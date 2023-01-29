上完廁所後都會洗手嗎？一項實驗證明人性有多從眾

每個人都彼此相連 你上完廁所後會洗手嗎？

1999年有人用這個問題，研究了59名在圖書館上廁所的大學女生，研究人員分成兩組，其中一組待在洗手間裡看了31位學生的行為；另一組躲起來，在受試者看不到的地方偷偷觀察了28位。最後發現，有人在旁邊看的那組，有77%的學生如廁之後洗手；研究者躲起來那組則只有39%。

也許這個實驗聽起來很蠢，但它告訴我們集體錯覺可能是怎麼產生的。我們人類的社會性很強，光是知道身邊有人在看，我們的行為就會明顯改變。我們的基因，讓我們無論想不想要，都會下意識地滿足別人的期待，這就是社會科學家所謂的「從眾偏誤」（conformity bias）。

以2016年的一項研究為例，研究人員一邊用功能性磁振造影（fMRI）掃描受試者的大腦活動，一邊讓受試者看各種不同食物的照片，從很有營養的青花菜到毫無營養的糖果，總共一五○張，每看完一張就立刻以給分的方式，表達自己對那種食物的喜好程度，一分是最討厭，八分是最喜歡。

受試者評分之後，就會看到之前200位受試者所打的平均分數，如果他的分數跟這些人一樣，螢幕上就會出現「同意」的字樣，如果分數不一樣，電腦就會算出他打的分數跟這些人差多少。等受試者看完這些回應之後，研究人員會請受試者再幫這些食物評一次分。

結果就跟你猜的一樣，受試者第二次的分數，變得跟其他人的平均分數更近，他們根據其他人的喜好，來改變自己的喜好。更有趣的是，受試者不只行為改變，大腦活動也改變了，當受試者看到其他人的偏好之後，他們腦中負責思考食物價值的腹內側前額葉皮質（ventromedial prefrontal cortex）所評斷的，就不再是那個食物有多健康，而是那個食物有多受歡迎。

而且受試者並不知道，所謂的「之前200人的平均分數」完全是研究人員捏造的，只是為了要讓受試者以為自己面對一整群人而已。這提醒我們一件重要的事：從眾偏誤根本不需要奠基於事實。更精確地說，我們只要相信其他人都喜歡某件事，大腦就會把我們推向那件事，即使我們搞錯了也一樣。

圖為《集體錯覺》書封，皇冠出版社提供 我們跟隨群眾的渴望，就跟無情的地心引力一樣是一種通則，我們只要活著就會下意識追隨這種渴望，而且幾乎無法避免。這種渴望並不在乎事實，所以我們不僅經常誤解別人的意思，還經常搞錯群眾的想法或期待。這種追隨主流群眾的偏誤，就是讓我們陷入集體錯覺的基本原理。

（本文出自《集體錯覺》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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