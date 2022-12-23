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引爆流量法則：他腦子裡有什麼 你就借什麼

先覺出版社／ 文・金槍大叔
「王老吉」「旺旺雪餅」……永遠是超市的引流神器，不斷地放大快樂的情緒。圖為王老吉茶飲。圖／翻攝自官方粉絲團
「王老吉」「旺旺雪餅」……永遠是超市的引流神器，不斷地放大快樂的情緒。圖為王老吉茶飲。圖／翻攝自官方粉絲團

借定勢 不要創造認知，要借用認知

他腦子裡有什麼，你就借什麼。

塑造一個人的人格需要時間，改變一個人的想法需要金錢。而時間和金錢恰巧是市場經濟中最寶貴的東西。一個弱小的品牌往往投入不了高昂的成本，所以你的每一次品牌行銷，都應該在消費者心上烙下印記。他擔心什麼，你就給他什麼！

品牌錨點 低端的說價格。中端的說檔次。高端的說文化。

如何快速找到一個品牌的錨點？

首先要確定價格。 如果你的品牌價格是走低端，那麼很簡單，在你的定位語裡面加一個「省」字就可以。如果你的品牌價格是走中端，那麼你可以強調檔次，或者加一個詞—「專業」。

如果你的品牌價格非常貴，那麼你可以突出它的文化底蘊，比如在後面加上「大師」兩個字。火鍋大師、茶葉大師、拖把大師……立刻就顯得高大上了。

注釋： 先確定價格，是節約認知資源的好方法。做品牌就是定價格、貼標籤的藝術。 可以學習一下媒人，她為你做適度的包裝，也盡可能幫助你揚長避短，這就是貼標籤的藝術。這個合理的標籤，就是和品牌相處的起點。

品牌情緒

高端品牌要帶點傷感。中端品牌要溫柔。低端品牌要快樂。初創品牌要先憤怒。品牌一定要有情緒。

高端品牌要帶點傷感，站在道德制高點上悲天憫人。中端品牌要帶點溫柔，眼神裡必須是寬容，這樣才能讓中產階層與生活和解。低端品牌要帶點快樂，樂呵呵的，讓消費者快樂消費。至於初創品牌，就別玩這套了，要先憤怒，憤怒才是引流的良藥。

注釋：品牌不能是雕像，不能是難懂的數學公式，它一定要帶情緒。

品牌在某種程度上跟我們一樣，是有血有肉的。高端品牌彷彿是我們星球的主宰，它早就跨越了產品本身，你跟百達翡麗、愛馬仕談實際需求，它會說你俗。那些帶著吉祥話的產品，「王老吉」「旺旺雪餅」……永遠是超市的引流神器。而支付寶的「集五福」，有車一族的「加油用團油，不當冤大頭」，更是在不斷地放大快樂的情緒。

圖為《借勢：社群時代，人人都該學的引爆流量法則》書封，先覺出版社提供
圖為《借勢：社群時代，人人都該學的引爆流量法則》書封，先覺出版社提供
一九八四年，一個憤怒的廣告，將蘋果電腦在全球打出了名聲。前幾年，中國科技企業家羅永浩有樣學樣，砸冰箱，在社交媒體傳播得沸沸揚揚，第二年他就引來了投資，推出了自己做手機的計畫。

（本文出自《借勢：社群時代，人人都該學的引爆流量法則》，先覺出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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