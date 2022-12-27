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心裡覺得壓力大嗎？50項有效紓壓活動 看完壓力都沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
聽首自己的愛歌、唱歌，或隨著音樂跳舞，都能有效紓壓。圖片來源：Ingimage
聽首自己的愛歌、唱歌，或隨著音樂跳舞，都能有效紓壓。圖片來源：Ingimage

可以解除壓力的活動

1.聽首自己的愛歌

2.曬曬太陽

3.讀一篇雜誌或網路文章

4.塗鴉、畫圖或彩繪

5.做幾個瑜珈動作

6.做開合跳或原地跑步

7.唱歌

8.插花或做園藝

9.從事手做工藝品

10.寫首詩

11.栽培植物

12.抱抱寵物或抱枕

13.喝杯咖啡或茶

14.製作待辦清單

15.做家務

16.清理好家中的一區

17.看照片

18.隨著音樂跳舞

19.深呼吸

20.冥想

21.解謎或是做益智遊戲

22.做猜字遊戲

23.拼拼圖

24.玩接龍

25.做點打扮

26.聞聞香氛蠟燭或精油

27.告訴某人「我愛你」

28.寫封信給想關心的人

29.擁抱他人

30.沖個澡

31.躺在沙發上

32.噴古龍水或香水

33.找個食譜來試試

34.上網查度假計劃

35.逛逛賣場（線上也行）

36.散步

37.閱讀笑話

38.傳訊息給想關心的對象

39.玩一下手機遊戲

40.玩一下紓壓球

41.線上小額捐款

42.欣賞藝術品（照片也算）

43.剪指甲

44.深呼吸十次

圖為《為什麼我們老是搞砸想做的事》書封，遠流出版社提供
圖為《為什麼我們老是搞砸想做的事》書封，遠流出版社提供
45.換上乾淨的床單

46.塗抹身體乳液

47.洗頭

48.幫自己按摩

49.微笑（就算沒那個心情）

50.為自己關心的對象，做點事讓他開心

本文摘錄自《為什麼我們老是搞砸想做的事》，遠流出版。

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