民宿書櫃裡有玄機 竟藏著醫師主人的青春夢

後來的我們

生命裡可能有些人只有擦身而過的緣分，卻在心裡烙下了痕跡。但是，生命還是會有不同的理由、不同的場景，持續不斷地被推著走； 只是在你不斷被推著走的過程中，依然一再頻頻回首。

民宿中的一間房間，有一面滿滿的書牆，上面擺滿了我從大學時代以來陸陸續續讀過的書；雖然這些書後來大都再也沒看過第二次，但是每一次搬家，不管搬到多麼遙遠的地方，我一定都會帶著這些書。這些書就好像我走過青春歷程的見證，儘管沒再看過，卻怎麼樣也捨不得丟掉。

這些書放在民宿裡，我也不太管它，就讓來訪的客人自由取閱，他們想看就拿下來看，只要記得放回去就好。直到有一天，有一個客人怯怯地跟我說：「老闆，我覺得你那些書可能要稍微整理一下……」

我當時還很天真，我說我書整理得很好啊！書一本本都躺著，很整齊。結果客人說，書裡面有一些很私人的東西……我聽了之後，臉一陣青一陣白……

於是我才突然想起來，我大學的時候看書有一個習慣，就是書看到一半的時候，會隨手拿起當時女友寫給我的卡片或是信札當書籤，夾在書裡面當作讀書讀到這裡的一個標誌，時間久了可能有些卡片就忘了拿出來；所以那滿滿書牆裡的某一本書或是某一些書，裡面有著我的私人信札，甚至我想有些書可能還夾著我當時女友的照片，有幾本書甚至是當時她送給我的，裡頭說不定也寫了滿滿的情人間的絮語，於是這一切關於年少時愛的記憶不斷地翻湧出來，把胸口填得滿滿。

於是我不得不爬上民宿的二樓，看著那滿滿的書牆，竟然有點不知所措，先不說要怎麼從那滿滿的書牆裡，挑出那幾本剛好裡面有我私人信件的書；更重要的是，我好像也沒有勇氣一本一本的逐一翻過，每翻過一本自己年少時候看過的書，就好像要重新審閱一次自己的青春，那些已經逝去的記憶，已經被埋葬的往事，那些不想要記起來、卻也捨不得忘記的事，又會不斷地翻湧出來。我甚至都不用看，也不用去尋找，只要閉上眼睛，就可以記起書架上有一本書叫作《黑白巴黎》，一本關於巴黎左岸咖啡館的攝影書籍。我還記得當我看這本書時，也正坐在一家咖啡館裡，女友就坐在我的對面，她看著她的書，我看著我的書；我一邊翻書的時候，一邊對著她說著有一天我會放棄醫師這個工作，我會成為一個職業攝影師去浪跡天涯之類的夢。

而夢通常都很遙遠。

時間經過了二十年，現在回想起來，都已經不記得我們當時為什麼會分開了，我們是為了什麼樣的理由爭吵、衝突，然後讓曾經覺得最重要的感情慢慢地隨著時間淡去……當初那些讓彼此爭執，自以為人生再也沒辦法牽手一起走下去的理由，現在竟然一點也想不起來。有時候你也很懷疑，假如有一個理由，在餘生裡你再也想不起來，是不是代表著這個理由其實也沒有那麼重要，一個並沒有那麼重要的理由，為何可以讓兩個曾經如此親密的人，從此走上不同方向的路？

後來，我跟很多位女孩又談過戀愛，愛過、被愛、分開，這樣的故事一直反覆，我現在其實過得也很好，開很好的車，住在很大的房子裡；雖然過得很好，但是生命裡有些人，雖然跟你只有短短的緣分，但是在你心裡，你卻永遠也沒辦法忘記。當然我也知道，有些事必須放下，人生才可以繼續前進，就算你不願意繼續前進，生命還是會有不同的理由、不同的場景，持續不斷地被推著走；只是在你不斷被推著走的過程中，依然一再頻頻回首。

（本文出自《心安的練習》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）