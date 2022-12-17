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報復性出遊排成另類「工作行程」？放鬆心情建議三原則

看見心理／ 文・林杰勳 Jason Lin 諮商心理師
很多人出遊是為了放鬆、放空、沉澱以及消化生活壓力，但是卻安排了許多的行程並且執行，儼然變成了另外一種工作行程。示意圖，聯合報記者季相儒／攝影
很多人出遊是為了放鬆、放空、沉澱以及消化生活壓力，但是卻安排了許多的行程並且執行，儼然變成了另外一種工作行程。示意圖，聯合報記者季相儒／攝影

長達兩年的新冠疫情影響，很多人很久沒有出遊的安排，而在逐漸解封的政策之下，大家陸續有許多出遊的計畫，這種報復性出遊，你的心是否也跟著出遊了呢？為什麼這樣說呢？因為很多人出遊是為了放鬆、放空、沉澱以及消化生活壓力，但是卻安排了許多的行程並且執行，儼然變成了另外一種工作行程。

這邊給你三個放鬆出遊的三原則：

1.確立出遊目的 並搭配個人習慣安排行程

每個人出遊目的不同，有人是為了要增加閱歷，有人是為了可以改變環境換個心情，當然也有人都想要，這些都無妨，但就是要確立好出遊目的，而在做規劃時可以依照這個目的而設想。規劃時務必要依照自己的習慣來安排行程，就比如說你是個睡到自然醒的人，就不用特地為了出遊而早醒，這樣才有辦法讓你的出遊是放鬆，而不是打破原來的習慣而增加了身心的壓力。

2.不同程度的放鬆行程

每個人會有不同放鬆行程的定義。我建議的行程安排，不管是走路還是坐車都依照自己可負擔的八成體力為主，不至於讓自己太累或沒動到。活動的安排則是依據放鬆、好玩、有趣的不同程度來設計，對我來說就是三五個好友一起走到大自然裡面，藉由走路和聊天來放鬆放空，並且可以跟大自然有親密的接觸。

3.Me time安排好自在

我認為每次出遊都需要me time，哪怕是自己走路或是喝個飲料（酒）時間，這可以讓自己少一點外界的紛擾，多一點聽聽內在的聲音。很多時候，生活中困擾的事情會在這個時候有種頓悟的感覺。只是要切記，不要在這個時間安排太多一定要完成的任務，這只會讓注意力分散到其他地方。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自報復性出遊 你的心也出遊了嗎？放鬆好心情三原則，未經同意禁止轉載。）

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