戰學歷其實是階級創傷引起的痛 考上名校不代表真的好棒棒

高虹安戰學歷事件的影響，大家對於什麼樣的學歷應該有的樣子有不同的討論。有人認為「高學歷更應該更謙卑」，有人認為「學歷不該是個標籤」，更有人認為「學歷不等於能力」，我認為這些討論都在反映一種階級創傷。

在台灣，大部分的人都經歷過求學生涯，求學中，老師給的分數代表學生的能力表現，更甚至把考到名校當作人生好棒棒的里程碑，只是這種被建構出來的價值觀是矛盾且扭曲的，矛盾的是，大家都知道考上名校不代表你真的好棒棒。

但依然如此的內化及運用這樣的價值觀，扭曲的是會用這個方式來衡量及判斷別人是好是壞，而最近對於高虹安在媒體上的發言所引起的討論，很多人在臉書上分享自己在求學過程中所遇到的痛，我認為這是學歷階級，以及誰可以得到這個學歷階級的討論。

有些人沒有資源但卻很努力地拿到學歷，有些人有資源不用那麼努力拿到學歷，我認為這兩種階級都是一種痛，而我們不自覺地會藉由這次事件而產生共感反應。但最後要知道的是學歷不等於我，階級不等於我，能力也不等於我，我的定義由我自己決定！

（本文出自戰學歷其實是階級創傷引起的痛，未經同意禁止轉載。）