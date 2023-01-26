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離婚訴訟後前夫強行抱走兒 前婆婆法定時間內抱孩送回

遊讀世界／ 文・盧妍菲（Lucy）
作者稱在離婚訴訟終結後，前夫卻將孩子強行抱走，直至法定時間才送回。此為示意圖，與文章提及人物無關。圖片來源：Ingimage
作者稱在離婚訴訟終結後，前夫卻將孩子強行抱走，直至法定時間才送回。此為示意圖，與文章提及人物無關。圖片來源：Ingimage

雨過不一定天晴

在訴訟終結後的某個星期五下午，前夫出於報復心態，趁我還沒下班回家，沒有任何聯繫就突然出現在我家門口，一句話也沒說，粗暴的直接從我媽媽手中把小孩強行抱走。當時我兒子還沒斷奶正值哺乳階段，但前夫連奶瓶、尿布、母奶都沒拿，就只是硬把小孩帶走，臨走前還丟下一句話，說這是法律賦予他的探視權。

我的媽媽眼睜睜看著小孩驚慌失措地大哭，被近似陌生人的生父強行帶走，四目相對卻無能為力。

兩天半的時間裡，前夫家電話打不通、手機關機，刻意以小孩的安全來報復我的不順從行為。

這段時間我們全家如同熱鍋上的螞蟻，我試著放下恩怨到前夫家想做理性溝通，大人的問題不應該讓小孩來承受，但卻始終得不到回應，大門深鎖而無法進入前夫家中。我能找的人、能幫忙的親戚都愛莫能助，畢竟清官難斷家務事，最後我只好報警並跟律師商量對策。

警方給的回覆是法定時間內若小孩沒有回來，他們才能夠執行法務行為，要我稍安勿躁，靜心等待。畢竟前夫也是孩子的生父，除了唐突的行為造成小孩的不安與哭鬧之外，應該不至於讓小孩受傷或陷入危險。

週日下午五點，前夫的車分秒不差地出現在我家門口。前婆婆抱著孩子愧疚地低著頭，不敢看我的雙眼。或許她明白自己兒子與丈夫的這些行為，有多麼不理性與不人道，卻又無能為力。

從孩子沙啞的聲音，我猜想他是一路哭著回來的。當我抱起孩子的瞬間，一歲多的孩子使盡全力緊緊抱著我，哭聲中帶著沙啞與責備。幼小的心靈似乎在責怪媽媽沒有保護好他，讓他在沒有任何準備下，被帶到一個陌生的環境跟陌生的人獨處兩天。我心疼地邊哭邊跟孩子道歉並抱緊他，而前婆婆只對我低聲說了一句「拍謝啦」就匆匆離開。

從此以後，我兒子不再相信我以外的人，二十四小時黏著我，不允許我離開他的視線。我們花了好長的時間安撫他與重新建立信任，孩子才願意讓其他人親近。

這是我第一次感受到法律賦予親情的力量是多麼強大與無奈，有些與生俱來的權利是沒辦法被剝奪或禁止的，不論執行這些權利的人心態是否健全。我們在這次的經歷之後，沒多久就賣掉並搬離當時的家，離開了兩家人太過相近的距離，以此增加執行探視權的難度與不便。果不其然，前夫再也沒有出現過。

老天爺往往會透過各種方式，教會我們還不懂的事情，幸福感或家庭溫暖本就不該草率地以結婚來獲得。正當我們母子卸下武裝及不安全感，慢慢自我檢討與調適，準備享受得來不易的親情幸福時，一場突然的高燒，使我被診斷出疑似惡性腫瘤。這個突如其來的噩耗，對我們母子是很重很重的打擊。

圖為《梭哈，換一輩子的幸福》書封，遊讀世界提供
圖為《梭哈，換一輩子的幸福》書封，遊讀世界提供
原來暴風雨過後不一定天晴⋯⋯

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

（本文出自《梭哈，換一輩子的幸福》，遊讀世界出版，未經同意禁止轉載。）

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