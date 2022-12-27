老公把什麼藏在碎唸裡？治療嘮叨男只需要這樣做

你把什麼藏在碎唸裡？治療嘮叨男人的方法

嘮叨不一定是女性的專利！有一個女性友人描述她先生喜歡碎碎唸的狀況：她的先生是一個有潔癖的人，而且最受不了掉在地上的任何毛髮，特別是女孩子的長頭髮。所以老婆平時會非常注意，如果偶爾有一、兩根頭髮掉在地上的時候，囉嗦的老公大人就會一邊把頭髮撿起來還一邊叨唸著：「怎麼這麼會掉頭髮？怎麼有這麼多頭髮可以掉？」而且每撿一次就唸一回。

但是這個愛乾淨的老公卻沒有想到，太太生過小孩之後開始面臨產後掉髮的問題，而且越掉越多，此時老公大人還是一如往常的邊撿邊唸：「怎麼那麼會掉頭髮，妳要禿頭了喔？」這句話聽在太太的耳裡卻顯得非常刺耳，自己因為生孩子而落盡髮絲，已經讓她沮喪萬分了，在身心俱疲的情況下，卻還聽見自己的另一半說出如此無情的話語，這對有苦難言的太太來說，又是一大打擊。

這個例子只是「平時嘮叨」的放大版，在日常生活中，每個人都有嘮叨的毛病，如果嘮叨的目的，是希望對方能做到可以完成的事情的話，那麼，愛碎碎唸的人是否想過：其實有很多方法能夠達到目標，為什麼自己偏偏要用嘮叨的方式去表達呢？

隱藏需要的教導

細究其因，碎碎唸和一個人的個性有很大的關係，尤其是男人。為什麼有些男人會很習慣地用嘮叨的方式來面對並處理事情？是因為有許多男人想要「藉由這樣的方式來掩飾自己的需要」。也就是說，他藉著嘮叨來隱藏「他需要妳」的事實。

就以文章開頭提到的那位女性朋友為例，在她老公的心裡可能有一種想法是：「看見自己美麗的妻子掉頭髮，我很心疼。」他很可能早已知曉，老婆因為掉頭髮而心情不好，其實他和太太都在承受掉頭髮的失落感。但是，多數的男人不太容易、也不太願意直接說出口：「老婆，看到妳掉頭髮我好心痛，這樣一直掉頭髮，真的不知道該怎麼辦才好，我能否幫上什麼忙呢？」因為這不是社會鼓勵或容許男人表達情緒的方式。久而久之，男人就很自然地演變成用「碎唸教導」的方式，來避免他不想看見的結果。

來自恐懼與控制慾

曾經聽過另一個在生活中看似小問題的例子，但是太太卻因此而不斷被碎碎唸：在這對夫妻的居家浴室裡，所有的衛浴用品都必須要用吸盤固定好，並且整齊的歸位，吸盤與吸盤的位置、距離都要一公分不差。一旦先生發現吸盤的位置改變或是距離不對了，就會開始無盡的叨叨唸唸，甚至嚴重到就算已經離開家去上班，還會打電話回家囑咐老婆，要把調整好的位置用手機拍照下來，傳給他確認。

其實這個不斷碎碎唸的先生，是對於沒有按照規範或秩序做好的事情，有著很深的恐懼。這種狀況可能會連結到他過去曾經經歷過的一些經驗，因為疏忽了某些小事，導致在沒有心理預期的狀況下，家裡突然產生了極大的變化，正因為如此，造成了他對於不在秩序範圍內的事情，有著極大的恐懼與不安。

另外，嘮叨或是碎唸其實也代表了一種控制慾，但這種控制並不一定是對人，有時候是透過這種方式跟自己對話：他一邊嘮叨、不停重複的講，一邊去處理情緒、整理狀況，有助於釐清事件，以便掌握整件事情的來龍去脈，同時也用這個方式告訴自己：「這件事已經發生過了，或是以前也曾經發生過類似的事件。」 然後把記憶裡的事件整理好並歸位。

還有些人是藉著在嘮叨的過程中，去誘導他人講出他想聽的話，透過這種方式來安慰自己：「嗯！他真的把我說的話聽進去了。」

找出原因才能終止碎唸

如果有機會遇到一個很愛嘮叨的人，可以試試這樣做：直接替對方說出，他所害怕的點。當你這麼做的時候就會發現，對方會立刻停止嘮叨。

如果不直接點出對方心裡的恐懼時，就會誤以為他只是愛指導別人、很強勢，然後一直用反抗與拖延的方式去面對他，或心想繼續拖兩天再來處理的話，恐怕對方只會變得更嘮叨。因為對方無法掌控的部分越來越多，隱藏在心裡的恐懼也會因為拖延而累積得更多，最後只能以變本加厲的嘮叨方式，藉此抵擋心裡的害怕與不安。

圖為《直說無妨》書封，皇冠出版社提供 當你遇到另一半開始嘮叨的時候，最好先理解對方選擇嘮叨的方式，可能是因為不知道如何表達內心的感受；若是因恐懼而嘮叨不休，就要直接面對並點出對方內心的恐懼，才是終止嘮叨最有效的方法。

（本文出自《直說無妨》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）