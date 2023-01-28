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寶寶天生喜歡依偎 「愛的荷爾蒙」在親子間建立回饋系統
喜歡依偎
在懷孕期間，每個當爸媽的都會想像自己的寶寶是什麼模樣、有什麼舉動。幻想中的寶寶有水汪汪大眼，臉上有酒窩，結實光滑的身體有著細嫩肌膚——寶寶一被抱起，就馬上依靠在媽媽或爸爸柔軟的頸窩。
很多寶寶——也許你的也是——打從一出生就能放鬆地貼在你的臂彎裡，彷彿這是再自然不過的事，彷彿寶寶天生喜歡依偎。喜歡依偎的寶寶讓做爸媽的滿懷柔情蜜意。你很難不撫摸和探索寶寶的小小身軀，而這樣似乎更會增進寶寶的回應。
對爸爸和媽媽來說，撫摸寶寶和把寶寶抱在懷裡，會刺激內分泌系統分泌催產素，在爸媽心裡注滿疼愛憐惜，讓他們放鬆下來，把寶寶懷抱得更久。身體的接觸啟動了一個不斷強化的循環。
催產素的上升增進了身體接觸的量，反過來又釋放更多的催產素。這個嬰兒和雙親之間的回饋系統也許是催產素通常又被稱為「連結的荷爾蒙」或「愛的荷爾蒙」的原因。
（本文出自《寶寶正在跟你說話：新手父母必備的嬰兒表情圖鑑》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）
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