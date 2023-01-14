當家主播尾牙中50萬電話裡拒捐 事後回應：一樣是受薪階級

聽老闆飆高音還要高喊：Bravo！真的有病

這段時間是各公司行號的尾牙旺季，我很討厭那種硬性/ 強制 要求員工上台表演「娛樂」管理階層的公司；更厭惡管理階層「男扮女裝」的表演，自以為「親民」，實際上，無比噁心。還有老闆上台唱歌飆高音，破音比高嘉瑜還厲害，員工耳膜慘遭傷害，還要高喊：Bravo！真的有病。

偏激的我，非常討厭尾牙。如果菜又難吃，那就是天理難容！

我喜歡現金！勞資關係談「感情」太假掰，論功行賞，比較實際。資方想犒賞員工一年的辛勞，調薪、發奬金，最受用。這年頭，吃頓好料，太容易了，吃飯還必須看「不專業」的表演，這不是慰勞，而是折磨。

尾牙「捐出來」

尾牙最受歡迎的橋段，就是抽奬。假使抽中的是管理階層，大夥會一起喊：「捐出來！捐出來！」捐出來還不夠，通常，還必須識相的、主動「加碼送」。

我當主管後，參加公司尾牙，不會把抽奬單丟入桶中，我選擇自動放棄抽獎資格，不與同仁爭利。這樣做的另一個好處是，不必被迫加碼送。

我在收視冠軍的電視台工作時，那是有線電視正風光的年代，有年尾牙的頭奬是現金50萬元新台幣。那年抽中頭獎的人，是當家主播XX姊。XX姊那天忙著錄製過年節目，沒有出席尾牙，但有事先報備「因公缺席」，因此抽中頭奬時，算是人在場，不用重抽。

尾牙主持人電話擴音連線XX姊，恭喜她得到50萬元，電話那頭的她，興奮地問：「真的嗎？」主持人還沒來得及回話，就被現場「捐出來！捐出來」的吶喊聲淹沒。

主持人問XX姊：「妳聽到大家的心聲了，做為當家主播，妳要捐出來再加碼多少？」電話那頭突然靜默無聲。全體員工也安靜了下來，大家屏息等待當家主播的回應。

「我、不、捐！」當家主播以阿姆斯壯登陸月球的慢動作，一個字、一個字，字正腔圓、發音清楚宏亮地說出這三個字。

尾牙主持人愣了幾秒，台下員工們也怔了幾秒。一片懞的情況下，還沒回過神，當家主播就「碰」掛了電話，只剩ㄉㄨㄉㄨㄉㄨ的擴音回音迴盪在尾牙現場。

那是我參加過最讓我難忘的一次尾牙。「為什麼抽中我，我就必須捐出來？我也是公司員工，領老闆付的薪水，一樣是受薪階級，我也符合抽獎資格，為什麼逼我捐出50萬，還要我加碼？我不欠你們！」尾牙結束後，面對同仁們的竊竊私語，當家主播這麼說。

「捐出來！捐出來！」算不算是情緒勒索？當我們鼓掌喊著這口號時，算不算是一種集體施壓？

我很欣賞當家主播勇敢做自己的態度。「我就是超開心抽中50萬，我一點都不願放棄！」忠於自己的感受，不必迎合其他人的期待，更不需要裝大方「加碼送」，搏得同事們歡心。

如果是你，面對這樣的情況，你會怎麼做？尾牙，你最討厭的是什麼？

（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《尾牙「捐出來」》，未經同意禁止轉載）

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