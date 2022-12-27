一條抹布引爆家庭戰爭！男主外、女主內變妻子最害怕的噩夢

完美老婆翻臉了

每個人對於夢中情人的要求都不盡相同，有一位先生是這樣描述他理想中的老婆，以及自己對於家的概念與想法：「希望我的老婆可以不用工作，好好顧家，專心帶孩子，每天回家都可以看到心愛的老婆和寶貝的小孩，對我來說，這就是家的定義，讓人感到無比溫暖。」

不久後，他的夢想成真了。在婚後的前幾年，他太太真的每天都待在家照顧孩子，對於這個家的男主人來說，是一段最棒也最幸福的時光。但是家裡的女主人卻越來越不快樂，太太開始覺得自己每天待在家帶孩子、忙家事，好像和社會逐漸脫節了！忙到最後，幾乎沒有自己的時間可以好好審視自己，所以越來越沒有自信，越來越退縮，於是她終於鼓起勇氣告訴先生：「我決定要去外面找工作。」

在另一個家庭中，也有一位事業非常成功的先生，他對於家的期待，是希望太太好好待在家裡。在結婚初期，這位女主人非常安於家庭主婦的角色，但是有一天，夫妻兩人為了一條抹布大吵了一架，因為先生認為抹布上有很多細菌，三天就要換一條新的，太太卻覺得用清潔劑洗一洗就好了，不需要整個換掉，於是兩個人就這樣槓上了！

後來先生講了一句話：「妳知不知道抹布上面有很多細菌？難道沒聽過專家說一平方公分的抹布，有幾千萬個細菌嗎？」結果太太當天就失眠了，整夜輾轉反側的她一直在想：「如果老公希望我待在家做事，卻不覺得我做得很棒，還要指揮我怎麼做，那麼我的人生最後只會被他看不起！我不懂抹布沒關係，但我可以去懂外面的事。」

到了第二天，老婆決定擦拭自己的生活，讓自己的生命煥然一新。她告訴先生：「我決定出去工作。」

可想而知，這兩位先生聽到老婆想要出去上班的時候，是多麼地不高興，因為他們就是喜歡家裡每天有老婆、小孩等著一家之主回來，這樣才有溫暖的感覺。但是男人們卻沒想到，他們理想中男主外、女主內的溫暖家庭，最後卻變成太太最害怕的噩夢。

婚姻泥淖真要命

其實每一對夫妻，都有各自害怕的事情存在於彼此的婚姻生活當中，只是大部分的夫妻都不知道也沒有察覺到，所以就一直困在婚姻的泥淖中，兜在圈圈裡面打轉 。

第一個例子裡的太太，最害怕的事情就是：「自己越來越沒有自信。」當她每次感覺到自信即將消失殆盡的時候，就會想用更強硬的方式來回應或是反擊，如果先生沒有察覺到太太的情緒變化，反而會誤以為：「太太變得有自信了！」此刻先生就會開始感到不安，沒有安全感。

面對自己的害怕就更加焦慮，希望回復到以前那個「理想家庭」的時光，在誤解的惡性循環之下，先生就會用更多的表達跟束縛，想要把女主人的心重新拉回家裡。

有時候遇到這種情形，男人不會直接講自己的需求，反而是拐個彎，說成是孩子的需求。這種做法很容易會讓敏感的太太覺得：「先生是在找藉口，而且是在批評我沒有顧到孩子，沒有扮演好媽媽的角色，也不夠稱職。」

因此讓妻子覺得自己到底是哪裡沒有做到讓先生滿意？於是就越想要表現得讓先生無話可說，然後就更加強勢地想要證明：我可以把小孩安頓好了，也可以兼顧外面的工作。

面對太太如此堅持的回應，先生自然就更不舒服，原本他想把太太拉回家庭，沒想到卻越推越遠，其實，他最想表達的是：「我覺得不安全，我沒有安全感。」

如果夫妻雙方能夠理解，婚姻是兩個人共同的運作，並且學習去察覺自己與對方所害怕的地方，然後用比較柔性的方式去表達和溝通，那麼在討論事情的時候，就會有轉圜的空間，而非淪於情緒性的爭吵。

換個角色互相鼓勵

當夫妻雙方的其中一人，發現對方的害怕或是他的問題時，有一種狀況是很有趣的：明明知道對方的弱點或痛處在哪裡，有些人就是會刻意一直去壓那裡、踩那一點，但最後對事情卻毫無幫助，倒不如繞個方向來幫助他修復那個缺陷。

其實，夫妻之間其實不應該互踩痛腳，也不需要非得爭個你死我活，因為夫妻是一體的，即使女方贏了，男方輸了，女方接下來的日子也不會好過到哪裡去。

有些時候，我們常聽到太太總是抱怨著：「為什麼孩子都是我一個人在帶？」或是先生說：「我在外面工作多麼累啊，只是讓她帶個孩子也帶不好？」

如果真的要計較，在實際的生活裡，沒有一對夫妻是平等分工的，一定有一個帶孩子的時間比較多，一個工作的時間比較多；一個人出去玩的時間比較多，一個人在家的時間比較長，這是一個無法改變的事實。在這種情況下，偶爾需要角色對調或平衡一下，如果平常都是太太在照顧孩子，難得有個機會可以讓她出門逛逛和朋友相聚，此時，懂得體貼的先生就要去接替太太平常照顧孩子的角色。

當一個家的男主人已經決定要扮演媽媽的角色，或是暫時當太太的替身時，就要表現得敬業一點，千萬不要在接了手之後還打電話問太太：「妳什麼時候回家？」讓人在外面的老婆無法安心，也玩得不盡興。

圖為《直說無妨》書封，皇冠出版社提供 同樣地，當先生盡了最大的努力扮演母親的角色時，太太回家的時候也不要百般挑剔，抱怨小孩的牛奶泡得太淡、溫度不夠、穿的衣服不對等等，畢竟親愛的老公是第一次登場，天底下哪有人天生就懂得如何帶孩子的？這個時候請不要吝惜，用最溫暖的方式，給先生一點愛的鼓勵吧！

（本文出自《直說無妨》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）