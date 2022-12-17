被酸過氣 吳淡如回憶當年的水溝味：不爭排行只求利他

其實，我在Podcast《人生實用商學院》這個節目開始的一個月後，就不關心「排行」了，我比較關心有多少人下載。為什麼？作家吳淡如在新書《人生實用商學院：富有是一種選擇》提到，這就跟一家公司實在不該太在意它在業界排名，只把力氣用在「把前一名擠下來」上；你應該在意的，是有沒有更多消費者喜歡你的產品？這才是正確的商業思維。

每個人的軌道不同，節目也是如此，名次並不重要。當然我年輕時想不透這點，二十一歲剛開始出書，很想登上排行榜。但是登上排行榜後，又很怕會摔下來，因為只要一掉下來，出版社就會說你過氣了。

許多年不斷被排名考驗，我明白：這個星期的成功，從悲觀的角度來描述，其實只是還沒失敗，或晚一點失敗而已。如果你把排行榜當成最重要的競爭，那麼你很容易變成歷史上的那些不擇手段也要把厲害的人踢下來、整死的「小人」，不過是基於一種嫉妒的比較心理罷了。

打工時期的水溝味 成為當年工作最明確的回憶

很多人羨慕成功的人總是一帆風順，其實那是因為辛苦的時候實在難以宣揚。不久前我到新莊的新重劃區工作。拍片現場在一個美麗壯觀的建築裡，附近是新莊副都心的塭仔底溼地公園，問了住址覺得好耳熟，卻是人事全非。這才回想起，這就是當時我打工，有著水溝味的地方。碩士班二年級的時候，當時為了賺錢到新莊打工，一個月12,000元。下午五點以前我在學校讀書，之後到臺北車站搭交通車，從下午五點工作到半夜十二點，下班後回家。

這個時間點的研究生應該好好寫論文的，但是光靠獎學金，實在是不夠活，我還真心夢想自己有天存夠錢，能到國外喝洋墨水。畢竟當時我無視於母親「女人書念太多會嫁不出去」的建議，大學畢業不嫁人還去報考研究所，所以一毛錢支援也沒有。那裡的水溝總飄散著一種氣味，辦公室裡的水也不能喝，煮沸過仍有味道。所以進辦公室一定要帶水，還要帶食物，萬一工作到半夜肚子餓了，附近幾乎沒有商家，這些反而成為當年在這邊工作最明確的回憶。

年輕的時候，還真不覺得辛苦。更有趣的是，當年省吃儉用所存下的錢，算一算，好像都被「有急用」的同事借走，後來當然是沒有還囉。我的個性比較逆來順受，只要還有飯吃，就沒覺得自己窮過。只要走過，不管成敗，都是有意義的。

現在道路整齊，都是高樓大廈，還有優雅的建築，早就認不出來了。其實什麼都會改變的，只是時間問題，還有人們有沒有魄力改善環境的問題。

然後，有一大堆從來沒想過的事情改變了我的人生路徑，也使我嘗試了各種職涯冒險。我從不渴望當明星，卻因緣際會做了幾十年主持人；從未想過有一天會從商，也當了商人；其實年輕時候也沒想當個母親，卻也費盡辛苦的當成了。

人生，說白了就是經濟學一套複雜的「動態賽局」，而且通常是由意想不到的元素組成。人的一生總要面對一道道選擇題，哪個對？哪個錯？很難說。

有時候前面對了，後面卻歪了。不同的選擇，都會觸發後面不同的結果與後續的劇情。有些人常為當初的選擇或慶幸或懊悔，但事實上就算當初換作另一種選擇，可能也未必帶來你預期的結果。

不斷後悔的人都是以為只要改變一個選擇 就可控制全局的人

所有不斷後悔的人，都是自以為只要改變一個選擇，就可以控制全局的人。

人生的道路上，我從來不是龜兔賽跑的兔子。我真的什麼都慢，包括生孩子。只能說被社會徹底磨練過的我，不失為一個比較獨立自主還活得自在的生物。

人到中年，才剛開始做幾集的Podcast《人生實用商學院》，就有酸民到平台上留言：「過氣藝人，不要來蹭新媒體流量，去教老人社區大學吧！」，我大概生氣了三分鐘，但是馬上莞爾一笑，化為動力。

只要有受眾就可視為「商場」，比的是產品力，可不是董事長是否年輕有力。我覺得過氣跟失敗也挺好的，好好做節目，好好做生意，好好寫書，在不在榜上也無所謂。你知道重要的是什麼，我靠自己過去累積的所有學習，掌握自己一套拳法行走江湖。最重要的，是做自己。

當初會做Podcast，是為了排行榜嗎？當然不是。

其實是因為我從商學院學到的「利他」思維。真正的成功商人都能了解並做到「利他」才是真正利己這個精神。並不是每個人都要成為企業家或商人，但是淺白的商業知識和決策方式對現實人生肯定有幫助，已被研究出來的「比較可能成功的致富模式」對於「理財小白」更有解救作用，到了這個年紀，我愈來愈相信什麼叫做盡其所能更能歪打正著。就算你不知道要去哪裡，也會到一個意想不到的地方。

在華人的教育裡，我們習慣「線性」的思維。先小學、中學、大學然後就業，結婚生子然後期盼孩子上大學等等。但是人生比較像是一個複雜網狀的脈絡，岔路很多，走著走著，只要你願意嘗試改變，你會到達許多不一樣的驚奇路線，也許會從線走到平面更走到另一個立體空間。

賈伯斯在史丹佛大學的演講有一段名言，我相信就是在講類似的事情：「你無法預先把點點滴滴串連起來； 只有在未來回顧時， 你才會明白那些點點滴滴是如何串在一起的（You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.）」。

雖然我現今以商人自居，但人生中仍有更重要的原則。還有，能夠發揮能力就等於獲益，不要老只想獲利！可以無私的貢獻自己的想法是幸福的，有人聽，更是萬幸。我在錄製Podcast《人生實用商學院》時並未想到如何獲利，這才是能夠一直更新的理由。

圖為《人生實用商學院：富有是一種選擇》書封，時報出版社提供 我並不會因為之前三個月什麼廣告都沒有，也沒有任何主持費而停止。因為這是我想做的事。先問你自己想做的事是什麼，先培養你的能力，並且相信，這世上只有你，能夠妥當運用你自己！長期不賺錢當然表示你的商業能力很差，但是，千萬不要只想到錢！執行夢想，做你有興趣的事，又能賺到錢，致富才有意義吧！

（本文出自《人生實用商學院：富有是一種選擇》，時報出版社出版，未經同意禁止轉載。）