男生比較擅長寫程式？線上學寫程式 女生比想像更多

台大畢業、曾在國際知名管顧公司工作十年，程式教育品牌Alpha Camp營運長郭又綺，看似是「人生勝利組」，其實也面臨過無數迷惘——她是如何在新創領域將自己歸零，勇敢走出自己的破框之路？

現在的你，是否因不斷追趕世俗標準而喘不過氣，甚至害怕「進度落後」，總是承受排山倒海的焦慮？

程式教育新創品牌Alpha Camp營運長郭又綺，台大財經系畢業、赴美攻讀MBA，曾在世界知名的波士頓諮詢顧問公司（Boston Consulting Group，簡稱BC)工作十餘年，在外人眼中看似是「人生勝利組」的她，在人生道路上其實也面臨過無數迷惘。

然而，隨著年歲增長、人生角色增加，她不斷在自己的職涯和生命中突破框架，從一次次的挑戰與挫折中涅槃重生，也在事業、家庭和自我實現之間，創造專屬的成功定義。

站在頂端的我，卻看不見未來的路

「高中時有一次朝會結束回教室，我的桌子上被教官用粉筆畫了大大的叉叉，理由是內務不整。當時的我很不服氣，覺得為什麼要管我這麼多啊！」午休時躲在樹下、和教官玩貓抓老鼠，少年時期的又綺就有著反動的靈魂。

從求學時代到出社會工作，又綺不斷以成績證明自己，實現內心對自由的渴望；擁有人人稱羨的亮眼學、經歷，卻謙虛地稱自己「只是個能掌握遊戲規則的人」。

「台灣是個小島，很容易形塑金字塔般地規則，我們卻很難知道它和世界連結是什麼。」

站在金字塔的頂端卻看不見未來的路，這名社會新鮮人的臉上寫滿了迷茫，「我很希望能站在很大的世界，因為覺得我的世界很小，我也很想知道自己走出去後，是否能在國際上有競爭力。」

又綺提到，自己曾和許多人有相同的迷思，會因為國外的薪水是台灣的幾十倍，下意識覺得低人一等，甚至在沒被肯定之前，就先自我否定。

直到攻讀 MBA 的期間、在美國舊金山管顧公司的實習時，她才從解決問題和團隊協作找到成就感；面對工作當仁不讓的她，第一次得到了主管的肯定，也從中獲得沒有被好好建立的自信與底氣。

「如果重來一次，我還是會鼓勵自己要跨出去，擴張自己的舞台、讓自己解決的問題變大，因為環境會大幅影響一個人的潛力。」

笑稱高中時的自己是「反骨的乖小孩」，她討厭學校裡的條條框框，卻沒能找到適合自己的環境，於是沉浸於念書，透過考試和成績來實現自我；這一次她終於找到自己的天空，不再讓社會規則推著自己往前，也把自我評判的主動權拿回手裡。

看見自己的付出，走出職業女性的兩難

在BCG工作的十年是又綺人生的重要階段，期間曾因懷孕生子而轉換職務，從商場上衝鋒陷陣的第一線，退居幕後的支持角色，她也和許多職業女性一樣，面臨過事業和家庭的兩難。

「我是個對工作充滿熱情的人。以前在工作上我都可以做到100分，有了小孩之後卻變成工作60分、家庭也60分，一時之間真的很難接受。」那種懊惱又沮喪的心情，至今還烙印在她的記憶裡。

「後來想想，『Work Life Balance』也是一種迷思，讓我們以為生活和工作是兩個異世界，像是場零和遊戲。應該從更寬廣的視角檢視自己，就算工作和家庭都不是100分，我卻付出了120分的努力！」

每一種角色就是一個新的環境、一場新的學習，從單一的標準中跳脫出來，讓又綺的領導力和內在思維都獲得顯著的成長，「重點不是因為我是女性，而是我選擇扮演了母親這個角色。」

社會對職業女性有著很高的期待，讓許多人在過程中容易有四分五裂的感受，而為了走出當中的擠壓和局限，又綺發揮在管顧業解決問題的精神，總結出鞭辟入裡的解方。

「最重要的是，你要去設定自己的標準，因為他人的視角都是單維的；有了自己的標準，在切換不同人生角色時，角色間都能互相滋養，就不會覺得自己老是在妥協或放棄。」

說出這段話時，她露出舒心而自信的笑容，彷彿迷途的旅人在登上山頂後，看見一片色彩斑斕的廣袤雲海。

從完美主義歸零，創造全新的自己

2017 年，又綺決心離開BCG，轉身加入丈夫成立的新創公司Alpha Camp。卸下在大公司的責任和光環，投入變化多端的新創領域，她坦言自己曾面臨很長一段的陣痛期。

「過去在管顧公司，所有的資料都有非常清楚的標籤，也很容易用一個人的職稱來衡量資訊的重要性。投入新創圈後，每個人都是創辦人，可是我都沒聽過，所以會忽略他們說的話，這樣的心態其實很不好。」後來受到許多人的幫助，又綺才意識到自己的思考需要被重新啟動。

「每個人都有意見，也都具有主觀性，但是一件事對你的價值是什麼，就需要自己去判斷。」

「當標籤不見了，就需要更專注在話語的本質，不是去印證對方說的對不對，而是而是找出自己和這個意見的關係是什麼，並且從中學習。」這種「歸零」的思維，不僅體現在資訊輸入的方式，又綺面對工作成果的心態也有很大的轉變。

在世界級的管顧公司工作，職場文化並不鼓勵犯錯，因為一旦出現錯誤，個人和品牌的專業性就會被質疑；因此每一次的準備時間都非常長，大到長期計畫方針、小至與客戶的互動，過去她總要求自己達到「零瑕疵」，認為自己的價值建立在打造無懈可擊的成果。然而在新創圈卻完全相反，不僅看不見終點，每個階段的里程碑都是一個新的起點。

「要推出新產品或新想法，心裡一定會有很多的不確定，但我們必須隨時跟上市場，不然就會錯過時機，也讓我學到使用者的真實回饋比再多的拋光更重要。」對任何轉換跑道的人來說，拿掉標籤、回到事情的本質最重要的事，「當然，不是要把過去的自己丟掉，我們要創造的是一個全新的自己。」

「線上學習」打破性別框架，STEM領域非男性專利

Alpha Camp 耕耘程式教育多年，許多學員在結業後成功創業，Yourator、鮮乳坊、Amazing Talker、財經 M 平方等各大領域的後起之秀，都是他們的得意門生。

推行線上教育6年多的時間，又綺也對不同性別的學習狀況有很有趣的觀察。「我們發現女性學員的比例非常高，入門課程的男女比幾乎是 1：1，幾乎沒有性別上的差異；學程後期的挑戰賽，許多女性的表現優異，甚至被企業挑選出來，實力受到業界的認可。」

談到資訊科技領域，往往給人由單一性別主宰的印象，然而線上學習的方式卻創造了新的機會，讓學員擁有很高的時空彈性，當中也有不少正在坐月子、想返回職場的媽媽們參與課程。

「非同步的學習方式，因為拉開一段距離，又有許多工具可以應用，讓女性不會因為身在充滿異性的環境而有壓力，也讓較內向的學習者有平等發問的機會，學員間有更多的輸出，大家也可以因此學得更好。」

又綺認為，女性在STEM(理工科)領域有著重重限制，原因來自這個領域不夠讓女生覺得有趣。「按照刻板印象，女生愛玩娃娃、男生愛玩電動，但如果我們都按著孩子的偏好，喜歡什麼就餵給他什麼，那麼兩者之間就會產生很大的差距。」

「現在的教育方式，很可能只啟發特定性別，如果讓 STEM 領域的遊戲或玩具，以女生會喜歡的主題來呈現，也許會有不一樣的結果。」資訊發達的時代，又綺也建議各行各業的職場工作者們，從現在就開始累積科技識讀能力。

「不需要從架設網站開始，而是以裝備自己為目標，讓自己的工具箱多一把刀、一把劍。你依然可以做喜歡的事，但是能夠理解的科技語言越多，越可以啟發靈感、和不同人溝通，或是下更完整的管理決策。」

與女兒的睡前儀式，生活中建立破框思維

回顧又綺生涯發展的不同階段，年輕時的她追逐社會框架，藉由征服頂點來證明自己，中期則因多了新的身分，開始思考如何整合不同角色間的標準。現在，為人父母的又綺，看著女兒逐漸長大，對於如何定義人生有全新的體悟。

「面對自己，我們可能不會這麼誠實，但是當你需要對另外一個生命負責，思維上就會變得很純粹。我真的希望她每次考試都 100 分、按照所有的外在框架過一生嗎？還是其實有更好的人生衡量方式？」

不只在自己的人生中突破框架，她也希望這樣的思維能傳承給孩子；利用睡前的親子時間，她總會和女兒討論以下3個問題：

今天你覺得最棒的事情是什麼？

今天你最喜歡自己的什麼部分？為什麼？

今天你很欣賞或很感謝的人是誰？為什麼？

人生要破框，一定有非常多的挫折和挑戰，所以每天都要記得肯定自己的努力。

Alpha Camp營運長郭又綺：「我們要累積的，絕對不是破框的進度和成就，而是能夠自我接納的內在力量，而任何的框架和規則，如果不是自己能夠接受的，一定沒辦法持久。」

放下對完美的過度追求，無論在新創產業或是人生角色的轉換中，又綺不僅在每一次的實踐裡，重塑看待生命的眼光，也以更成熟的方式引導他人、發揮自身影響力，幫助每個與自己交會的靈魂，擁有敢於破框的底氣。

本文由女人迷授權，原文連結請點男生比較擅長寫程式？線上學寫程式，女生比想像更多！Alpha Camp 營運長郭又綺：找到適合環境，用肯定帶自己破框

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