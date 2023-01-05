不只駕駛不讓行人 網：台灣行人也不讓行人

台中一家三口深夜過馬路，走在斑馬線上慘遭車子撞上後，母與子兩人身亡、CNN報導台灣馬路像是行人地獄，駕駛不會禮讓行人、人行道上走到一半風景會切換成機車停車場，在立法規定駕駛得禮讓行人後，行路話題瞬間變成熱議題。

這讓我想到三種不同的行路經驗：

第一次到訪歐洲，在柏林的街道上，欲過一條不算太大的馬路，只見一輛BMW從遠遠地看到我之後就慢速行駛。那時真是太震驚了長期生活在台灣的我，頃刻之間，我好像是位「重要的達官貴人」，見到德國人如此禮讓行人，就像是台灣在禮讓達官貴人前來的感覺。

隨後的人生際遇，有了孩子之後。

一次下班接了那時就讀幼兒園的小孩，在狹窄的巷弄裡要走到對街去搭公車，只見一輛粉紅外送機車就直直地加速向我和孩子開來。是的，他，正在加速，似乎就賭定我和小孩會立馬閃過然後繼續行走，就在那一刻，我害怕了，也從這一刻開始，決心不再叫這家粉紅色外送服務，立馬帶孩子閃過之後，也立馬刪除了他們家的APP。

今天一大早，冷風細雨。就在公司前面的大馬路上，平時要等好久的紅綠燈終於幸運地很快變綠燈，在快走步上斑馬線後，欲轉彎的車輛並未與紅綠燈同步，行人於是就在車與車的間縫行走，只見一名揹著香奈兒名牌包包的女孩，想都沒想、讓也沒讓，和上述那位粉紅外送車一樣，直直地朝向我走過來，即便我已卡在車與車的縫隙，要禮讓就要後退的情況下，她仍直直地朝著我走過來。

大家似乎都抱持著一種心態：「我最大，無論是誰都得讓我」，建構了另一種台灣行路人的心情風景。

你曾經走在路上被行人撞過嗎？即便行為乍看是如此不經意，心態卻都是如此故意。

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