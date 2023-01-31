疫情間衛生紙缺貨？陷入集體錯覺雪球中 人們爭先恐後囤貨

衛生紙缺貨？陷入集體錯覺 爭先恐後地囤貨

我自己在COVID-19期間就中過一次招。當時社群媒體正在瘋傳衛生紙會缺貨，所以我也出門搶購，跟很多人一樣把架上的衛生紙全都掃空。其實這時候北美的廠商都說原物料毫無短缺，但群眾依然衝出去囤積衛生紙，問題就是這麼爆發的了。

其實當時我也認為衛生紙應該不會缺貨，但還是陷入集體錯覺之中，以為大家都認為會缺貨。既然如此，我只好出門掃貨。當時有成千上萬的人都像我一樣，以為現在不買之後就買不到，全都爭先恐後地囤貨。

這時候，錯覺就像滾雪球一樣越滾越大，我們掃貨的行為以及賣場空空如也的貨架，都似乎都在證實衛生紙真的會短缺。最後，在大家意識到自己搞錯之前，錯覺變成了現實。

社會學有個關鍵原理可以精確描述這種集體錯覺現象。一九二八年，社會學家威廉‧湯瑪斯（William Isaac Thomas）與妻子桃樂絲（Dorothy）共同提出了湯瑪斯定理（Thomas theorem）：「只要人們都相信某件事為真，它就會真的生效」。

也就是說，只要我們都相信會用單腳跳的雀斑女孩是女巫，或者都相信疫情期間會買不到衛生紙，無論事情是否真如我們所想，我們的信念都會真正造成影響。

因為從眾偏誤的關係，我們的生活中充滿各種大大小小的集體錯覺，而且不會發現其他人也困在錯覺裡面。所以我們會不由自主地跟隨群眾，一不小心就把自己的個人判斷拋到九霄雲外，一直不斷誤解彼此。

讓弱勢發言 社會會變好？事實未必如此

社群媒體剛出現的時候，臉書執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）說這些新科技將改變世界，帶來前所未有的意見多元與言論自由。他在2019年的演講中說，「過去的經驗告訴我一件事：只要讓每個人都能發言，弱勢族群就能獲得力量，社會也將越變越好。」

照這種邏輯，集體錯覺現在應該已經消失了，畢竟能夠發聲的人已經比過去多出很多。但我們都知道現實不是如此，打從普羅米修斯從眾神那裏盜火以來，新科技的出現總是伴隨著無法預期的後果。

目前集體錯覺不但沒有消失，反而在世界各地快速增強，而且臉書跟推特這類社群平台剛好就是其中一項推手。在榆樹谷的時代，操弄人心是紹特夫人的專利，但現在只要條件到位，每個人都可以用智慧型手機做同樣的事。

榆樹谷的居民是因為過去的宗教傳統跟當地的歷史，才搞錯其他人的看法。但當代的狀況不同，當代的社群媒體讓風向可以快速轉變，只要你有辦法捏造出不存在的「主流觀點」，即使一小群人也可以操弄整個社會。

榆樹谷的居民活在紹特夫人的陰影下，但現在推特上面就有一大堆紹特夫人，剩下的事就不用我說了。這些聲音很大的少數群體，讓我們懷疑了自己的判斷，甚至以為自己才是少數，因此不敢發聲只能默默承受。他們加劇了集體錯覺，並讓我們成為幫凶。

集體錯覺遍佈 讓我們以為整個社會都壞掉了

過去幾年來，集體錯覺遍佈了整個美國，讓我們以為整個社會都壞掉了。我們好像中了邪一樣，開始時時刻刻懷疑自己，以為自己相信的一切都是錯的。以為整個社會的價值觀都在一夕之間改變，蟬翼為重，千鈞為輕，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴。

於是，我們無所適從，無路可出，不知道誰才能夠信任。不禁懷疑究竟是世界瘋了，還是我瘋了，或者兩者都瘋了。這樣的環境讓美國陷入信任之戰，讓我們彼此懷疑，打造出各種精心設計的信仰要塞，讓我們無法幸福，讓國家無法昌盛。

目前世界各地都出現民主退潮，原因之一就是有很多問題無論用法律跟科技都無法解決，其中對自由社會造成最大傷害的問題，應該就是集體錯覺。因為自由社會要能夠正常運作，甚至要能蓬勃發展，社會中的人就必須接受相同的真相、擁有一些相同的價值觀、並且願意跟不同的觀點彼此交流。而集體錯覺會摧毀上面每一件事。

世界會搞成這樣就是我們害的。這是一個壞消息，也是一個好消息，因為這表示我們每個人都有能力改變，有些改變我們可以自己做，有些可以團結起來做。

圖為《集體錯覺》書封，皇冠出版社提供 而最棒的一點是，雖然集體錯覺威力強大，但其實相當脆弱，因為它的存在仰賴謊言，只要拿到正確的工具，找到正確的道路，我們每個人都可以把它擊垮。

而我剛好認識導遊。

（本文出自《集體錯覺》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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