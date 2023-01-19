趁公婆午休跑回娘家被家暴 公公：教育妻子守規則的手段之一

狗血般的劇情是真實人生

曾經離死亡那麼近，才聽見心臟跳動的聲音是如此響亮珍貴。在結束重大手術後，我決定用「倒數計時」的方式，開始往後人生中的每個決定。雖然無法保證都是正確的選擇，但「人生如棋，落子無悔」。當生命的存在不再那麼理所當然時，就會重視自己所擁有的每個時刻。那些無所謂的人事物自然就雲淡風輕；經歷挫折、痛苦也能甘之如飴。

我的家庭成員有爸爸、媽媽，以及哥哥。在我成長求學階段時，正逢爸媽力拚事業時期，因為父母年輕，還保有太多原生家庭帶來的習慣與個性，雖然相愛卻也經常發生衝突，導致家庭氛圍常處於不穩定的氣氛中。

我跟哥哥從小感情就不錯，常常小吵小鬧。但媽媽重男輕女的觀念，連帶造成我們兄妹倆彼此的不滿與誤解，甚至日益擴大至不可開交的地步，使我們慢慢走向既陌生又冷淡的距離。長大後雖能諒解媽媽成長背景所帶來根深蒂固的傳統觀念，跟哥哥早已不計前嫌。但因為兄妹倆長時間的無法對話、沒有對話，演變成不知道該如何對話，我們始終處於會互相關心卻又陌生的尷尬狀態。

也許是我在成長過程中一直渴望被照顧、害怕獨處，因此在青春年華的二十三歲，便毅然決然走入婚姻。太過年輕而缺乏周全的考慮，誤以為只要逃離原生家庭，就可以重新開始一段期望中父母感情和睦、兄弟姐妹友愛團結的美好家庭。

我天真地以為結婚後可以從此順風順水、幸福快樂；但這場婚姻開始於不成熟與不穩定的關係。我與前夫交往半年就懷孕了，當時覺得先把孩子生下來再慢慢培養感情也不算太遲，彼此討論後便決定結婚了，直接跳過雙方家庭背景熟悉與互相磨合的階段。

進入新家庭後我才發現，對方的家庭背景與我成長的背景差異太過懸殊，對方家奉行傳統大男人主義，採取威嚴體制軍事化教育。因為長期與日本做生意，維護家庭門面與公司形象是他們最重視的，這與我自由奔放的個性有著極大的分歧。

前公公認為結婚後媳婦就該捨棄娘家與自己的私領域，並斷絕所有朋友的聯繫，一切以夫家馬首是瞻。但我始終無法適應，畢竟原生家庭的一切才是我的根本之處，要我拋棄自己的父母是不可能也做不到的事情。在自己組了新家庭嫁入夫家後才發現，以前在原生家庭的那些吵鬧與不睦，反而是最平凡的幸福寫照。

前夫是獨子，縱使明白現代女性主義的平權，卻也不敢違逆自己的父親，總是要我單方面的隱忍退讓，甚至直接不允許我回娘家。種種價值觀背離與家庭背景差異，使我們原本就不穩定的感情，在幾次爭吵中埋下雙方日積月累的不滿與怨懟，但我從未想過會進而衍生出「暴力」行為⋯⋯

讓我下定決心離婚的導火線是前夫在娘家對我動粗，而且還是在我媽媽面前對我揮拳。起因就只是我在前公婆的午休時間，擅自離開夫家回我自己的家。當時我的父母非常憤怒，無法諒解自己的女兒只是回娘家，就被丈夫無理且粗暴的對待。但前公公得知後，不以為然地默許這樣的行為，他認為這只是教育妻子遵守規則的手段之一。當下我才意識到，這已經不是單純的價值觀差異，而是可怕的控制慾。

我是他們不可控制的變因，而「暴力行為」是他們認為最有效的方法。這種家庭教育誘發了前夫潛在的暴力傾向，甚至隨時都可能因為夫妻雙方沒有共識而變本加厲，並危及到我和小孩的人格發展及人身安全。在幾次與前公婆的對談當中，我發現前婆婆同樣是在暴力環境下默默隱忍過來的人。她要我複製她走過的路，不斷安撫我時間久了就會習慣的，聽話就不會有衝突了，一切以隱忍與失去自我的麻木活著。

某天午後，我看著前婆婆孤單的背影，沒有朋友與親人可以訴說，只能對著花花草草自言自語地聊著自己的心情。那一刻，我彷彿看見自己日後的影子，於是當機立斷地告訴自己：「我與小孩得離開這裡，否則大家都會生病的！」便開始著手準備向法院訴請離婚。

當時我的父母並不理解為何我堅持要離婚，單純以為這只是夫妻的日常吵架，不需要走到離婚的地步；家中親戚們則認為我把婚姻當兒戲，結婚、離婚都速戰速決。因為我本身的伶牙俐齒，倒也能應付這些人的酸言酸語；這些抨擊我的人無法想像我所面臨的事件，畢竟沒有真正經歷過，難以切身體會當下的情境，所以我並沒有多做解釋或責怪他們。

有誰會拿自己的人生開玩笑呢？一開始我們難道不是朝著幸福走去嗎？只是每個人的際遇不同罷了。我所能做的，就是捍衛自己的自由心智，確保我跟孩子平安健康，有肩膀地承擔我所做出的選擇。

當爸媽聽過我蒐證的錄音檔後，終於意識到我的處境有多壓抑與束縛。這種聽覺內容的衝擊，是身為父母無法接受的，因此他們焦急且迫切地要我趕快離開所在的地獄，不斷規勸我若是小孩帶不走就乾脆放棄爭取。透過錄音檔，他們深刻明白我在夫家的遭遇已不是單純的夫妻吵架，而是侵害到我的基本人權。他們非常擔心我的身心健康與安全，一天也不希望我多待。

圖為《梭哈，換一輩子的幸福》書封，遊讀世界提供 連續劇八點檔的狗血劇情都是真的，而且當時的我身在其中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

（本文出自《梭哈，換一輩子的幸福》，遊讀世界出版，未經同意禁止轉載。）

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