節，沒有兒時的快樂期待感，只有那滿滿說不出口的壓力嗎？想到回到「家」就有各種「關心」接踵而至：「在哪工作？薪水多少？」、「交男/女朋友了嗎？」、「什麼時候要結婚？」，看到這些問題，你現在在想什麼？「可以不要回家？」、「還是乾脆出櫃，一了百了!」、「如果還沒準備好要出櫃，我要如何面對這些問題？」。

回家或不回家

如果真的無法接招，往年受傷與委屈還隱約痛著，情況允許的話，那就先照顧好自己，安排出國也很好。 如果還是要回家呢？那就真的要有點心理準備，因為要面臨的是可能懂你或是不懂你的人，更可怕的是自以為懂你的。那這時可能可以找一個心理師談談，最少最少，更清楚自己的心理狀態以及練習強化自己的心理素質。

身為心理師 想對你說的話

其實，拿掉性別、性向這回事，單身子女往往或多或少都有返家焦慮，不僅僅是未出櫃的同志，這些問題是每個人都有可能面臨的狀況；問題根源，能是那令人窒息的親子關係。

身為父母，同樣也可能有著說不出口的壓力，但此時此刻，我先不談身為父母的壓力，我想說的是，身為子女的你，有壓力都是很正常的，而在這個位置的我們，又能如何因應呢？我想，即便我在這裡寫了「返家因應一百招」，那都不一定會是你所適用的，而這樣的情況其實也常常發生在諮商室現場。

心理師~心理師~我想出櫃，可是...、我想回家，可是...現在的你是不是也有類似的困惑在心裡盤旋著？此時的我們可以做些什麼？

也許可以先不要急著出櫃

龐大的壓力會使同志族群更容易面臨心理議題困擾，機率比異性戀高出許多，經詢問周遭同志朋友表示出櫃前最常擔心的事：

1.我會丟掉工作嗎？

2.我會失去我在乎的家人嗎？

3.某某某會生氣嗎？

4.他會怎麼看我、怎麼想我？

雖然有研究顯示出櫃成功後對身心有很大的幫助，但我們也必須明白一件事，那就是許多問題不會因為出櫃後就會解決，只要搬家、換工作、 結交新朋友、換環境等等，都可能會再面臨是否要出櫃的抉擇，會面對到的是尊重還是歧視，沒有人會知道：也許一輩子會經歷無數次的出櫃，而每次出櫃的過程可能都不太一樣，重點在是否有為自己做好心理準備。

關鍵往往不是出櫃或不出櫃

無論如何，出櫃的決定權都在自己手中，決定「現身」與否，我們都需要想想自己準備好了嗎？也許可以透過下列步驟自己嘗試進行。

1.覺察：學習懂自己

隨著環境改變、遇到不同的人事物，往往都會遇到是否決定要「現身」 的時刻。首先要懂自己，此時的自己準備好了嗎?

2.評估

需要整體全面地考量出櫃的必要性，仔細分析好壞利弊，例如現身後也許需要面對某些異樣眼光，而選擇「不現身」也可能需要面臨承受焦 慮、壓抑、憤怒、委屈等等負面情緒。

3.決定

選擇現身與否並沒有標準答案，所以每個選擇都需要視情況來判斷：關鍵是我們要明白現身就是一種不斷會重複的過程，每次決定現身或不現身都是經驗的累積，重點是這些經驗為我們帶來的是什麼？是否能成為自己內心堅強的養分？而這些經驗的累積終究會成為我們面對未來挑戰的力量。

諮商能為你做的事

1.覺察與探索

在要知道下一步要怎麼做之前，要先了解自己。

2.選擇下一步

心理師可以陪伴你尋找與評估下一步的可能性。

3.行動

審慎評估後，心理師可以提供的是當你採取行動後的適應與調適。

諮商怎麼開始

若你如上面所說的情況，那麼可以尋找擅長多元性別議題的心理師談談。真正的發現之旅，不在尋找新的風景，而是擁有新的眼光 讓我們一起踏上自我了解的旅途吧。

（本文出自看見心理【同志們!要過年啦!!!給沒出櫃的你的心理建設】先開家門還是先開櫃門?」，未經同意禁止轉載。）

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