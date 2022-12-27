心裡覺得壓力大嗎？50項有效紓壓活動 看完壓力都沒了

「我還想抱一下這個孩子。」面對沒有哭聲、一動也不動的嬰兒屍體，媽媽的眼裡仍然是溫柔的，但這樣的溫柔卻有著幾乎承載不了的心痛和心碎，她最終沒有流下眼淚，因為最深層的悲痛，是沒有眼淚的。

2022-12-27 11:15