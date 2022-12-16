前世是和碩公主？她用今生來償還前世的債

被前世定調的認同

這一篇我想要談的是比較特殊的認同創傷。這些人的認同創傷來自前世的經歷，是另一個時空的創傷深深烙印在靈魂的溝槽，像唱片繼續在來世的生命裡播放，定調了他們的行為和思想。

從宗教的觀點而言，這樣的現象稱為「業力」。然而，我覺得在這些案例裡，所謂「業力」比較像是靈魂的「創傷後壓力症候群」。個案在前世可能由於死前還有無法圓滿的心願，這心願神祕地渡過冥河，繼續在這一世啟動。他們的認同停格在前世，等待今生的療癒。療癒時，必須穿越時空，安撫前世的傷痕，也讓今生重新定調。

的確，在我的個案當中，有時候可以看到這樣業力的重複性，有些人好幾世都在經歷相同的情感模式，一次次地失去所愛，或一次次地遭受背叛。故事只是換了時間和空間，然而情節不停複製，這就是業力。

但是，不管業力的起點在哪一世，只要我們下定決心去解除，都可以療癒過去的創傷故事，停止業力運作，帶著清晰的覺知，重新選擇我們這一世的生活。

「我們經常在沒有意識的情況下，選擇了下一次出生的要素。這些要素是由我們先前的行動、思想和慾望來決定或選擇的。他們累積成深溝凹痕的印記，會跟著我們生生世世地遊走。⋯⋯他們會創造出不同的人格以及不同的轉世，但全部都會朝著終極解脫推移。這些印記決定的轉世的所有特徵，包含了性別的男或女、會有怎樣的父母、會有那些兄弟姊妹、處於生命的何種階段，壽命的長短，以至於要遭受多少苦難、多少歡樂等，這機制並不牽涉一絲一毫的武斷或獨裁。也就是說，出生條件完美匹配了個體靈魂達成靈性成長的需求。」—斯瓦米．拉瑪，《神聖旅程》

斯瓦米的話語清晰的註解了「業力」的牽引和靈魂成長的關係，可以為我們揭開下面故事的帷幕。

前世今生糾纏的業力

晉寧是樂觀開朗、活力洋溢的女子。她的笑容燦爛，具有感染力，不像一般會出現在我工作室的個案。

說明白一些，她自己本身就是一天到晚都在幫別人解決問題的人，為朋友兩肋插刀，對於陷入困境的陌生人，她親疏不分，赴湯蹈火。她自忖身為佛教徒，就該慈悲為懷。只要來到她門口，需要被扶一把、被安頓一晚的人，她照單全收。連街頭的流浪漢，她都可以帶回自宅，供他們梳洗，請他們飽餐一頓。晉寧心懷慈悲，經常為了別人的事而奔波忙碌。但她卻不清楚自己想要什麼，她以為這就是佛教徒的「無欲」修為。

如果不是因為身體莫名的疼痛加劇，以及前世的記憶輪番出現糾纏她，讓她困惑不安，她可能不會尋求協助。她的身體正以疼痛督促她去探索自己的故事。

晉寧左背部的膏肓穴長期疼痛，左頭部有偏頭痛，喉嚨卡住，膻中穴無力。她感覺像是中了符咒，身體的症狀反覆出現，再怎麼按摩整復都無法消失。有時她在寺院抄經，背部的疼痛還會加劇，聽起來像是靈異事件的翻版。

在我們開始工作之後，這些症狀形同地圖，帶領我們走入她前世驚人的身世，以及延續至今世的業障。

晉寧心直口快，一開始談話便直接切入重點：「不瞞妳說，我可以看見自己的前世，我從前曾經是清朝康熙皇帝的女兒，名為和碩溫恪公主。我記得自己被父親送到蒙古和親，嫁給一個素未謀面的蒙古王子，從此住在遠離家鄉的陌生地方。之後發生很多事，我知道自己是在一七○九年生下雙胞胎的時候，被刺客殺死的。雖然歷史上說我是難產死去，但其實我是被刺客點擊頭頂的死穴而亡，因此身上看不到傷痕。我至今還有被點穴的感覺。那些被點中的穴位現在還會讓我很不舒服。」

為了驗證她的話，我上了百度百科，查到這位清朝格格的生平。的確如晉寧所言，歷史記載說她生下雙胞胎後，突然「六脈全無，牙關緊急，四肢逆冷」。

雖然我曾經幫助過許多人前世回溯，但是這種百科全書上都可以緝查到的「格格」身分的人，這還是第一次。然而，百科全書終究是「官方說法」，其中若有隱情，只能在稗官野史讀到。善行是補償恐懼的行為。經過能量測試的診斷，晉寧身體的不適，是一個「原型認同」創傷造成的。

她一直以來有一種感覺：「我的愛是單方面付出，沒有交流，也無法擴展或延伸。」而這正是她的原型認同。原來，晉寧一直贊助許多佛教僧人，可是有些僧人心生貪念，不斷以各種理由向她索求。而晉寧卻無法拒絕，導致她和僧人之間的關係就這麼單向直行。

這個認同所產生的行為，其實掩飾的是她最不敢碰觸的恐懼。她認為：「如果真的跟這些師父們有雙向的交流，我就會付出更多時間，導致忘了先生的存在，到時候沒有辦法維繫這個家。接著我會變得一無所有，病倒街頭。死掉之後，又要六道輪迴。」

晉寧急著要在這一世成道，不要繼續輪迴。她希望此生成為菩薩。她對於無法完成此生的功課，無比懼怕。因此，她對於僧侶，或任何有求於她的人，都盡可能地布施或付出，她的善良行徑讓她成為有心人士募款化緣時利用的對象。

但其實，晉寧的慈善行為底下是恐懼再次輪迴。為了逃避這個恐懼，她讓自己很忙，一直做功德、做善事。她說自己有「捐款」的強迫症。只要看到電視媒體播放需要救助的人或事件，她就立刻捐款。這是她用以補償恐懼的行為。

然而，這個對輪迴的恐懼其實還另有蹊蹺。當我繼續探索晉寧對於六道輪迴的恐懼，發現還有來自前世的創傷故事，這才是影響她的重點，接下來各位要讀到的是歷史不曾書寫的故事，也是晉寧在接受治療當中對自己的回溯。

前世的罪過，今生的贖罪

和碩溫格公主和親嫁給蒙古王子倉津後，她從小仰慕的藏傳佛教上師從北京前來大漠探望她。但其實法師是有私心的，他真正要探望的是公主的貼身侍女。當公主意外發現自小愛慕的上師和她的貼身侍女在馬廄交歡，公主受到很大的打擊。

她一怒之下燒了馬廄，侍女因此被燒死。法師雖然逃出，她在盛怒之下，以此事脅迫法師和她發生關係。她還記著自己是和親的大清公主，不能夠踰矩，為了封法師的口，同時維護自己的身分和責任，她反咬法師非禮她來為自己脫罪。法師被殺害懲處。

這個年輕的格格從此墮入暗黑幽谷，被無止盡的懊悔自責折磨。她覺得自己這輩子因為身分特殊，身不由己，活得很痛苦。無法自由選擇自己的婚姻，愛自己所愛的人，她就像是一個玩偶，任人擺弄。

事後，她發現自己懷孕了，而且知道那是法師的孩子。為了保住孩子，她返回京城生產，以防事跡敗露。沒想到助產士是法師的女弟子所佯裝的刺客，前來尋仇和對質。這位女弟子不相信師父會做出非禮強暴的行為。公主向女弟子和盤托出實情後，知道自己罪不可赦，請她點了自己頭頂的死穴，但希望保全祕密和法師的骨肉。

故事一旦被說出來，我們就不難明白為何晉寧這輩子必須一直供奉出家師父，她的精力和錢財都是潛意識拿來贖罪的。

晉寧平日的主要活動就是參加法會和誦經，而且她終於明白為何今生還是受到藏傳佛教法師的吸引。她坦承，曾經在參加藏傳佛教法會的時候，被主持法師的風采攝魂。前世的愛慕之情，在這一世繼續延燒。其實，她不過是回到前世熟悉的情境，卻沒有察覺。

她發現所接濟的僧人當中，有個比丘尼正是她前世的侍女。當年她因為妒火焚心，把她燒死，自己十分內疚。業力使然，這位比丘尼一直對晉寧糾纏不清，予取予求。她所要求的一切，從辦事到捐款，晉寧都無法拒絕。

由於那一世所犯的錯，晉寧接受了一個可怕的詛咒：「你越想修成正果，就越不可能。你會永遠墜入六道輪迴。」這是被她陷害的師父死前對她發出的怨念。晉寧對於要一直六道輪迴如此焦慮，正是這個詛咒的力量所造成。

晉寧的前世，無法愛其所愛，被送到異邦和親，只得麻木自己的感覺，埋葬自己少女的愛情。因為如果察知自己的感覺，她將面對無法承受之痛。

前世與今生都無法為自己做主

不僅前世的婚姻是父親替她決定的政治婚姻，今生的婚姻也是母親替她決定的媒妁之言。她並沒有仔細考慮自己的感受，就聽從母親，嫁給來提親的對象，進入一個超乎她想像的複雜大家庭。

我問她，在前世抱著自己才誕生的雙胞胎，知道自己馬上就要死去，卻無法照顧兩個幼兒，有什麼樣的感覺。晉寧一臉困惑地說：「我應該是很悲傷吧？」事實上，她完全感覺不到自己的情緒！連悲傷都只能是「想像中應該要有的感覺」。她的身體可以感覺疼痛，她卻無法跟自己的感受共鳴。她一直在逃避心的感受。

在完整取得這個前世的故事之後，晉寧的各種莫名疼痛都消退了。因為我們身體的痛感一直在說故事，如果能將對應疼痛的故事正確而完整地說出來，進行相關的能量平衡，身體的症狀就會解除。如果找錯故事，弄錯因果，問題並不會消失。有時候，一個地方的身體疼痛不適，只有一個故事的印記，這時候平衡工作比較單純。然而，有時同一個地方的疼痛不適，是有好幾個故事的印記交疊在此，這時候就要做多次的清理和覺察。千萬不要因為一次治療工作，沒有完全移除疼痛而氣餒或放棄。

圖為《認同創傷》書封，心靈工坊提供 晉寧的前世創傷，某種程度繼續影響了她這一生的許多抉擇。不管在前世或今生，她都沒有替自己的婚姻做抉擇。她和自己的心一直是失去連結的狀態，她很難覺察自己的渴望。

解除了前世的創傷之後，晉寧很想要連結自己的心，知道自己想要什麼，這將會是她這一世接下來最重要的學習。

（本文出自《認同創傷》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）