南韓異鄉單親媽與兒相依 度過浪跡天涯睡機場日子

兩人一個伴

韓國的冬天特別冷，冷到連大人都有點無法承受。我擔心小小孩的身體沒辦法一下子適應寒冷的天氣，評估後雖然時間有些倉促，但還是決定夏天出發，讓我們提早適應當地的氣溫與辣泡菜，這也意味著我們母子倆都即將進入秋季班就讀。

二〇一二年七月二十九日，我收到韓國梨花女子大學的正式入學報到通知書。我大致整理了一些常備藥品、冬季保暖衣物、兒童繪本等必備的生活用品和一台嬰兒車，就準備出發了。大姆哥的華僑幼稚園則已經事先保留名額，到現場再填寫報名表繳費即可，流程沒有大人那麼繁瑣。

韓國留學生通常住在考試院或oneroom，我事前透過網路上的韓國租屋網，訂好了願意承租給小孩入住的考試院。住的問題解決了，塵埃大致落定。

考試院是韓國租屋的其中一種選項，不需要押金，可以短租以月計算，提供給手頭比較不寬裕的外地考生，大多是考公務員或司法特考的學生。近年來許多單身的上班族或外國留學生也會選擇此類住處，主因是可以降低租屋成本，因為不需要另外支付水電費、瓦斯費，尤其冬天的暖氣與地熱開銷簡直是吃電怪獸。另外大多數的考試院都有提供免費伙食，如：白飯、泡菜、即溶咖啡、茶包、泡麵、雞蛋⋯⋯後面這兩項並非常態提供，大多是剛開業要吸引租客的考試院才有，讓租客們就算沒錢吃飯也不至於餓肚子。

oneroom則是獨立的五到十坪單間套房含簡易型廚房，月租約台幣一萬兩千元至兩萬五千元不等，需要獨立支付水電費、瓦斯費、網路費、第四台費用等等，比較類似台灣公寓套房的租屋型態。差別在於韓國收取較高額的押金，大約台幣八萬至四十萬元左右，但許多留學生常面臨保證金拿不回來的風險，所以要盡可能找有信譽的仲介不動產簽約。當時我還沒有太多能力與時間，可以尋找合適又符合經濟狀況的oneroom，因此暫時選擇條件沒那麼嚴苛的考試院當落腳處。

二〇一二年八月十八日，我們買了兩張廉價航空的單程機票，非常自信且興奮地出發了。十年前飛往韓國的航班，廉價航空的時段非常侷限。為了節省預算，我們買的是最後一班晚班飛機，銜接最後一班地鐵的機票。上飛機前一刻，我的電話突然響起，看到前面一堆「0」的號碼，讓我心頭有種不安的預感⋯⋯

“Hi, Lucy. I am really sorry for our mistake, our staff didn't hand over well and accidentally sold your room.”（嗨，露西。真的非常抱歉我們犯了一個錯誤，我們沒有交接好，因此交接班的工作人員不小心把妳的房間出租了。）

因為工作人員的失誤，我們原先預定的房間被租掉了，而且新房客當晚已經入住！

「飛機即將起飛，請關閉隨身的電子用品⋯⋯」還沒來得及處理後續事宜或訂購其餘空房，機上的廣播就響起了，我的手機也被迫關機！而考驗來的時候，通常都不會只有一件。就在我們快要抵達目的地時，機長廣播說飛機因航道安排問題，需要定點在空中盤旋，下降時間會延誤一小時，因此我們也即將錯過最後一班開往首爾市區的地鐵，這代表連去找下榻飯店的機會都沒了。

還好我事前有到背包客棧爬文，得知仁川機場地下室有二十四小時營業的汗蒸幕，提供轉機的乘客一個休憩和洗澡的空間。我自以為有著落的地方後，很淡定地拿起機場簡介，快速找到了汗蒸幕的位置，卻完全忽略男女澡堂需要分開沖洗的這個問題。

「小姐，很抱歉，汗蒸幕必須男女分開，就連小孩也一樣。除非妳的小孩是女生才能跟妳一起進去。」

大姆哥才三歲，不太可能獨自進去洗澡，再走到大廳跟我會合，這種全裸的場合也不太適合拜託櫃檯服務人員通融。看來汗蒸幕休息一晚的計畫落空，我們只好到大廳等待。

晚上超過十二點，韓國機場外面幾乎沒有橘黃色或銀白色計程車在排班了，只剩下黑色計程車。一般來說，機場到首爾的計程車費大約是台幣一千八百元至兩千四百元，但黑色計程車的費用高達台幣四千五百元至六千元。當時我們的單程機票一張大約台幣六千元，如果搭黑色計程車到市區，等於是再買一張回程機票了！一來費用實在太高，二來我們失去了目的地，也不知道要請計程車司機送我們到何處。而且現在已經凌晨一點多了，待在機場休息遠比到市區遊蕩安全許多。我實在不好意思打擾那位把我房子租掉的房東，因此只能留在機場一晚，好好查詢資料，等天亮再搭乘最早班的地鐵到學校附近找找。

我：「大姆哥，我們今天晚上沒辦法去澡堂洗澡睡覺了，麻麻先帶你去廁所刷牙、換衣服好嗎？」

「好吧！那妳會陪我吧？」經過剛才被汗蒸幕櫃檯小姐拒絕的情況，大姆哥很擔心又要離開我。

「大姆哥，韓國的機場好棒喔！廁所竟然有熱水，洗澡都不會冷。不過現在是夏天，天氣熱熱的，就算洗冷水也很舒服呀。」我幫大姆哥快速擦澡的同時，一邊安撫著彼此略顯慌張的情緒。

大姆哥：「麻麻，我覺得很有趣！我們好像電影演的那樣，沒有家可以回，只好在逃難中的廁所洗澡。」

我：「對啊！有這種經驗也不錯，你以後可以跟阿公、阿嬤說你睡過機場，曾經在機場的廁所裡洗澎澎。」

大姆哥：「太好玩了！一定沒有人跟我一樣。」

我跟大姆哥選了一間位於角落的殘障廁所，廁所空間大到足以將全部的行李拉進去，讓我們可以安心的在裡面盥洗，不用擔心行李遺失或被偷走。同時，我盡可能讓大姆哥覺得這是一場遊戲而不是災難，這樣在未來遇上任何狗屁倒灶的事情時，才更能以接受與包容的心情應對。越是災難，越需要以幽默的方式坦然面對，才不至於陷入驚慌失措中。

我們在廁所簡單做了清潔與更換衣服後，大姆哥就雀躍地跑到大廳去選床位了！

大姆哥：「麻麻，我們可以睡在舒服一點的椅子嗎？」

大姆哥還小，睡覺容易翻來覆去的，因此有靠背的椅子是我們的首選，避免他睡著後翻身跌落地上。我精挑細選了一個位在人來人往的手扶梯旁，燈光充足、熱鬧的走道，因為我擔心遇到搶劫或危險，在亮一點的地方至少比較有安全感。睡前大姆哥依然需要聽床邊故事，於是我拿起了《媽媽的紅沙發》，但還沒唸完，大姆哥就累到進入夢鄉了。

大姆哥不吵不鬧，配合度還異常的高，讓我十分欣慰。因為抵達韓國的時間太晚了，我簡單傳了一封簡訊告知台灣的家人，就沒有多加贅述留宿機場的事了。第一次無家可歸睡在機場大廳的椅子上，大姆哥覺得特別新奇好玩。尤其是確信我一定會陪在他旁邊後，調皮地換了幾次不同的位置試躺，最終還是跑回我們一開始選好的地方。

一路走來，我相信大姆哥能明白與我相依為命的心情，特別牽緊手不敢放開。為了好好留在我身邊，他知道自己不能吵鬧或失控，這成熟又細膩的心思正在慢慢養成中。還好有個還不知所以然的大姆哥，懵懵懂懂地陪我追夢，替我壯膽。今晚我們的韓國初體驗，夜宿仁川機場。

我們是兩個人一個半，兩人一個伴。

告別自己的安全地帶

第一次在開放空間過夜，我害怕到整晚不敢闔眼。各種不安的情緒不斷湧上來，擔心睡著後孩子被抱走了，擔心一閉眼護照就丟了，擔心醒來發現一切都停在原點。

我靠著大量的腎上腺素，不敢鬆懈終於熬到了凌晨五點鐘。凌晨五點半，我輕輕將熟睡的大姆哥抱上嬰兒車，搭上第一班前往沒有目的地的首爾地鐵。將近四十分鐘後，我們抵達弘大地鐵站。我不知所措地坐在十字路口邊上的路障，因為手機還沒辦理網路開通，所以通訊一夕之間斷了。

我不確定接下來究竟要前往原本承租的住宿區域，還是先去學校附近找房子。精神有點恍惚還在思考下一步該怎麼做的時候，一位早起晨運的老先生路過，看到我身旁的大件行李和嬰兒車中熟睡的大姆哥，於是小心翼翼並熱心地靠過來關切。老先生講著一句句帶有口音的簡易韓文，大概可以知道他在問我是否遇到什麼困難了，但他講的韓文我聽不懂，我講的英文他也聽不懂。前方不遠處正好有間警察局，看他努力地擠出一個英文單字「police」，大概猜到他是要我去找警察幫忙。

跟警察解釋了一番之後，我們母子上演真正流落街頭的戲碼。我們沒有住宿點也沒有親人朋友接應，警察大叔不知道該怎麼處理這種狀況，跟我們一起在路邊傷腦筋。就在這個時候，一輛現代黑色轎車出現在我們面前！

“Are you Lucy?”（妳是露西嗎？）正當我還在納悶是不是這個英文名字太普遍，所以她剛好認錯人，理智立刻拉回現場提醒我，誰會在早上七點鐘開車出來對著警局前突兀的母子做姓名確認？

“Yes, I am.”（是的，我是。）

原來是那位把我房間租掉的房東。她說由於良心譴責，他們夫妻整晚都沒睡，因為信中我有特別強調我們抵達的時間，所以他們凌晨五點多就開車出來繞了，繞了兩個小時才往社區外圍擴大尋找，到這邊的警察局來碰碰運氣，因為這裡是機場到弘益大學直達的第一站。我的所在地與原本承租的地方是完全不同的區域，他們能找到我們，我只覺得自己的運氣真的很好很好。

搭上黑色現代轎車，房東先帶我們去華僑最多的區域——延禧洞、延南洞，並提供臨時的考試院讓我們梳洗休息。由於房東白天還有其他工作，因此暫時安置好我們之後就離開了。我將嬰兒車中的大姆哥推進小房間鎖上門後，才發現一夜沒沐浴的自己，汗流浹背的有點狼狽。於是便洗個熱水澡，讓緊繃的神經稍稍放鬆一些，然後打起精神面對接下來的問題。

手機終於連上無線網路，內心卻突然有個聲音⋯⋯「人都已經到韓國了，為什麼還要仰賴手機來解決問題？是不是應該直接開口與人交流呢？外面管理員室不就有一位年輕的考生嗎？」考生對於附近的租屋狀況肯定是最了解的。

我深呼吸鼓起勇氣往管理員室走去，簡單地告訴管理員我的狀況與需求，希望從他那裡獲得資訊。沒想到他說他有很多同學都在考試院當管理員，因為他們都是應考生，有的在準備公務員，有的則準備研究所申請。他請我給他一點時間，說會盡力幫我們找到落腳的地方。

半信半疑的我回到房間，看著一路熟睡的大姆哥，不斷祈禱著希望在他醒來之前，可以給他一個安定的住處。我不能讓三歲的小孩感受到媽媽的驚慌失措，因此繼續努力查著手機資料。

半小時過去了，管理員室的年輕學生輕輕地敲了敲我們的房門，說他幫我們找到一間願意接受小孩入住的考試院，就在前方公車站不遠處，而且現在馬上就可以辦理入住。他禮貌性對我點了頭準備離開時，突然瞄了一眼我的行李跟嬰兒車中熟睡的小男孩說：「我幫妳搬過去吧！孩子睡得很熟，妳一個人不太方便。」

韓國七成左右都是山坡地，上上下下有許多階梯、緩坡道，實在很難想像同時要扛著五十公斤的行李外加一台推車的我，該怎麼獨自完成這個任務。這位考試院的熱心學生本身瘦瘦的，看他光是拉行李就非常吃力，但他還是協助我將五十公斤的行李扛到三樓，才氣喘吁吁地離開。

這間考試院的環境非常乾淨，不到兩坪的房間內有獨立單人衛浴設備、電視、衣櫥、書桌椅以及床墊；廚房二十四小時免費供應白飯、泡菜、辛拉麵、雞蛋。房租包含水電跟暖氣費，每個月租金四十萬韓幣，相當於台幣一萬兩千元左右，是一個CP值高的選擇。考試院管理員簡單地介紹租金條件與公共廚房設備後，給了我們一個靠近窗戶的房間。

安置好所有行李並繳交第一個月的租金後，我終於卸下心中的大石頭。上午十點鐘，大姆哥總算醒來了。

「媽媽，這是我們在韓國的家嗎？」睡眼惺忪的大姆哥揉揉眼睛問。「對呀！是不是覺得很窄啊？」走道真的窄到只能容納一個人。「嗯⋯⋯有一點點小。但是媽媽在旁邊的話，睡哪裡我都沒關係！」

兩坪大小的房間，收納與設備卻驚為天人的完善。雖然只有僅僅兩坪，卻是我二十七年來第一次感受到，有個私人且安全的空間可以休息，真的好幸福，好安心！我們在韓國的第一個家，麻雀雖小，五臟俱全。此時此刻只覺得母子倆的心好近好近。

離開台灣的舒適圈，告別自己的安全地帶，從上飛機前接到的那一通電話起，我就已經開始緊張了。但老天爺在考驗你的同時，很仁慈的並不會讓你真的走投無路，當你堅持到老天爺都看不下去的時候，祂就會派很多很多的天使，到你身邊來幫助你完成任務。

我這輩子說過最多的「謝謝」都用在韓國了。一路上從機場開始就遇到主動幫我扛行李的善心人士；在街頭徬徨時又出現熱心的老先生；還遇到非常有良心的房東，願意凌晨出來尋找我們母子；最後也因為考試院管理員的幫忙，才能迅速找到下榻處。

圖為《梭哈，換一輩子的幸福》書封，遊讀世界提供 勇敢不代表無所畏懼，而是在害怕的時候，會不斷自我催眠與鼓勵自己，或是轉念化為幽默思考，然後笑著咬牙繼續前進。不知道下一步該怎麼做的時候，只要跟著心中的大方向前進，就一定可以找到路！

入住考試院一個星期後，我煮了碗台灣綠豆湯，特別去感謝幫助我們找到第一個下榻處，還幫我們扛行李的好心考試院管理員。

（本文出自《梭哈，換一輩子的幸福》，遊讀世界出版，未經同意禁止轉載。）

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