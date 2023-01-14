得備妥嘔吐桶、吉祥話的尾牙文化 即便情慾流動都會被包容
不少公司在昨天（星期五）辦尾牙，昨天「尾牙捐出來」貼文，大家抒發對尾牙活動的看法。我討厭尾牙，除了強迫員工上台表演、忍受管理階層假親民又不專業的娛樂節目之外，我最反感的橋段是：一一排隊到主桌，向老闆、主管敬酒。
敬酒，就算了。員工之間還要比賽說「吉祥話」，平常缺乏馬屁訓練，這時候要說「謝謝長官指導」、「因為您的教導，我學到很多」之類的噁心話，講起來特別彆扭。
話說的言不由衷，確實需要喝幾杯暫時麻痹自己的理智、掩飾自己由衷的不屑。
有些平時沒啥工作表現的草包，在尾牙活動上，大肆發揮插科打諢的絕活，讓管理階層笑開懷，企圖彌補自己一年無貢獻的事實；有的，則靠拚酒、替上司擋酒，立下一年唯一的功蹟。
我服務過的電視台，通常都在農曆年前一週的最後那個星期五晚間，在電視台外面的停車場，搭棚辦桌。公司規劃了嘔吐區、備妥嘔吐桶，就是要你喝、也完全不怕你喝。
對某些人而言，喝酒，助興也助「性」。尾牙，是公司「豬哥」和「慾女」情慾流動的時刻。藉著酒意和刻意營造出的歡樂氣氛，好像今晚的一切，不論發生什麼舉措，都會被包容。
風騷的女員工唱著、跳著，最後跳坐在老闆大腿上磨蹭；上司在台上點名女下屬上台，男女對唱情歌，唱著唱著，男主管主動牽起女同仁的手，深情款款地再把手放在女方的腰間，唱到副歌時，含情脈脈地把手移動到女方臀部搓捏……。
尾牙過後，公司八卦突然多了起來。直接發送現金就好的事，為什麼每年要搞得這麼複雜？
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《公司備妥嘔吐桶的尾牙文化》，未經同意禁止轉載）
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