快訊

土壤採樣挖出廢棄物！新竹棒球場揪弊 高虹安：送檢調查辦

非法廢土載一趟賺20萬 「黑金光電」利益黑白兩道都覬覦

6000元現金最快3月落袋 看懂超徵稅收去哪了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只駕駛不讓行人 網：台灣行人也不讓行人

聯合新聞網／ 文・陳一凡
你有過走路時被迎面而來的路人撞上的經驗嗎？作者認為，台灣不只駕駛不禮讓行人，有時連行人都不會禮讓行人。圖為路人行人即使在過馬路仍在滑手機情形。記者林伯東／攝影
你有過走路時被迎面而來的路人撞上的經驗嗎？作者認為，台灣不只駕駛不禮讓行人，有時連行人都不會禮讓行人。圖為路人行人即使在過馬路仍在滑手機情形。記者林伯東／攝影

台中一家三口深夜過馬路，走在斑馬線上慘遭車子撞上後，母與子兩人身亡、CNN報導台灣馬路像是行人地獄，駕駛不會禮讓行人、人行道上走到一半風景會切換成機車停車場，在立法規定駕駛得禮讓行人後，行路話題瞬間變成熱議題。

這讓我想到三種不同的行路經驗：

第一次到訪歐洲，在柏林的街道上，欲過一條不算太大的馬路，只見一輛BMW從遠遠地看到我之後就慢速行駛。那時真是太震驚了長期生活在台灣的我，頃刻之間，我好像是位「重要的達官貴人」，見到德國人如此禮讓行人，就像是台灣在禮讓達官貴人前來的感覺。

隨後的人生際遇，有了孩子之後。

一次下班接了那時就讀幼兒園的小孩，在狹窄的巷弄裡要走到對街去搭公車，只見一輛粉紅外送機車就直直地加速向我和孩子開來。是的，他，正在加速，似乎就賭定我和小孩會立馬閃過然後繼續行走，就在那一刻，我害怕了，也從這一刻開始，決心不再叫這家粉紅色外送服務，立馬帶孩子閃過之後，也立馬刪除了他們家的APP。

今天一大早，冷風細雨。就在公司前面的大馬路上，平時要等好久的紅綠燈終於幸運地很快變綠燈，在快走步上斑馬線後，欲轉彎的車輛並未與紅綠燈同步，行人於是就在車與車的間縫行走，只見一名揹著香奈兒名牌包包的女孩，想都沒想、讓也沒讓，和上述那位粉紅外送車一樣，直直地朝向我走過來，即便我已卡在車與車的縫隙，要禮讓就要後退的情況下，她仍直直地朝著我走過來。

大家似乎都抱持著一種心態：「我最大，無論是誰都得讓我」，建構了另一種台灣行路人的心情風景。

你曾經走在路上被行人撞過嗎？即便行為乍看是如此不經意，心態卻都是如此故意。

相關新聞

不只駕駛不讓行人 網：台灣行人也不讓行人

台中一家三口深夜過馬路，走在斑馬線上慘遭車子撞上後，母與子兩人身亡、CNN報導台灣馬路像是行人地獄，駕駛不會禮讓行人、人行道上走到一半風景會切換成機車停車場，在立法規定駕駛得禮讓行人後，行路話題瞬間變成熱議題。

民宿書櫃裡有玄機 竟藏著醫師主人的青春夢

於是我才突然想起來，我大學的時候看書有一個習慣，就是書看到一半的時候，會隨手拿起當時女友寫給我的卡片或是信札當書籤，夾在書裡面當作讀書讀到這裡的一個標誌，時間久了可能有些卡片就忘了拿出來

她怨學書法有什麼用？又不能賺錢 父親看重的是過程

太常聽她說「學這個有什麼用，又不能如何、如何」，不時抱怨：「還得犧牲午休時間，額外去特訓、練習。」每當疲倦的時候，甚至還會說：「學這個有什麼用，又不能賺錢！」

心裡覺得壓力大嗎？50項有效紓壓活動 看完壓力都沒了

15.做家務16.清理好家中的一區17.看照片18.隨著音樂跳舞19.深呼吸20.冥想21.解謎或是做益智遊戲22.做猜字遊戲27.告訴某人「我愛你」28.寫封信給想關心的人29.擁抱他人

她無聲地當了20分鐘的媽媽 一個來不及的靜靜擁抱

「我還想抱一下這個孩子。」面對沒有哭聲、一動也不動的嬰兒屍體，媽媽的眼裡仍然是溫柔的，但這樣的溫柔卻有著幾乎承載不了的心痛和心碎，她最終沒有流下眼淚，因為最深層的悲痛，是沒有眼淚的。

引爆流量法則：善用人性弱點！不要尊重共識 要借用偏見

消費衝動才是文明進步的基石。共識是偏見的終局，一旦事物到了終局，生命就結束了。所以要不停地在共識中尋找偏見，偏見才是生命力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。