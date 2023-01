南韓異鄉單親媽與兒相依 度過浪跡天涯睡機場日子

兩人一個伴

韓國的冬天特別冷,冷到連大人都有點無法承受。我擔心小小孩的身體沒辦法一下子適應寒冷的天氣,評估後雖然時間有些倉促,但還是決定夏天出發,讓我們提早適應當地的氣溫與辣泡菜,這也意味著我們母子倆都即將進入秋季班就讀。

二〇一二年七月二十九日,我收到韓國梨花女子大學的正式入學報到通知書。我大致整理了一些常備藥品、冬季保暖衣物、兒童繪本等必備的生活用品和一台嬰兒車,就準備出發了。大姆哥的華僑幼稚園則已經事先保留名額,到現場再填寫報名表繳費即可,流程沒有大人那麼繁瑣。

韓國留學生通常住在考試院或oneroom,我事前透過網路上的韓國租屋網,訂好了願意承租給小孩入住的考試院。住的問題解決了,塵埃大致落定。

考試院是韓國租屋的其中一種選項,不需要押金,可以短租以月計算,提供給手頭比較不寬裕的外地考生,大多是考公務員或司法特考的學生。近年來許多單身的上班族或外國留學生也會選擇此類住處,主因是可以降低租屋成本,因為不需要另外支付水電費、瓦斯費,尤其冬天的暖氣與地熱開銷簡直是吃電怪獸。另外大多數的考試院都有提供免費伙食,如:白飯、泡菜、即溶咖啡、茶包、泡麵、雞蛋⋯⋯後面這兩項並非常態提供,大多是剛開業要吸引租客的考試院才有,讓租客們就算沒錢吃飯也不至於餓肚子。

oneroom則是獨立的五到十坪單間套房含簡易型廚房,月租約台幣一萬兩千元至兩萬五千元不等,需要獨立支付水電費、瓦斯費、網路費、第四台費用等等,比較類似台灣公寓套房的租屋型態。差別在於韓國收取較高額的押金,大約台幣八萬至四十萬元左右,但許多留學生常面臨保證金拿不回來的風險,所以要盡可能找有信譽的仲介不動產簽約。當時我還沒有太多能力與時間,可以尋找合適又符合經濟狀況的oneroom,因此暫時選擇條件沒那麼嚴苛的考試院當落腳處。

二〇一二年八月十八日,我們買了兩張廉價航空的單程機票,非常自信且興奮地出發了。十年前飛往韓國的航班,廉價航空的時段非常侷限。為了節省預算,我們買的是最後一班晚班飛機,銜接最後一班地鐵的機票。上飛機前一刻,我的電話突然響起,看到前面一堆「0」的號碼,讓我心頭有種不安的預感⋯⋯

“Hi, Lucy. I am really sorry for our mistake, our staff didn't hand over well and accidentally sold your room.”(嗨,露西。真的非常抱歉我們犯了一個錯誤,我們沒有交接好,因此交接班的工作人員不小心把妳的房間出租了。)

因為工作人員的失誤,我們原先預定的房間被租掉了,而且新房客當晚已經入住!

「飛機即將起飛,請關閉隨身的電子用品⋯⋯」還沒來得及處理後續事宜或訂購其餘空房,機上的廣播就響起了,我的手機也被迫關機!而考驗來的時候,通常都不會只有一件。就在我們快要抵達目的地時,機長廣播說飛機因航道安排問題,需要定點在空中盤旋,下降時間會延誤一小時,因此我們也即將錯過最後一班開往首爾市區的地鐵,這代表連去找下榻飯店的機會都沒了。

還好我事前有到背包客棧爬文,得知仁川機場地下室有二十四小時營業的汗蒸幕,提供轉機的乘客一個休憩和洗澡的空間。我自以為有著落的地方後,很淡定地拿起機場簡介,快速找到了汗蒸幕的位置,卻完全忽略男女澡堂需要分開沖洗的這個問題。

「小姐,很抱歉,汗蒸幕必須男女分開,就連小孩也一樣。除非妳的小孩是女生才能跟妳一起進去。」

大姆哥才三歲,不太可能獨自進去洗澡,再走到大廳跟我會合,這種全裸的場合也不太適合拜託櫃檯服務人員通融。看來汗蒸幕休息一晚的計畫落空,我們只好到大廳等待。

晚上超過十二點,韓國機場外面幾乎沒有橘黃色或銀白色計程車在排班了,只剩下黑色計程車。一般來說,機場到首爾的計程車費大約是台幣一千八百元至兩千四百元,但黑色計程車的費用高達台幣四千五百元至六千元。當時我們的單程機票一張大約台幣六千元,如果搭黑色計程車到市區,等於是再買一張回程機票了!一來費用實在太高,二來我們失去了目的地,也不知道要請計程車司機送我們到何處。而且現在已經凌晨一點多了,待在機場休息遠比到市區遊蕩安全許多。我實在不好意思打擾那位把我房子租掉的房東,因此只能留在機場一晚,好好查詢資料,等天亮再搭乘最早班的地鐵到學校附近找找。

我:「大姆哥,我們今天晚上沒辦法去澡堂洗澡睡覺了,麻麻先帶你去廁所刷牙、換衣服好嗎?」

「好吧!那妳會陪我吧?」經過剛才被汗蒸幕櫃檯小姐拒絕的情況,大姆哥很擔心又要離開我。

「大姆哥,韓國的機場好棒喔!廁所竟然有熱水,洗澡都不會冷。不過現在是夏天,天氣熱熱的,就算洗冷水也很舒服呀。」我幫大姆哥快速擦澡的同時,一邊安撫著彼此略顯慌張的情緒。

大姆哥:「麻麻,我覺得很有趣!我們好像電影演的那樣,沒有家可以回,只好在逃難中的廁所洗澡。」

我:「對啊!有這種經驗也不錯,你以後可以跟阿公、阿嬤說你睡過機場,曾經在機場的廁所裡洗澎澎。」

大姆哥:「太好玩了!一定沒有人跟我一樣。」

我跟大姆哥選了一間位於角落的殘障廁所,廁所空間大到足以將全部的行李拉進去,讓我們可以安心的在裡面盥洗,不用擔心行李遺失或被偷走。同時,我盡可能讓大姆哥覺得這是一場遊戲而不是災難,這樣在未來遇上任何狗屁倒灶的事情時,才更能以接受與包容的心情應對。越是災難,越需要以幽默的方式坦然面對,才不至於陷入驚慌失措中。

我們在廁所簡單做了清潔與更換衣服後,大姆哥就雀躍地跑到大廳去選床位了!

大姆哥:「麻麻,我們可以睡在舒服一點的椅子嗎?」

大姆哥還小,睡覺容易翻來覆去的,因此有靠背的椅子是我們的首選,避免他睡著後翻身跌落地上。我精挑細選了一個位在人來人往的手扶梯旁,燈光充足、熱鬧的走道,因為我擔心遇到搶劫或危險,在亮一點的地方至少比較有安全感。睡前大姆哥依然需要聽床邊故事,於是我拿起了《媽媽的紅沙發》,但還沒唸完,大姆哥就累到進入夢鄉了。

大姆哥不吵不鬧,配合度還異常的高,讓我十分欣慰。因為抵達韓國的時間太晚了,我簡單傳了一封簡訊告知台灣的家人,就沒有多加贅述留宿機場的事了。第一次無家可歸睡在機場大廳的椅子上,大姆哥覺得特別新奇好玩。尤其是確信我一定會陪在他旁邊後,調皮地換了幾次不同的位置試躺,最終還是跑回我們一開始選好的地方。

一路走來,我相信大姆哥能明白與我相依為命的心情,特別牽緊手不敢放開。為了好好留在我身邊,他知道自己不能吵鬧或失控,這成熟又細膩的心思正在慢慢養成中。還好有個還不知所以然的大姆哥,懵懵懂懂地陪我追夢,替我壯膽。今晚我們的韓國初體驗,夜宿仁川機場。

我們是兩個人一個半,兩人一個伴。

告別自己的安全地帶

第一次在開放空間過夜,我害怕到整晚不敢闔眼。各種不安的情緒不斷湧上來,擔心睡著後孩子被抱走了,擔心一閉眼護照就丟了,擔心醒來發現一切都停在原點。

我靠著大量的腎上腺素,不敢鬆懈終於熬到了凌晨五點鐘。凌晨五點半,我輕輕將熟睡的大姆哥抱上嬰兒車,搭上第一班前往沒有目的地的首爾地鐵。將近四十分鐘後,我們抵達弘大地鐵站。我不知所措地坐在十字路口邊上的路障,因為手機還沒辦理網路開通,所以通訊一夕之間斷了。

我不確定接下來究竟要前往原本承租的住宿區域,還是先去學校附近找房子。精神有點恍惚還在思考下一步該怎麼做的時候,一位早起晨運的老先生路過,看到我身旁的大件行李和嬰兒車中熟睡的大姆哥,於是小心翼翼並熱心地靠過來關切。老先生講著一句句帶有口音的簡易韓文,大概可以知道他在問我是否遇到什麼困難了,但他講的韓文我聽不懂,我講的英文他也聽不懂。前方不遠處正好有間警察局,看他努力地擠出一個英文單字「police」,大概猜到他是要我去找警察幫忙。

跟警察解釋了一番之後,我們母子上演真正流落街頭的戲碼。我們沒有住宿點也沒有親人朋友接應,警察大叔不知道該怎麼處理這種狀況,跟我們一起在路邊傷腦筋。就在這個時候,一輛現代黑色轎車出現在我們面前!

“Are you Lucy?”(妳是露西嗎?)正當我還在納悶是不是這個英文名字太普遍,所以她剛好認錯人,理智立刻拉回現場提醒我,誰會在早上七點鐘開車出來對著警局前突兀的母子做姓名確認?

“Yes, I am.”(是的,我是。)

原來是那位把我房間租掉的房東。她說由於良心譴責,他們夫妻整晚都沒睡,因為信中我有特別強調我們抵達的時間,所以他們凌晨五點多就開車出來繞了,繞了兩個小時才往社區外圍擴大尋找,到這邊的警察局來碰碰運氣,因為這裡是機場到弘益大學直達的第一站。我的所在地與原本承租的地方是完全不同的區域,他們能找到我們,我只覺得自己的運氣真的很好很好。

搭上黑色現代轎車,房東先帶我們去華僑最多的區域——延禧洞、延南洞,並提供臨時的考試院讓我們梳洗休息。由於房東白天還有其他工作,因此暫時安置好我們之後就離開了。我將嬰兒車中的大姆哥推進小房間鎖上門後,才發現一夜沒沐浴的自己,汗流浹背的有點狼狽。於是便洗個熱水澡,讓緊繃的神經稍稍放鬆一些,然後打起精神面對接下來的問題。

手機終於連上無線網路,內心卻突然有個聲音⋯⋯「人都已經到韓國了,為什麼還要仰賴手機來解決問題?是不是應該直接開口與人交流呢?外面管理員室不就有一位年輕的考生嗎?」考生對於附近的租屋狀況肯定是最了解的。

我深呼吸鼓起勇氣往管理員室走去,簡單地告訴管理員我的狀況與需求,希望從他那裡獲得資訊。沒想到他說他有很多同學都在考試院當管理員,因為他們都是應考生,有的在準備公務員,有的則準備研究所申請。他請我給他一點時間,說會盡力幫我們找到落腳的地方。

半信半疑的我回到房間,看著一路熟睡的大姆哥,不斷祈禱著希望在他醒來之前,可以給他一個安定的住處。我不能讓三歲的小孩感受到媽媽的驚慌失措,因此繼續努力查著手機資料。

半小時過去了,管理員室的年輕學生輕輕地敲了敲我們的房門,說他幫我們找到一間願意接受小孩入住的考試院,就在前方公車站不遠處,而且現在馬上就可以辦理入住。他禮貌性對我點了頭準備離開時,突然瞄了一眼我的行李跟嬰兒車中熟睡的小男孩說:「我幫妳搬過去吧!孩子睡得很熟,妳一個人不太方便。」

韓國七成左右都是山坡地,上上下下有許多階梯、緩坡道,實在很難想像同時要扛著五十公斤的行李外加一台推車的我,該怎麼獨自完成這個任務。這位考試院的熱心學生本身瘦瘦的,看他光是拉行李就非常吃力,但他還是協助我將五十公斤的行李扛到三樓,才氣喘吁吁地離開。

這間考試院的環境非常乾淨,不到兩坪的房間內有獨立單人衛浴設備、電視、衣櫥、書桌椅以及床墊;廚房二十四小時免費供應白飯、泡菜、辛拉麵、雞蛋。房租包含水電跟暖氣費,每個月租金四十萬韓幣,相當於台幣一萬兩千元左右,是一個CP值高的選擇。考試院管理員簡單地介紹租金條件與公共廚房設備後,給了我們一個靠近窗戶的房間。

安置好所有行李並繳交第一個月的租金後,我終於卸下心中的大石頭。上午十點鐘,大姆哥總算醒來了。

「媽媽,這是我們在韓國的家嗎?」睡眼惺忪的大姆哥揉揉眼睛問。「對呀!是不是覺得很窄啊?」走道真的窄到只能容納一個人。「嗯⋯⋯有一點點小。但是媽媽在旁邊的話,睡哪裡我都沒關係!」

兩坪大小的房間,收納與設備卻驚為天人的完善。雖然只有僅僅兩坪,卻是我二十七年來第一次感受到,有個私人且安全的空間可以休息,真的好幸福,好安心!我們在韓國的第一個家,麻雀雖小,五臟俱全。此時此刻只覺得母子倆的心好近好近。

離開台灣的舒適圈,告別自己的安全地帶,從上飛機前接到的那一通電話起,我就已經開始緊張了。但老天爺在考驗你的同時,很仁慈的並不會讓你真的走投無路,當你堅持到老天爺都看不下去的時候,祂就會派很多很多的天使,到你身邊來幫助你完成任務。

我這輩子說過最多的「謝謝」都用在韓國了。一路上從機場開始就遇到主動幫我扛行李的善心人士;在街頭徬徨時又出現熱心的老先生;還遇到非常有良心的房東,願意凌晨出來尋找我們母子;最後也因為考試院管理員的幫忙,才能迅速找到下榻處。

入住考試院一個星期後,我煮了碗台灣綠豆湯,特別去感謝幫助我們找到第一個下榻處,還幫我們扛行李的好心考試院管理員。

