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她怨學書法有什麼用？又不能賺錢 父親看重的是過程

聯經出版社／ 文・吳孟昌(親子關係與自我探索資深講師)
此為示意圖，圖片來源：Ingimage
此為示意圖，圖片來源：Ingimage

不說教，選擇做個「守護者」

從小學二年級開始學書法的女兒，六年級時，代表學校到校外參加書法比賽。青春期的孩子對於這項「殊榮」，表現出不屑一顧的態度，不時抱怨：「還得犧牲午休時間，額外去特訓、練習。」每當疲倦的時候，甚至還會說：「學這個有什麼用，又不能賺錢！」

隨著孩子年紀漸長，他們受到世俗價值觀影響的痕跡漸漸趨於明顯。就如學書法這件事，起初我們帶她去學習，只是單純地希望培養她的專注力，並涵養一顆靜定之心，並無學才藝以博取名利的奢望。而她一路走來，也就順水推舟，把自己練就成可以去參加比賽的狀態。

只不過，的確太常聽她說「學這個有什麼用，又不能如何、如何」，我和太太看在眼裡，自然有些擔心。不過，面對孩子從世俗、功利的角度批判自己的學習，我選擇不說教，用行動繼續陪她在這條路上前行。

炎夏的星期三午後，學校只上半天課，我固定會去接她到校外的書法教室報到。有時看她意興闌珊，就跟她說：「今天天氣好熱，待會兒下課之後，我們一起去吃碗芋圓冰或仙草凍，好嗎？」聽我這麼一說，她消沉的表情瞬間閃現一絲光采。於是，星期三下午的書法課後，父女倆手牽手走一小段路，一起散步去吃冰，就成了我們共同的夏日記憶。

什麼是「有用」、「無用」，不能只從名利來衡量，也不能在短期內就輕率地評斷。這些道理對青春正盛的孩子而言，還太虛無縹緲。

我心知如果跟女兒講道理，只會加深彼此的鴻溝，對她的持續學習毫無幫助。不如靜靜地當她的「守護者」，讓她知道，這段路途也有值得珍惜的美好。

我真的很欣賞你，我在乎的只有你

書法比賽結束當天，女兒回到家後，我問道：「寫得怎麼樣，還順利嗎？」只見她一臉酷酷地說：「還好啦！大家都寫得很好，我一定不會得名。」

我說：「結果都還沒公布，怎麼就這樣洩氣。」她回我：「事實就是這樣，到頭來就是浪費時間。」

圖為《孩子越倔強，我越溫柔──30個關鍵指引，陪孩子、也陪青春期的自己再長大一次》書封，聯經出版社提供
圖為《孩子越倔強，我越溫柔──30個關鍵指引，陪孩子、也陪青春期的自己再長大一次》書封，聯經出版社提供
聽她這麼一說，我直視著她，對她說：「妹妹，你能有始有終地把這件事完成，我真的很欣賞你。別人寫得如何，或者你會不會得名，我都不在乎。我在乎的只有你。「不管最後結果如何，我們都一起把這段路走完了，光是這件事，我就覺得你很不簡單，真的很棒！」

我張開雙臂，把她擁在懷裡。我想讓孩子知道，爸爸關心的不是結果的輸贏，而是她在整個過程中的努力。那些不為人知的點點滴滴，我都看在眼裡。

（本文出自《孩子越倔強，我越溫柔──30個關鍵指引，陪孩子、也陪青春期的自己再長大一次》，聯經出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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