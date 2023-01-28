快訊

該幫孩子保管壓歲錢嗎？聰明父母讓小錢變金庫

如何處理麥卡錫訪台？ 新內閣最嚴峻國家安全挑戰與台海危機議題

裝好裝滿！夜市熱賣一時 台灣獨創美食「蒙古烤肉」開山鼻祖是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶寶天生喜歡依偎 「愛的荷爾蒙」在親子間建立回饋系統

心靈工坊／ 文・凱文．努金特博士（Kevin Nugent, Ph.D.）
心靈工坊提供
心靈工坊提供

喜歡依偎

在懷孕期間，每個當爸媽的都會想像自己的寶寶是什麼模樣、有什麼舉動。幻想中的寶寶有水汪汪大眼，臉上有酒窩，結實光滑的身體有著細嫩肌膚——寶寶一被抱起，就馬上依靠在媽媽或爸爸柔軟的頸窩。

很多寶寶——也許你的也是——打從一出生就能放鬆地貼在你的臂彎裡，彷彿這是再自然不過的事，彷彿寶寶天生喜歡依偎。喜歡依偎的寶寶讓做爸媽的滿懷柔情蜜意。你很難不撫摸和探索寶寶的小小身軀，而這樣似乎更會增進寶寶的回應。

對爸爸和媽媽來說，撫摸寶寶和把寶寶抱在懷裡，會刺激內分泌系統分泌催產素，在爸媽心裡注滿疼愛憐惜，讓他們放鬆下來，把寶寶懷抱得更久。身體的接觸啟動了一個不斷強化的循環。

圖為《寶寶正在跟你說話：新手父母必備的嬰兒表情圖鑑》書封，心靈工坊提供
圖為《寶寶正在跟你說話：新手父母必備的嬰兒表情圖鑑》書封，心靈工坊提供
催產素的上升增進了身體接觸的量，反過來又釋放更多的催產素。這個嬰兒和雙親之間的回饋系統也許是催產素通常又被稱為「連結的荷爾蒙」或「愛的荷爾蒙」的原因。

（本文出自《寶寶正在跟你說話：新手父母必備的嬰兒表情圖鑑》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

寶寶天生喜歡依偎 「愛的荷爾蒙」在親子間建立回饋系統

很多寶寶一出生就能放鬆地貼在你的臂彎裡，彷彿這是再自然不過的事，彷彿寶寶天生喜歡依偎。喜歡依偎的寶寶讓做爸媽的滿懷柔情蜜意。

誤會大了！嬰兒睡夢中淺笑 其實是輕微腸道不適

才出生一天的寶寶為什麼會笑呢？我們知道這不是社交性笑容，因為社交性笑容會牽動眼睛周圍的肌肉，而且只有在寶寶醒著、跟你有互動時才會出現。

出現五大狀況判斷熟齡了沒？六招調適這年紀的壓力

熟齡是泛指45歲到65歲之間這樣的年紀。在這個熟齡的年紀裡，會有其常見的經歷與壓力，以下列舉幾種筆者比較常見的情況：上有老下有小、體力漸退、死亡相關經驗與焦慮

離婚訴訟後前夫強行抱走兒 前婆婆法定時間內抱孩送回

從孩子沙啞的聲音，我猜想他是一路哭著回來的。當我抱起孩子的瞬間，一歲多的孩子使盡全力緊緊抱著我，哭聲中帶著沙啞與責備。幼小的心靈似乎在責怪媽媽沒有保護好他，讓他在沒有任何準備下，被帶到一個陌生的環境跟陌生的人獨處兩天。

近藤麻理惠：如果夢想能成真 你希望過什麼樣的生活？

相信與否，完全取決於你自己。但既然下定決心改變，何不盡情想像你心中最理想的生活？

首爾東大門代購人生...曾被大陸買手台幣幾十萬現金「攔胡」

剛開始我就曾經在檔口選好了上萬元台幣的商品，突然一個中國買手出現，拿出一袋目測折合台幣幾十萬的現金放在檔口櫃檯上，並告訴檔口的人這些錢就是要在這間店買完。我瞬間變成隱形人，檔口人員直接跳過我，俐落且迅速地為她揀貨包裝，索性放棄我這種小訂單的客人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。