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不是活動主辦人卻親自指揮活動 朋友受不了的背後 是它在做怪

遠流出版社／ 文：何可晴
她的控制欲影響到感情生活。有些時候，明明是受邀的客人，卻想要親自指揮活動，連朋友都受不了。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
她的控制欲影響到感情生活。有些時候，明明是受邀的客人，卻想要親自指揮活動，連朋友都受不了。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

畏懼改變或未知事物

我問她：「貝絲，妳會害怕改變或未知的事物嗎？」她立刻回答：「不可能！我都很期待改變，而且在事業上，承擔風險讓我特別有收穫。」我必須承認，她確實不像是會害怕新環境的人。畢竟她為了追求事業，曾搬到十多個不同的城市居住，過程中也從來不會太過憂心。

我告訴貝絲，這是她在LIFE四項因素上面的強項，當其他三個因素出問題的時候，可以倚賴這個強項。我還告訴她，雖然「不懼怕未知」讓她事業順利，但她應該把這種探險精神用在體重問題上，以便擊敗體重問題的自毀循環。既然貝絲通常不怕新體驗或新挑戰，我相信這能夠幫助她多測試不同的方法，來找出停止自毀循環的最佳策略。

舉例來說，在飲食上，採用多元的食物風格和選項，搭配外食，或許會比限制多的飲食法對貝絲更有效，尤其因為她喜歡（而不害怕）新鮮事。至於運動方面，貝絲可能適合提供不同課程的健身房，而不是只在跑步機上不斷重複同樣的動作。或許，可以先從探險假期、清幽秘境運動營來展開她的運動計畫，這樣較能勾起她的大膽嘗試精神並帶動改變。

另外，假設貝絲在「畏懼改變或未知事物」這個因素上面遇到困難，她可以找朋友一起運動，這樣就不用一個人去健身房面對新環境。還有，可以先減少一些食物的份量，而不是驟然徹底改變進食的習慣。像這樣減少與未知相關的不安感，或許能帶來一些成效。

控制欲過度

我和貝絲一起檢視這項因素的時候，她堅決否認自己控制欲過度。但我認識她這麼久，她就是個控制狂。貝絲從小就養成控制欲，原因可能是她小時候常因為父親工作轉換而跟著搬家，必須要一直結交新朋友和適應新環境；也因為她是家中最年幼的小孩，很多事情都得和哥哥姊姊爭奪主導權。她漸漸發現，掌控的感覺很棒，讓她得到嚮往的穩定感。她希望自己永遠是「在狀況內」，而不是後知後覺。

她的控制欲甚至影響了我們這群朋友：她不喜歡驚喜派對，所以我們想對她好的時候，要事先告訴她我們的安排，她才能做好預備。到現在，我們還是能看出她的控制欲影響到感情生活。她會因為老公臨時改變計畫而跟他吵。還有些時候，她明明是受邀請的客人，而不是活動主辦人，卻還想要親自指揮活動，連朋友都受不了。

圖為《為什麼我們老是搞砸想做的事》書封，遠流出版社提供
圖為《為什麼我們老是搞砸想做的事》書封，遠流出版社提供
以貝絲為例，她因為體重而自尊低落，常聽到媽媽不斷哀嘆自己體重控制失敗而產生絕望感、控制欲強烈（她偏不想依照營養師的囑咐來飲食），以上種種都讓她在應該要落實減重行動時，頑固地阻擋自己的路。理智上，她知道醫師說的沒錯，但她就是沒辦法改變飲食習慣，沒辦法好好運動。

這些LIFE因素就像是強勁的逆流，把你捲離自己所想停留的岸上。不過只要知道這股力量存在，就可以採用對策來讓自己不被捲入海裡。

本文摘錄自《為什麼我們老是搞砸想做的事》，遠流出版。

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