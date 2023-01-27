誤會大了！嬰兒睡夢中淺笑 其實是輕微腸道不適
睡夢中淺笑
在一開始，大多數的寶寶只有在睡覺時才會笑。這些淺淺的笑容在快速動眼睡眠特別常見，寶寶嘴角上揚，臉頰微微往上提。這類笑容被稱為睡夢中自發性的笑，因為通常是由寶寶的內在觸發的，不是外在因素引起的。
那麼，才出生一天的寶寶為什麼會笑呢？我們知道這不是社交性笑容，因為社交性笑容會牽動眼睛周圍的肌肉，而且只有在寶寶醒著、跟你有互動時才會出現。有些人把剛出生的這種睡夢中的笑稱為「放屁的笑」，認為是輕微的腸道不適引起的，所以沒有真實情緒上的意義。但我們何不認為睡夢中的可愛寶寶在笑是在表達愉悅和滿足呢？
她會不會在做夢？也許。我們知道成人會在活躍的睡眠階段也就是快速動眼期做夢，而新生兒的睡眠有五成都處在快速動眼期，幾乎是成人的兩倍。因此，你看見睡著的寶寶臉上有笑容，說不定她「看到了」某些影像，甚至很可能是你的臉孔，但我們真的無從得知。
有時候睡夢中的笑，看似是對你的嗓音或輕柔聲響，甚或時鐘或門鈴的短促敲鳴的回應， 通常在聲響出現的十秒之後露出笑容。這些聲響很可能把寶寶的興奮程度拉高到某個門檻之上，而笑容是隨著放鬆而來的。
因此，縱使寶寶睡夢中一閃而逝的笑不是真正的社交性笑容，她正在告訴你她很滿足、很快樂，她在做她該做的事，而且不想被打擾。在出生的頭幾週之後，睡夢中淺笑的頻率會降低，而眼神明亮、張大嘴巴的社交性笑容愈來愈多。說不定她只是在睡覺時練習怎麼笑而已！
「發現了什麼」的微笑
四至八週大的寶寶開始會笑，不論哪個文化背景。即使出生就眼盲的寶寶，到了這個時間點也會用微笑來回應大人的觸摸或說話聲。不過在出生第一週到第三或第四週期間，寶寶在清醒時也會笑。這些最初始的微笑（通常被稱為單純的笑）跟社交性笑容不同，但確實是寶寶受激發和認得什麼的真實徵兆。
新生兒似乎特別注意人臉，所以你看見寶寶注視著你時露出她醒著時的頭一個笑容，就不足為奇了。在這類的笑容裡，寶寶雙眼睜大， 嘴巴張開，嘴角揚起，一見這表情，我們馬上認出是微笑。頭一個單純的笑通常是一系列動作的一環。寶寶看著你的臉，接著一面皺眉一面盯著看。然後她的眉舒展了，同時臉上露出笑容，彷彿她這會兒認出你來了。這單純的笑也許不如社交性笑容持久，但它依然真實表達出寶寶發現了什麼，而且享受其中。
寶寶最初的笑容意味著什麼？這些笑容可能是寶寶在解讀自己看到了什麼的過程感到緊繃使然。在這個階段，寶寶發育中的大腦皮層已慢慢形成你的臉的雛形，這會兒她正試著把眼前看到的這張臉，跟腦中那個模糊的雛形進行比對。進行這項任務要花力氣，這是她緊張的原因，但她成功比對出眼前的臉和腦中的雛形吻合，緊繃狀態降低，隨而放鬆下來，於是出現那一閃而逝的笑容。
這似乎是認出你的信號：「原來是你啊。」「現在我可認出你了，你那表情。」對你的寶寶來說，這是學習的神奇一刻。她的笑透露了愉悅和滿足。正是你的臉促發了這個學習過程，為你和寶寶帶來了意味深邃的一刻。
（本文出自《寶寶正在跟你說話：新手父母必備的嬰兒表情圖鑑》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）
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