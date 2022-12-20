身價變了但妻子依舊沒變 梅西：足球所有的榮耀都不比我愛她

橫跨二十一年的愛情 足球上的所有的榮耀都比不上我愛她

今年世足賽最令人振奮的就是阿根廷贏了，梅西是世界上最偉大的球員之一，但真正讓我注意到他的是他勵志的故事。

5歲時就展現驚人的足球天賦，但11歲時卻被診斷出罹患罕見疾病兒童生長激素缺乏症，患有侏儒症，若放棄治療可能終生只有140公分，需要龐大的費用去治療，如果沒有治療等於足球生涯就畫下句點，但梅西堅不放棄還好遇到了巴薩球隊，支持梅西支付醫療費用，也由於感念這份恩情，梅西也在前東家效力了21年。

圖為梅西與妻子早年熱戀時期的合影。圖擷自ciudad.com.ar/

念舊感恩的梅西還有著一項讓人稱道的事蹟，那就是九歲時就愛上了現在的老婆，安東內拉是梅西的初戀，一開始見到安東內拉就一見鍾情，甚至還寫信告白說：「總有一天你會成為我的女朋友」。沒想到這樣的承諾橫跨21年成真了！梅西即使因為舉家移民到西班牙仍舊沒有忘記安東內拉，在某次安東內拉的好友車禍過世，梅西為了安慰安東內拉直接飛越大西洋去阿根廷陪伴安東內拉，正因為這樣浪漫的舉動，兩個人的愛情重燃。

梅西曾說過一句令人印象深刻的話：「我拿過很多冠軍，但所有的榮譽都比不過，我終於娶到了我喜歡了21年的女孩。」

這句話深情又浪漫，兩個人擁有三個孩子，婚姻幸福家庭和樂，梅西厲害的正是如此，他一直很清楚知道自己要的是什麼，並且朝著目標去努力，無論事業或是愛情都是如此，堅定又有毅力！梅西讓我們了解了這世界上是有愛情專一的人，即使他事業成就非凡，即使梅西地位和身價變了，然而他身邊的女人卻始終沒變，一直是他愛了21年的女孩。

而安東內拉也為了梅西放棄了家鄉的一切，在梅西失意的時候到他身邊守護他，榮耀和失意一直都有她陪伴著，最好的愛情莫過於此，梅西不僅打破了自己的個人紀錄贏得了世界冠軍，也寫下了最好的愛情故事，專情守護著家庭的好男人。

即使這世界隨時在變，對梅西而言他的成功方式就在於他非常的專注和堅持，堅持對足球的熱愛，專注專情於安東內拉一個女人。

對婚姻(愛情)而言，最難的不是愛上一個人，而是能夠一直深情於同一個女人。要明白婚姻幸福對事業也是加乘的，請好好守護身邊的女人。

圖為梅西在帶領阿根廷奪得卡達世足賽冠軍後，妻子在球場上欲吻梅西情景。美聯社

圖為梅西在帶領阿根廷奪得卡達世足賽冠軍後，在球場上與妻、子合影。美聯社

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