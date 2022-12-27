梅西妻放下牙醫夢為愛移居西班牙 在輸贏之外更在意丈夫是否過得快樂

2022年卡達世足賽圓滿落幕，在終局之戰中，阿根廷與法國競爭激烈，最後阿根廷隊以4：2拔得頭籌，全場歡聲雷動。眾所矚目的阿根廷球王「梅西」（Lionel Messi），賽後與妻兒在賽場中央擁抱彼此，與大獎盃留下珍貴的合影。

對梅西來說，這不僅他職業球員生涯的高光時刻，這份榮耀也是球王給家人們的大大感謝，特別是從兒時就與他相伴的妻子「安托內雅」（Antonela Roccuzzo）。

安托內雅不只因梅西而受媒體關注，她聰慧知性、大方穩重的氣質，加上精準的時尚品味，讓她在時尚圈闖出一片天。在妻子、母親和模特兒等多種身分之間切換，不論在家庭關係或事業發展上，她總能將一切拿捏有度，也始終忠於自己的選擇。接下來，讓我們一窺安托內雅的多元面向，也看她如何帶球王梅西超脫賽場輸贏，在浮華虛幻的世界裡，依然腳踏實地的享受生命的每時每刻。

無論他在哪裡，我永遠記得保有自己

圖為梅西與妻子早年熱戀時期的合影。圖擷自Antonela IG

出身阿根廷的球王梅西，13歲時受巴塞隆納球探發掘，在西班牙受訓了很長一段時間，也是在這段從青少年蛻變為成年人的青春歲月，梅西和安托內雅從青梅竹馬晉升為情人關係。

安托內雅曾在阿根廷大學主修牙醫專業，同時副修了傳播學和營養學。跨領域的學習顯示，她對於自己有興趣的事求知若渴，即便當時情人身在海外，她依然專注地在自己的跑道上努力，因為她明白，只有當她裝備好自己，無論目標是什麼，都能吸引所有美好事物到來。

26歲那年，安托內雅從學校退學，離鄉背井、為愛移居西班牙，從此展開一段新生活。或許在許多人眼中，她可能被詮釋為「一個為愛放棄一切的傻女孩」，是關係中較為弱勢的一方，實際上，「主動放棄」卻是安托內雅深思熟慮後，做出的勇敢決定；她珍視與對方的關係，因此在梅西和學業面前，她選擇與愛人雙向奔赴，兩人也在2017年組建了一個幸福美滿的家庭。

即便放下了曾經的牙醫夢，安托內雅在經營家庭之餘，也很快地找到新的事業目標。她轉換跑道，在時尚圈闖出一番名號；濃眉大眼、漂亮的巧克力膚色，加上渾身散發的知性氣質，一出場就讓人留下深刻印象。現在的安托內雅已經34歲，依然保持著良好體態和人人稱羨的好膚質，其實這全靠平日裡有紀律的健身運動、控制飲食，她也熱愛讀書、內外兼修，讓她無論在人生中有什麼樣的身份，她永遠記得要保有她自己。

你的悲傷和歡喜，我都能感同身受

圖片｜百度百科

2010年，梅西代表阿根廷出賽南非世足，最後卻以0:4吃下德國敗仗，黯然離開球場，甚至在更衣間失聲痛哭。那時安托內雅也早已離開看台，前去安慰失意的愛人。

「有她在我身邊，任何事都會容易許多；她對我瞭若指掌，也很了解該如何和我溝通。」——梅西

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善解人意的安托內雅，不僅是梅西的愛人，更是他最好的朋友，除了言語上的安慰，賽後她帶著梅西一起到里約熱內盧的海邊散心。當時的梅西雖然還沒走出失敗的痛苦，但是有了安托內雅的陪伴，大大紓解了他在賽場上的巨大壓力——在無人打擾的兩人世界裡，她就是梅西最溫暖的避風港。

其實，不論比賽結果如何，安托內雅一直都是梅西分享第一手心情的人生至交。

在2021年的美洲杯足球賽、阿根廷第15次奪冠後，梅西站在廣大的足球場中央，對著一隻小小的手機手舞足蹈。當一旁的攝影大哥走近一看，才發現他像個孩子一般，興奮地和安托內雅視訊展示手上的金牌，手機裡也傳來安托內雅興奮地歡呼聲。

球王夫婦的甜蜜互動，是不是真的很可愛？

我有能力帶我的伴侶，看見所有人生的美好

圖擷自Antonela IG

梅西曾說：「我這一生最偉大的隊友，就是我的妻子。」

在他們共組的「家庭隊」中，安托內雅是集智慧、溫柔與魄力於一身的大隊長，率領包含梅西在內的4個男孩子，創造充滿驚喜的家庭經驗。

當梅西在賽場上，她便帶著3個兒子在場邊為爸爸加油；偶爾兒子有些調皮，她還會扮演「嚴母」角色，在喧鬧的人群中義正嚴辭地教育小孩。當梅西在家中，一家人去海邊戲水、看夕陽、和寵物狗狗一起玩耍，和對的人在一起，就算只是喝簡單的一杯咖啡也很開心。

在事業輸贏之外，安托內雅更在意丈夫是否過得快樂，也因此，在眾人將梅西拱為「球王」的每一刻，儘管擁有舉世的榮耀和源源不絕的稱頌，安托內雅和他一起共創的家庭生活，讓他能夠認清幸福的本質、認識人生在世的美妙之處。

愛不是單方面的追求，而是我們願意一起走

美聯社

2022卡達世足決賽後，她帶著三個兒子到球場中央和梅西合影。除了一家五口的溫馨合照，梅西還以愛的視角紀錄舉起大力神杯的安托內雅，她那享受又滿足的神情。安托內雅在IG上寫道：「我們真的為你感到驕傲，感謝你教我們永不放棄、奮戰到底。你終於做到了，你是世界冠軍，我們知道這些年你吃了多少苦才圓夢，加油，阿根廷！」

梅西和安托內雅相識20多年來，一直是互敬互愛。

一段感情的萌芽，也許是源自一方的一見傾心，但日後的情感維繫，靠得卻是日復一日的互相照顧、共同承擔，就如他們身上的「王冠」夫妻刺青，象徵永誌不渝的愛，和一起負責一個家的重量——他們是彼此心目中的國王和王后。

人們總說梅西是「人生勝利組」，事業家庭兩得意，也有人羨慕安托內雅有個名人丈夫，一出場總是全場焦點。其實，他們之間的關係就像腳踏車兩端的踏板，唯有攜手並進才能和對方一起往前，看盡人生的美麗風景。在令人目眩神迷的世界中，我們曾看見許多人在成名後失了本心，甚至失去摯愛之人。

但是，球王梅西和妻子安托內雅的愛情故事，不僅是足球賽場邊口耳相傳的佳話，更讓所有善男信女們願意相信，只要相愛的兩人願意發自內心地信任彼此、成為對方最忠實的支持者，即便現實暫時將兩人分離，一段美好的緣分也能在細心呵護下，長出一個充滿愛的未來。

本文由女人迷授權，原文連結請點安托內雅是誰？不只是球王梅西老婆！4 面向認識安托內雅，只追求自己認為重要的事！