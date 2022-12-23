不要討好鐵粉 要借用黑粉！尷尬背後處處是商機

借對手 不要討好鐵粉，要借用黑粉

創意不是正確的廢話，創意是化學反應。有陽光的地方就有陰影，有白的地方就有黑。想要一個品牌夠立體，陰影的面積要夠大，教父的人設、蝙蝠俠的人設，都是亦黑亦白。好人一生平安，浪子回頭金不換，好人只能寫進生活，浪子的故事才會寫入歷史。

創造流行

如何創造一次大範圍的流行，方法有三種：

一、要夠叛逆。

二、要夠醜，形成符號。

三、要創造一定的門檻。

要夠叛逆，反對你的人一定要夠多。人是非常奇怪的動物，在沒有特殊利益的情況下，他一定不會表揚你，而是喜歡批評你。批評就是拒絕，拒絕就是億萬年演化下來的自我保護心理。

要夠醜，形成符號。比如1980年代的哈雷眼鏡、喇叭褲。要知道，好多偶像派演員也要扮醜才能拿到影帝。

要創造一定的門檻，讓絕大多數人感覺到預算不足，這也是流行真正的底層代碼。

1986年，崔健首次登臺演唱〈一無所有〉，引來無數批評，但是唱片行的錄音帶被搶購一空，大街小巷都在傳唱。1988年《人民日報》第七版頭條刊出《從〈一無所有〉說到搖滾樂—崔健的作品為什麼受歡迎》，頓時轟動海內外，使崔健被譽為「中國搖滾第一人」。

李奧納多．狄卡皮歐演《鐵達尼號》時毫無獎項，憑藉《神鬼獵人》近乎野人的形象，才第一次獲得奧斯卡獎。1980年代，兩千元人民幣的攝影機成為小康家庭的象徵，趕潮流的兩口子花費一年的薪資購買，顯得極為瘋狂。

製造矛盾

在家庭矛盾裡，如何尋找商業思維？品牌如何在戲劇矛盾中，尋找創意？

你一回家就被老婆罵了一頓，為什麼呢？她喜歡白色的電鍋，你買的卻是黑色的，這是「視覺矛盾」。你媽說家裡舊的還沒壞，你為啥浪費錢買新的呀？這是「經濟矛盾」。你丈母娘說高壓鍋煮飯香，電鍋煮飯硬，這是「品類矛盾」。你岳父又插嘴了，為啥買國外品牌，本土品牌不香嗎？這是「文化矛盾」。你兒子一看，別吵了，家裡還做什麼飯啊，叫外送多好，這是「商業模式矛盾」。

你看，你的家庭群像活靈活現，透過衝突設定人物是一個很高級的技巧，學會了嗎？

注釋：在家庭劇類型裡，香港的《創世紀》、內地的《闖關東》都體現出了傑出的商業思維。電視劇《闖關東》，朱開山一家人，在東北種田、開飯館、開煤礦的事業升級中，家庭成員的視野、商業格局、為人……就逐漸顯出了區別。 家庭裡不僅有溫暖，也有思維模式的不同，很多商業邏輯，都源自家庭。

製造剛需

製造剛需的技術，就像青春愛情電影，核心都是販賣遺憾。

一、樹立對手。

二、時間炸彈。

三、利益承諾。

這個世界的剛需，都是被製造出來的。

樹立對手：你最恨的人都在追求她，那你為什麼還不去追？你希望她落入他人之手嗎？你不追是你的遺憾。

時間炸彈：每個人都會老，難道你要等她老了再去追嗎？現在就開始行動吧。

利益承諾：追到她之後，你就是王位繼承人，是世界上最帥的人。你不追就是你的遺憾。

注釋：什麼叫剛需？剛需就是讓你想擁有、得不到、乾著急。在這個基礎上，就引發了實現的願望。

製造感動

世界上沒有真正的感動，製造感動的方法有三種：

一、超越期待。

二、失而復得。

三、久別重逢。

她想要一毛，你給她兩毛，她感不感動？他想要吃菜，你給他吃肉，他感不感動？人類痛苦的頂級是失去親人，你讓他失去親人，然後又得到親人，這種手法可以哭倒一大片人。久別重逢，例子你們自己想吧，當你感動的時候，你就上當了。

注釋：韓國紀錄片《遇見你》，透過最新的VR技術，讓孩子看到父親與已故母親互動。這部紀錄片的力量非常強大，失去親人的每一個故事都令人心碎。 世間所有的相遇，都是久別重逢。很多老字號品牌，在歷史長河中消失幾十年，如今重新出現。巴金筆下的「紫羅蘭理髮廳」，在上海武康大樓重新開業。北冰洋汽水、冰峰汽水、八王寺汽水也都重回消費者的視線。傳統的廣東涼茶，一年賣兩億元；而現在作為飲料的王老吉，一年銷售額突破兩百億元。

善待粉刺 做品牌IP要服務好三種粉絲：

第一種叫作粉底，忠實粉絲。

第二種叫作粉餅，固定品牌形象。

第三種叫作粉刺，就是黑粉。

粉底就是忠實粉絲，即便你犯了錯，也會無限地包容你。

粉餅，這種粉絲是固定品牌形象的，用量很大，可以讓你氣色持久，可以反覆使用，有長期價值。

粉刺，就是黑粉，品牌說什麼都不對，說什麼都不聽，他就是讓你顏面難看。但正是因為有了粉刺，才讓你的品牌有了熱度，有了鮮明的個性。 所以，品牌個性不是由粉底決定的，而是由粉刺決定的。

注釋：粉絲是多維度的，有基本盤，也有專挑毛病的人。基本盤很難在思想上啟發你。而專挑毛病的黑粉，會不遺餘力地尋找你的漏洞，他比最優秀的市場調查部門還厲害。了解黑粉，就會補足品牌力的短處。

缺陷價值

當你想討所有人的喜歡時，你會發現很多人對你沒感覺。你開始做自己，你會發現，身邊有一群人開始欣賞你。

比如某些日本車就是沒有風格的代表。沒有風格的東西，品牌力一般都會很差。當你有了巨大的缺陷，有很多人討厭你，你就有了風格。有了強烈的風格，就有了瘋狂的粉絲；有了瘋狂的粉絲，你就有了消費購買力。

注釋：好好先生，它的潛臺詞就是樸實，在消費心理上，肯定不是首選。誰都想買最漂亮的、性能最優越的。你永遠不知道，挑剔的女生在購物車裡保存了多少祕密。

跳出邏輯

不是正確的廢話，創意是化學反應。需要邏輯嗎？當你邏輯嚴謹的時候，只能寫出正確的廢話。創意不是數學，不是1＋1＝2，而是化學。a加b等於c，有些人看不懂很正常，知識本來就是有門檻的。當你創意枯竭的時候，再來想想這句話，你會找到答案。

注釋：創意首先是敢於否定自己，知識分子是捨不得否定自己的。創意書，很多都是照搬理論，只是成功經驗的總結。把各種創意理論組合在一起，就能得到一個符合品牌的好創意嗎？這樣的話，寫書的人就直接去服務品牌，那樣賺得更多。

尷尬背後

每個小尷尬的背後都有大生意，剛需的本質就是小尷尬。

圖為《借勢：社群時代，人人都該學的引爆流量法則》書封，先覺出版社提供 接吻時的口臭，誕生了整個洗漱產業。陷車沒帶拖車鉤，誕生了四輪傳動。回家沒帶鑰匙，誕生了智慧門鎖。買單沒帶現金，誕生了電子支付。請客沒帶錢，誕生了信用卡。上廁所沒帶衛生紙，誕生了智能馬桶。總覺得自己腦子不好用，誕生了培訓產業。記住了，剛需的本質就是小尷尬，這個才是賣貨的關鍵。

注釋：人類會製造兩類產品：一類是有意去製造的產品，例如原始人要做一根長矛，來捍衛領地；另一類就是無意中製造的產品，無意中誕生的想法，更能推動生產力的進步，推動社會發展。

（本文出自《借勢：社群時代，人人都該學的引爆流量法則》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）