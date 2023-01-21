有錢人才不會吵架！只要改變一點做法 就能得抓住幸運

易怒之人是超級幸運星！

「我男友完全不遵守約定！」、「公司晚輩都會渾水摸魚，看得超生氣！」、「我老公老是把房間弄亂！！」、「每天都煩躁得要命，完全無法專注工作。」、「啊──真的有夠火大──！！」

等等。這些人會對工作、人際關係、戀愛、育兒、經濟話題等各類事情感到憤怒。其實容易感到憤怒的人是充滿活力的人，這些人在戀愛、工作及人際關係等各方面順心如意的可能性極高，常會遇到讓人生好轉的機會。

實際上，有人將被甩的憤怒轉換成動力，讓自己脫胎換骨成為大美人，或是常吵架的夫妻突然變得超級恩愛，也見過碰到莫大虧損之後，成功做出單月（是月不是年）賺回七、八位數大事業的人，我至今見過無數這類事例。

我自己也在大約十年前，還過著要跟人下跪借錢的超貧窮生活，但因為一些因素開始過起「不發怒生活」後，我的人生開始好轉，人際關係越變越好，讓我現在得以過著沒有經濟煩惱的生活。

所以，感覺「自己很易怒」的人非常幸運，因為可以直說，你只要改變一點做法，就能得到非常多抓住幸運的機會。但很遺憾，九成的人都沒有這樣做，他們會因為憤怒忘記自我，陷入停止思考的狀態中。其實除了憤怒外，你還有其他解決方法！

當我和常常感到憤怒的客戶談話時，我會如此詢問：「你認為你是為什麼感到憤怒？」問完後大抵都會聽到這樣的回答：「我其實一點也不想生氣，但對方就是會惹我不高興啊！」

此時，我會這樣說。「這樣啊，但是啊，其實我們都是想生氣才生氣。對可以發怒的對象生氣，對不能發怒的對象則是不敢生氣努力忍下來喔。」

常常對身邊人發怒的人，通常受到某「成功經驗」長期影響。也就是「只要生氣，對方就會順從自己意見行事」的經驗。「只要我生氣，事情就會一切順利。」

學會這個錯誤經驗後，就會不停重複相同事情。簡單來說，就是因為不知道發怒以外的解決方法，不得已才以發怒呈現。實際上，就算把怒氣潑灑在他人身上也無法息怒，還會讓人際關係惡化。甚至因此趕跑戀愛運和財運，所以有錢人才不會吵架呢（笑）。

只要捨棄「無謂的憤怒」，就能順心如意！

那麼該怎麼做才好呢？本書就是要介紹「按下不發怒開關」的方法給大家。「按下不發怒開關」就是用來比喻「儘管捨棄無謂的憤怒，望向更開心的事情並試著採取行動」。

「做法超簡單」但「效果驚人」，無謂的憤怒接連消失，讓你變成「不怒體質」，遠離討厭的對象，建立舒適的人際關係，這方法幫助我許多客戶人生好轉。本書介紹的方法中，如果有讓你感覺「適合自己」、「感覺可以運用」的方法，請務必盡量嘗試。

可以養出「不怒體質」

舉例來說，你最近是否曾有「最近好煩躁，連自己也束手無策！」、「快要因為憤怒爆炸了！」等感受呢？

其實這種時候你正處於累積太多疲憊的狀態。你可以去吃點美食、早點上床睡覺等等，試著重新檢視現在的生活形態。只要能比平常更爽快迎接早晨，就能脫離毫無建樹的煩躁感，讓心情神清氣爽。

只要改變個想法，就不會瞬間冒火

雖然這樣說，每天過著高壓生活時，相當難以保持平常心。這種時候可以利用「緊急對策」！

我們在感覺對方「不對」時就會瞬間冒火，首先把「不對」拿掉，接著在腦內重複說幾次「不同」，這樣可以去除「自己才正確」的想法，如此一來，你會發現心情變得平靜得叫人驚訝。相關的秘訣將在「第三章」中介紹給大家。

可以淡然閃避討厭的人

或者，你是否曾經有過因為對方言行火冒三丈，而感到「我不想再看到這傢伙了！」、「煩死了！」、「閃邊去啦！」的經驗呢？這種時候也確實有淡然閃避、聰明迴避對方的方法。

實現願望

也有實現「想要找到交往對象」、「想變得更幸福」、「想要變成有錢人！」等每個人都夢想的願望的方法。運用本書教大家的「把暗黑憤怒轉為能量的方法」後，有許多人都抓住了自己的幸福。

只要能脫離因憤怒失去理智的狀態，並將其轉換為正能量，我們每個人都等同吃下無敵星星。請務必按下「不發怒開關」，讓自己擁有一個開心人生吧！我也會全力支持大家。

有非常多壞處

在我與客戶談話時，幾乎可說絕對會出現的話題就是對職場人際關係、伴侶、家人、朋友等人感受到的不耐煩、悶火中燒的憤怒情緒。舉例來說，在職場上，明明已經手把手教新進員工的下屬工作了，他還是頻頻犯錯，你會有什麼感受呢？肯定每個人都會滿心不耐煩，會很想說句挖苦人的話吧。

這不僅出現在公司，也常發生在家裡。

舉例來說，假設家裡爸爸或媽媽老是動不動就生氣，當小孩子問：「你為什麼要這麼生氣？」大概有120%的機率會得到「我才不是因為想要生氣才生氣！」的答案吧（笑）。

就父母來看，他們大概想要表達是為了教養小孩，逼不得已才生氣的。但真的是這樣嗎？

圖為《不生氣之後，變身有錢人》書封，皇冠出版社提供 不用說也知道，嘴上說「我才不是因為想要生氣才生氣」的人幾乎100%都是因為想生氣才生氣。硬要說的話，他們是因為不知道憤怒以外的解決方法，無可奈何只能生氣。但發怒不僅幾乎無法解決問題，還會令人停止思考，離解決問題越來越遠。CHECK生氣時，我們會停止思考。

（本文出自《不生氣之後，變身有錢人》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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