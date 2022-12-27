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引爆流量法則：善用人性弱點！不要尊重共識 要借用偏見
借偏見 不要尊重共識，要借用偏見
消費衝動才是文明進步的基石。共識是偏見的終局，一旦事物到了終局，生命就結束了。所以要不停地在共識中尋找偏見，偏見才是生命力。
人性弱點
人性有三大最基本的弱點：一、任性，二、貪心，三、虛榮心。
無論是創業，還是開發產品、做行銷，都要基於人性的弱點去設計。
任性：我的地盤我做主，基於年輕人的、有個性的價值主張，大多是任性偏執的。「找工作，我要跟老闆談」「想去哪拍，就去哪拍」，這就是任性。
貪心：喜歡性價比高(即CP值高)的產品。好好利用這個人性的弱點，可以讓你的品牌更加介入大眾的日常生活。
虛榮心：奢侈品的行銷、汽車的行銷，大多基於這一點。「高級女人用高級的」、「你值得擁有」、「從未改變世界」、「沒人能擁有百達翡麗，只不過為下一代保管而已」這些廣告都牢牢地抓住了消費者的心。
當你懂得人性的弱點，你做生意就入門了。注釋：人都有軟肋，無論是創業，還是開發產品、做行銷，都可以基於人性的弱點去設計。
（本文出自《借勢：社群時代，人人都該學的引爆流量法則》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）
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