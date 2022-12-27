2022 結束前必看！7 部 Netflix 治癒系劇集推薦 《初戀》在內

在迎接新的一年前，讓我們先來回顧七部 2022 必看的Netflix劇集吧！《初戀》在一片口碑韓劇中突破重圍，不只喚起觀眾心中的青澀初戀回憶，也讓我們學會珍惜眼前的每一段緣分。

1.《初戀》：致曾經魯莽而耀眼的你

2.《我們的藍調時光》：溫暖人心的一杯熱咖啡

3.《二十五，二十一》：和遺憾說再見

4.《三十九》：年紀無法定義你的樣子

5.《你的婚姻不是你的婚姻》：我們想要的未來是什麼？

6.《她和她的她》：學會擁抱自己的脆弱

7.《我的出走日記》：誰說邊緣人沒有幸福的權利？

2022 年即將結束，在這一年裡，你曾經看過哪些溫暖人心的劇集呢？每到歲末年終，不少人會回顧自己在這一年的成長與目標，心情也會隨之受到影響。然而，無論今年我們完成了多少件計畫，在年末都該好好感謝這一年來努力活著的自己，向自己說聲：辛苦了。透過以下要介紹的治癒系劇集，也能讓你在冷冷的冬天裡找到一絲溫暖，為自己打氣！

《初戀》：致曾經魯莽而耀眼的你

由滿島光、佐藤健主演的日劇《初戀》，上線後即獲得了眾多觀眾的喜愛。本劇以宇多田光兩首歌曲〈First Love〉與〈初戀〉為靈感，呈現這對戀愛在歷經時間、環境變遷、自我成長後，如何誠實面對自己並面對這份情感。

每到歲末年終，許多人會開始回顧過去一年來的成長，而《初戀》會讓你回憶起青春時期那個魯莽卻耀眼的自己。當我們隨著年紀增長而漸漸忘了回頭照顧自己時，這部劇集不只成功喚起對青春的緬懷，也喚起了對生活的熱忱。

無論我們到了幾歲，都該懂得把握眼前一切，無論那是一段擦肩而過的緣分、一張象徵重要意義的 CD、一場可遇不可求的雪，抑或是一位讓你同時感到心動與心痛的人，無論結果如何，未來這些瞬間，都將是漫長人生記憶裡的閃光片段。

《我們的藍調時光》：溫暖人心的一杯熱咖啡

《我們的藍調時光》由李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬等人主演，故事聚焦一眾居住在濟州島的人們，面對人生各個階段的困境時，如何透過自己與他人的協助與成長來度過生活的難關。

這部劇集的角色各個性格鮮明，他們所追求的人生亦不同，因此我相信觀眾一定有辦法從某個角色的故事身上找到共鳴。

編劇透過細膩的筆觸，寫出日常卻能夠帶來溫暖力量的台詞。在這個寒冷的年末時節裡，《我們的藍調時光》就像一杯熱咖啡，捧在手心溫暖了雙手，同時也治癒了你的心。

《二十五，二十一》：和遺憾說再見

介紹這部影集前，想先介紹執筆撰寫《二十五，二十一》劇本的編劇權度恩。

她曾擔任金銀淑的編劇助理，金銀淑是韓國著名的電視劇編劇，作品有《孤單又燦爛的神：鬼怪》與《陽光先生》。後來權度恩執筆描寫職場女性故事的《請輸入檢索詞WWW》，擅長描繪寫實而觸動人心的故事。

《二十五，二十一》由金泰梨與南柱赫主演，故事架構與《初戀》同樣是跨世代的故事，講述了年少時代追夢的熱情、初戀的美好與遺憾以及變成大人後的豁達與自在。這部劇集很適合當作和過去遺憾說再見的契機，趁著年末好好整理心情，新的一年有個新開始！

《三十九》：年紀無法定義你的樣子

《三十九》顧名思義是講述三位主人公在「三十九歲」時的故事，由孫藝真、田美都與金智賢主演。

步入四十歲前，你希望自己的人生是什麼模樣？

劇集裡的三位主角有她們各自的答案，有的人追求穩定、有的人尋求刺激、有的人等待愛情開花結果，但無論是哪個答案，她們都傳達了一個訊息——沒人能定義三十九歲該有的樣子。

新的一年即將到來，除了長大一歲，身上的責任似乎無意識地變得更重了。然而，我們不該讓年紀或社會期待來定義自己的生活。就像《三十九》中的三位主人公，儘管身邊總有人給予建議，但最終她們都選擇遵從內心的聲音，找到讓自己幸福的那把鑰匙。

《你的婚姻不是你的婚姻》：我們想要的未來是什麼？

繼 2018 年《你的孩子不是你的孩子》後，公視再度攜手 friDay影音 打造全新台灣詩選電視劇《你的婚姻不是你的婚姻》。

這系列共由五個故事組成，分別為〈聖筊〉、〈尾號1314〉、〈恭請光臨曾賈府喜事〉、〈梅莉〉與〈沙之書〉，探討關係中必然面臨的矛盾。

這五個故事的調性皆不同，適合與伴侶邊看邊檢視彼此的關係，無論是想改進的地方，或是覺得做得很好的部分，都很適合在邁入新一年之際，留段時間和對方對焦彼此對未來的想像與規劃。

《她和她的她》：學會擁抱自己的脆弱

你受的傷，請留在今年就好。

《她和她的她》由許瑋甯、李程彬、李霈瑜與温貞菱等人主演，故事從一名在職場上很成功的女子在車禍醒來後，發現世界變得不一樣開始。主人公「林晨曦」因為學生時期的心理創傷，創造了一個「新」世界，這個世界是她治癒自我的重要途徑，也是她重獲新生的方法。若你的心裡也有無從言說的傷，希望這個傷口能留在 2022 年就好，新的一年學會擁抱自己的脆弱與成長。

《我的出走日記》：誰說邊緣人沒有幸福的權利？

回首這一年，你是否追逐著他人的步伐、沒來得及回頭關愛自己？

《我的出走日記》講述了「社會邊緣人」三兄妹想要逃離達到極限的人生，他們的「邊緣」除了心理與身分上的認同，連居住的地方也在首爾的邊緣，從內而外營造這三位主人公與都市人難以融洽相處的情況。

然而，誰說邊緣人沒有幸福的權利？

在成長過程中，我們總是不自覺地按照社會期待的方式活著，或者說，若不符合傳統定義的樣子，就不是一個及格的人。

《我的出走日記》如實呈現了所謂邊緣人的生活困境，當心中存在比較心態，目光就會放在他人獲得的成就上，而忽略了自身的美好。這部劇集沒有高潮迭起的劇情，卻能夠讓我們反思自身看待生命的方式，學會放開緊握的拳頭，才能把握住更多的事物。

一年的結束，不代表接下來必須成就更大的事情，我們反而可以利用這個機會，回顧自己過去的成長，就如《我們的藍調時光》中的台詞所說：「覺得生活鬱悶就看看背後，轉過身就會看到另一個世界。」

如果你曾經因為忙碌而錯過了以上7部劇集，不妨趁著年末假期的時間，好好靜下心，用溫暖的劇集來治癒奔勞一整年的自己吧！

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