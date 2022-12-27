夫妻吵架排行榜前3名曝光！如何管錢奪冠 第三名像回嬰兒期

金錢是吵架第一導火線

世界上的每個人都是上帝獨一無二的作品，沒有一個人的個性能夠完全和另一個人相契合的，所以才需要經過磨合與包容，夫妻之間更是如此。當來自不同環境背景的兩個人，要攜手共度數十寒暑，怎麼可能不起口角、沒有爭執？

夫妻需要溝通的事情實在太多了，其中最容易讓夫妻吵架的有三件事：第一是「金錢觀」。有一對夫妻從一開始結婚時，就決定各管各的薪水，但卻沒有明講家裡的開銷該由誰來負擔，或是由誰去繳水電瓦斯費，所以長時間待在家的太太，就負擔了家中大多數的開銷。

有一天，太太看見先生為了買遊戲光碟與遊戲機花了一大筆錢，於是非常的生氣地開始唸他、管他。後來太太終於開口對先生說：「希望你能夠將一部分的薪水固定拿來支付家用，剩下的我不會過問，包括不再唸你花錢的事。」經過考慮之後，先生決定接受太太的意見，兩人才不再為花錢吵架。

另一對夫妻則是在結婚後，先生不願意把薪水交給太太管理，因為先生覺得這是他們家族三代以來的傳統，在男方家裡，女人從來不管錢，但是太太卻沒辦法理解也無法接受，於是雙方僵持了數個月。直到有一天，先生告訴太太：「我並不是不肯定妳持家的能力，只是男方管帳是我家的傳統，我可以也願意負擔所有的家用，包括未來養育孩子的費用，而妳賺的錢也可以自己管理，自由運用。」太太思考過後覺得並沒有什麼損失，也就欣然同意了。

丈夫願意讓太太管錢的意義

以上的例子多得不勝枚舉，可見「金錢觀」應該可以名列夫妻吵架話題的第一名，特別是在錢該交給誰管理的部分。男人願不願意把自己的錢交給女人管理，代表兩種意義：有一種男人會覺得給錢代表自尊、表示他有能力可以養得起老婆和小孩，如果先生對於金錢是抱持以上的想法，太太在這方面和先生劃分得很清楚，那麼男方很容易會覺得太太看不起他。

另外有一種男人認為，如果把他辛苦賺的錢交給老婆管理或使用，會感覺是太太在剝削他，所以這種男人需要維持一種強烈的自尊：「希望由我來控制錢，當老婆需要用錢的時候，就來向我請款。」

這兩對夫妻不同的金錢觀，後來都找到了解決的方式，因為他們都很清楚自己的另一半在意與需要的地方。例如：第一對夫妻的先生同意把錢交給太太的原因是：如果我把部分薪水給妳，就可以保有自己的興趣、換得自由空間，這樣很值得。

至於第二對夫妻的先生，在意的是要承襲家風，保有家族三代以來的傳統，因此寧願負擔所有的家用，讓太太自由運用她所賺的每一分錢。這對女方來說並沒有損失，所以太太最後也接受了先生的想法。

一個成功的溝通，並不是在於用了什麼樣的方式而成功，而是要清楚自己是和什麼樣的人溝通，要用對方在意的方式去談判，才能夠掌握致勝的關鍵。

教養小孩混合著情緒問題

繼續探討夫妻吵架排行榜第二名：「小孩的教養問題」。該如何餵孩子吃飯，可說是最經典也最常見的例子。例如：有一對夫妻，常常為了孩子吃飯的問題而爭吵，因為小孩總是吃得很慢，或是沒辦法專心吃飯，太太因此而感到疲憊，甚至常在吃完飯之後問孩子：「好不好吃？」擔心是不是自己的廚藝不合小孩的胃口。

當太太看到小孩吃得太慢對先生抱怨時，先生的回應是：「吃得慢沒有關係，有吃就好了。」有時先生也會幫忙想辦法，跟孩子一邊玩，一邊吃飯，儘管如此，老婆還是經常為了小孩吃飯的事情而發脾氣，讓先生忍不住向朋友訴苦：「實在很難理解我太太為什麼總是這麼不開心？」

其實，對這位太太而言：孩子吃得慢或是不專心吃飯，代表她能否當一個「成功的媽媽」的指標，這位太太會去問小孩好不好吃，是因為她很在意這件事情，如果小孩沒吃完或是吃飯吃得很慢，就形成了一種壓力。這個時候如果先生只是想辦法讓小孩趕快把飯菜吃完的話，不見得就能夠解決問題，因為讓太太發脾氣的原因是她感受到壓力，而先生提供的方法，只是想辦法讓小孩吃飯吃快一點，此時太太反而會不領情，因為先生的方法並沒有解決她真正的煩惱。

有一個例子是：先生因為工作忙碌很少在家，小孩的教養多數是由太太負責。有一次為了小孩吃飯的問題，太太向先生抱怨：「光是餵孩子吃飯就要花上兩個小時，真的好累。」此時先生的回答是：「妳的方法不對，哪有小孩吃飯會吃很慢？」然後先生當晚就用了他的方法，拿小孩最愛的汽車圖卡跟孩子一邊玩，一邊把飯餵完，前後只花了三十分鐘。於是，先生就很得意的把空碗拿去給太太看，展示他的成果，結果太太一語不發，冷冷的把碗收走。隔天，又到了要吃飯的時候，先生就再也找不到汽車圖卡了，原因是被憤怒的老婆丟掉了。

如果夫妻沒有辦法及時感受到對方問題的癥結點時，就很可能會發生以上的情況，讓一頭霧水的另一半認為：「妳的目的不是要小孩子吃飯嗎？我好不容易找到一個有效的方法，為什麼妳要把汽車圖卡丟掉呢？」其實導致太太不開心的點是：「為什麼平常都是我一個人在處理小孩吃飯的問題？你不但不相信我很辛苦，還羞辱我方法不對，意思是我活該辛苦嗎？」這時候，先生應該要在意的是太太的情緒，而不是針對小孩的問題提供解決之道。

夫妻結合像重回嬰兒時期

最後是夫妻吵架排行榜的第三名：「生活習慣大不同」。夫妻在這方面的爭吵大都脫離不了「吃、衛生習慣、個人領域」這三項。這其實是很有趣的一種心理狀況，當兩個人共結連理之後，在心靈上都會獲得新的一個角色，讓人彷彿再次回到嬰兒時期，重新成長一次。

而如同嬰兒的人格發展，第一個階段是口欲期──關於吃東西和吵鬧。在夫妻間表現在飯要怎麼煮、誰負責煮、煮菜的方式等爭執。

第二階段是肛門期。開始學著如何大小便、上廁所。正如很多夫妻會為了兩個人該如何上廁所、怎麼維持乾淨、馬桶蓋要掀起來還是放下的事情吵架。

第三階段：漸漸開始形成自我認同與個人領域的劃分。由於夫妻是一種結合的關係，因此要重新樹立內在融合的定義，例如：「我在你心裡，會成為什麼樣的人」的狀況，因此，控制慾比較強的一方，就會去管另一方吃飯、上廁所等瑣事；而被管的一方，就會感覺對方是要重新教導，或是要在自己身上建立一個新的模式，此時就會意識到：「我可能會因此而失去自我」，所以堅決的抗拒。通常到了這個時候，雙方都會非常堅持要沿用原生家庭教導的方式去面對，誰都不願意妥協。

圖為《直說無妨》書封，皇冠出版社提供 當夫妻出現類似的爭執時，其實應該要去體會另一半的心情，對方的抗拒或是不願意配合，是因為害怕在兩個人結合的過程中會失去自我。天底下有哪一對夫妻不會吵架呢？只要認真思考吵架背後的意義是什麼？是讓彼此更了解對方，還是從此老死不相往來？只要夫妻兩人都願意靜下心來，去理解吵架背後的涵義，這樣的架才吵得值得而有意義。

（本文出自《直說無妨》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）