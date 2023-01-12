別雞婆，這不關你的事？遏止霸凌誰都不能置身事外

別讓自己尷尬

介入之前，班級導師得先充分理解自閉症的特質，並懂得如何與自閉兒相處。否則當你告知小朋友，要求他們和自閉兒一起玩，同學們很容易直接對你說：「老師，你先玩一次給我們看，示範給我們看。」當老師沒有辦法順利與自閉兒互動，這時就尷尬，沒戲唱了。與自閉兒玩遊戲並不容易，這部分可以委請資源班老師協助導師、一般同學與自閉兒互動。

挺身而出

當同學們在玩花生粉黏麻糬遊戲時，是否有哪一個同學願意站出來，挺身而出，大聲疾呼：「同學們，你們不要這樣玩，這讓元元不舒服！」如果沒有同學站出來，是不願意站出來，還是不敢站出來？還是根本不覺得這樣玩有什麼問題？

要勇敢說出來，很不容易。這一點，對於目睹霸凌的孩子來說，需要十足的勇氣，也需要有大人的支持。因為誰都不想讓自己成為下一個被霸凌的人。

同理矛盾與焦慮

對於目睹霸凌的孩子來講，他的心裡充滿矛盾與焦慮。說出來也不是，不說出來也不是。說出來，很容易遭受惡意的對待。但不說出來， 在道德、價值觀上，卻又過意不去。這種兩難，讓目睹霸凌的孩子感到很痛苦。

冷漠的距離，明智之舉？

想一想，如果你是爸媽，當孩子告訴你：「班上的同學都在欺負自閉兒，我該怎麼辦？」你會怎麼給孩子建議。請別出現以下的回應：

「別雞婆，這不關你的事情。」

「你不要好管閒事，免得自己也被欺負。」

「你們老師會處理的。」

「對方家長會處理的。」

「其他同學知道，會去跟老師說的。」

「老師都不管了。你還管那麼多？」

「他們是在玩啦。你不要管那麼多。」

以上這些話，都是告訴孩子，要他與眼前這件事情保持一個冷漠的距離，才是明智之舉。但是，當目睹霸凌的孩子選擇袖手旁觀時，霸凌者可能也會若無其事地繼續霸凌。

誰都不能置身於事外

遏止霸凌絕對不是單一個人的責任。在班級裡，導師必須讓全班的同學知道，學校也必須讓全校的同學知道。預防霸凌是所有人的責任，並不是誰看見，就是誰的責任。

誰都不能置身事外，因為我們都可能成為下一個被霸凌的人。每個人都需要有這樣的態度，才能保護我們身旁相對弱勢的人。

一致的做法

最好的方式，是讓所有的孩子們了解，當面對眼前的霸凌事件，大家可以採取一致的做法，例如大聲喝斥，居中介入，並立即告訴老師，讓霸凌者知難而退。當一個班級有兩個同學以上願意同時這麼做時，我相信目睹霸凌的孩子就會多了加倍的勇氣，這同時也能降低自己被霸凌的風險。

不敢說出的祕密

問問孩子們，為什麼在目睹霸凌之後，自己不敢當眾說出來，或是向老師報告？心裡有什麼顧慮。其實孩子們會有這些不敢說出的祕密，也正在告訴我們，大人在處理霸凌事件上過於粗糙，讓目睹霸凌的孩子深受威脅。

如果這些威脅沒有被移除，我們只是一廂情願，或是理想性地要求目睹霸凌的孩子必須挺身而出。說真的，這麼做，只會為難了孩子。讓目睹霸凌的孩子免於威脅，我們準備好了嗎？

保護個資，降低風險

圖為《好痛，但能跟誰說？》書封，寶瓶出版社提供 如何讓目睹霸凌者能夠在感受到安全的情況下，願意選擇告訴老師？老師有義務保護告知者的個案資料，避免讓他成為下一個被霸凌的對象。在處理上，避免將目睹霸凌孩子的資料告訴霸凌者，例如：「俊吉，美茹看到你叫大家趕快騎到元元的背上！這到底是怎麼一回事？」這麼粗糙的做法，只會造成美茹成為同學們接下來鎖定的對象。別讓目睹霸凌的孩子承擔這些威脅、風險。在處理上，我們必須把這些風險降到最低。

（本文出自《好痛，但能跟誰說？》寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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