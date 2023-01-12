無心的霸凌算霸凌嗎？對被欺負的他來說 一點都不好玩

自以為好玩的遊戲──無心的霸凌，算是霸凌嗎？

「大家趕快騎到他的背上！」元元帶著痛苦的表情，臉上很勉強地擠出笑容。「疊上去，疊上去！」俊吉大聲叫囂，同學們紛紛騎到元元背上。元元似哭又笑，口中不時發出無人知曉的亂語。嘉博這時刻意捏了元元手臂一把，元元叫著：「好痛，好痛。」惹得一群人哈哈大笑，元元也跟著笑了起來，反覆說著：「好痛，好痛。」

如同花生粉黏在麻糬上，同學們一起滾動啊滾動，玩得非常開心。卻沒有人管，被當作麻糬的元元內心是多麼難受。這種戲碼不時在下課時上演著由於元元沒有明顯地反抗，大家很自然地以為他也喜歡這樣玩。

當下，元元也看似歡樂地身處其中，但當同學們如花生粉散開後，元元不時喃喃自語，並揮動自己的手指頭。「他又在發病了，自以為是蝴蝶啊！在那邊飛呀飛。」「對嘛，完全聽不清楚他嘴巴在講什麼，難道他真的是從外星球來的嗎？」「可能喔，老師說過自閉兒都是來自遙遠的星球，就像外星人一樣。」甚至，有同學在旁邊放聲大叫：「啊……啊……」這讓聽覺敏感的元元更加痛苦。

回到家，元元的情緒仍持續激動。他不時尖叫，拍打雙耳，咬著手臂，還說：「痛痛，痛痛……」元元的爸媽感到十分困惑。「元元到底怎麼了？」爸媽仔細地檢視孩子的身體，只見手臂上有輕微的捏傷，但他們心裡想，這應該是元元自我刺激的結果，而不以為意。但是元元的情緒仍然狂躁，這種狀態持續了好長一段時間。

「元元到底怎麼了？」受限於自閉兒口語表達的限制，元元爸媽一時也很難猜測出孩子的情況。同學們自以為好玩的遊戲，對於自閉兒元元來說，卻是一場又一場無盡的霸凌。

無心的霸凌，算是霸凌嗎？

「老師，我們只是在和他一起玩啊！你不是說要我們多和元元一起玩遊戲？大家一起玩得很開心啊！」「元元也沒有說不要玩，他一直都笑嘻嘻的，不然你問其他人，對不對？」俊吉說完，轉頭望著其他的小朋友，所有人都點頭。老師頓時陷入困惑，孩子們到底是在玩遊戲，還是在霸凌自閉兒？研判的重點在於當中的界限，以及孩子起心動念，玩這場遊戲的核心目的以及用意。

在打鬧與霸凌之間，別越界

到底孩子們是在玩、打鬧、打架，或是霸凌？關鍵在於，在過程中，一方並沒有想要傷害對方的意圖。想玩就參與，若覺得無趣了，也可以離開，停止遊戲。沒有人能強制你參加，而在遊戲結束後，大家依然還是朋友，下次也還是會玩在一起。

玩、打鬧並不會對其中一方，帶來心理或生理上的傷害與害怕。但若是打架，那是彼此之間互看不順眼，你打我，我揍你，你踢我，我踹你，彼此產生肢體的衝突。那麼，兩造雙方都必須要承擔責任。

校園霸凌的法規定義

至於霸凌的法規定義，我們可以參考《校園霸凌防制準則》第一章第3條第1項第四款對於霸凌的定義。

霸凌：指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。

前項第四款之霸凌，構成性別平等教育法第2條第五款所稱性霸凌者，依該法規定處理。當中的關鍵字：持續、故意、不友善、損害。可以作為判斷的依據。

花生粉黏麻糬的思考

拋出問題：

‧如果這場花生粉黏麻糬遊戲那麼好玩，那麼是由誰來決定誰當麻糬？

‧為什麼一直是讓自閉兒當麻糬？

‧為什麼花生粉與麻糬的角色沒有輪流？

‧你們是否有問過自閉兒的意願？

‧你們是否曾經想過，這樣的舉動，對方是否願意接受？

‧當你們覺得好玩，請想想看，到底哪一點好玩，好玩在哪裡？是你好玩，還是誰好玩？

‧是否有考慮過被迫當麻糬的人的感受？

‧是否有考慮過自閉兒的特殊身心特質，對於被碰觸、過度親近時心裡的不舒服？

好玩，不能一廂情願，特別是對於被欺負的自閉兒來說，這一點都不好玩。

讓霸凌者多一些思考。如果沒有覺察自己的所作所為，霸凌孩子的行為就不會有任何改變。

體貼的玩法

引導霸凌孩子學習與自閉兒的適當玩法，可以優先選擇適合自閉兒玩的內容。自閉兒家長與老師可以提供這些遊戲清單，讓同學們可以有所遵循。

以自閉兒所熟悉的事物為主，例如他喜歡玩球，同學們就可以和他丟接球。如果自閉兒喜歡堆疊積木，大家可以圍過來一起堆積木。如果自閉兒喜歡追逐，那麼彼此可以跑來跑去地追逐。

圖為《好痛，但能跟誰說？》書封，寶瓶出版社提供 在遊戲過程中，一切以安全、不任意碰觸為原則。同學們需要了解自閉兒不喜歡被碰觸。如果真的要玩鬼抓人、警察抓小偷等遊戲而需要碰觸，也請輕輕點到為止。

（本文出自《好痛，但能跟誰說？》寶瓶出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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