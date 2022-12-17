金融業分析師淪家人的提款機 讓他腫瘤反覆發作好不了

為家人犧牲奉獻

俊明想要探討他腫瘤的心理成因，他希望能夠平衡造成腫瘤的心理根源，讓自己恢復健康。

他目前是金融業的分析師，收入豐厚，是家裡最上得了檯面的兒子。可是，這份工作讓他長年加班，身體和精神都飽受壓力。雖然知道這份工作正在殘害他的健康，但是他卻停不下來，因為家人的優渥生活向來依賴他的收入來支撐。只有在得了癌症，生命受到威脅後，他才有理由停下工作，讓自己休息。

數年前也是如此，那時候，俊明的腫瘤擴延到脊椎和其它器官，不得不辭去工作，專心治病。他曾經想要嘗試他喜歡的另類工作，然而收入不如預期。轉換跑道失敗之後，俊明再度回到他原本熟悉的職場，做著他並不喜歡而且高壓的工作。沒幾年，身心俱疲的他，腫瘤復發了。俊明無奈地表示，如果心理根源不解決，就算這次又把腫瘤切除，病情得到控制，他還是會遵循家人的期望，回到原本的職場，繼續做一份令他痛苦的工作。

壓抑自己的需求，以保全家庭

其實，光是造成俊明生病的「認同創傷」就有好幾個，都是跟與家人有關。其中一個最關鍵的原型認同是：「我是家人的提款機。」俊明排行老大，也是家裡最會賺錢的人，於是父母的債務和家庭開支都落到他肩上。

然而，這個認同底下深藏的恐懼是，如果不再具有提款機的功能，他就會失去父母的重視。俊明認為如果他的身體恢復健康，父母一定希望他繼續回到高薪的工作來幫助家裡的經濟，這是他逃脫不了的命運，除非他「生病」，才有辦法不配合這樣的期待。這麼認定的他，其實帶著死亡的意圖。好像只有生病，而且是威脅生命的病，他才能跳脫當前的工作型態，選擇他喜歡做的事，而不是最高薪的職業。

為了迴避他不願意面對的恐懼，他使用的補償行為是：不斷地給予家人物質或金錢來證明自己的用處。其實，俊明內心無比孤單，認為家人不會支持他去做他想做的事，因為如此一來他的收入會變得不穩定，家人對於金錢的焦慮，捆綁著俊明。

當我們更進一步探索這種制約，便發現俊明小時候經歷的創傷才是這個原型認同的根源。

在他讀小學的時候，爸爸曾經有一段時間生重病，媽媽必須離家去照顧爸爸。那時候，才十一歲的俊明就必須扛起長兄的責任，幫忙照顧更年幼的弟妹，幫他們洗澡、餵飯。他把自己的恐懼和需求都壓下去，當個「小家長」。來家裡幫忙的姑姑，不斷對俊明曉以大義，要他「懂事聽話」。大人沒能安撫他，或是回答他的問題。這個小男孩從此覺得跟家人之間只有責任，他必須壓抑自己的需求才能保全家庭。

這個相處模式界定了他與家人的關係，甚至日後繼續影響他與妻子兒女的親密。他和家人之間永遠像隔著一道牆，他在他們面前就是個供應者、照顧者，無法展現自己的脆弱之處。他始終感到「得不到家人的支持或同理」，但實際上，他無法表達自己的需求；就算表達了，也認定是不會得到回應的。他一直覺得家人不喜歡聽到他工作上的困難或抱怨。

我們平衡了他小時候的創傷之後，俊明跟家人的關係開始產生變化，他才能與家人們有他所渴望的情感連結。

俊明後來看見，他跟家人的相處模式也延伸到工作上。只要主管誇獎他、鼓勵他，他就會赴湯蹈火，給自己很大的壓力，主動加班超時工作。他渴望主管的重視，就如同他渴望父母的重視，一切考量都以別人的眼光為出發。要如何戒除這個心態，做出新的選擇，成為俊明修復健康重要的課題。

隔絕脆弱

當一個人不能夠展現脆弱，就意味著他形塑了一個形象來保護自己感到脆弱的部分。他希望讓別人只看到他呈現的人格，可能是能幹、堅強、獨立、負責、可靠等正面特質，而這些特質所扮演的角色可能是保護者、照顧者、孤獨者⋯⋯在神話中就是悲壯的英雄，孤獨地航向大海，心事無人知。

當我們跟自己認為脆弱的、不討喜的那部分切斷連結，或者壓抑它的出現，我們同時也拒絕了自己最柔軟的部分，那是最富感受力與同理心的部分。這個不自覺的選擇，令我們把心封閉，無法與家人或朋友擁有真正的親密或深厚的情誼。

我們可能身為父親，卻無法與兒女交心；身為丈夫，卻只能把心事對情婦傾訴；為人子女，卻僅能盡責地扛起「孝順」的重擔⋯⋯

我們把自己真正的焦慮隱藏，導致無法表達需求。久而久之，壓力必須從身體出現，從強迫症發洩，從上癮症轉移注意力。我們不但騙過別人，也騙過自己，真的以為自己堅強無比，沒有需求。

一旦對別人有需求，可能會被拒絕，因此帶來被否定或不被愛的痛苦。雖然我們很希望得到別人的支持關愛，內在卻總覺得是不可能。

有需求等同於脆弱，展現脆弱要冒的風險，對這個認同主題的人而言太大了，他們可能會失去一直以來維護的形象或是關係中的優勢。然而，他們的付出或犧牲成為僵化的行為。只有給予，但無法接受。漸漸地，愛被凝固了，不再交流。

蘇珊娜．貝爾（Susanna Bair）是教導我心律轉化法的老師，有次在線上課程中坦承她身體有些狀況，她的心律不整，神經系統耗弱。我當下十分敬佩她的勇氣，她向我們示範如何接納自己的脆弱。她並未因為自己是老師而隱藏真相。我看見她內在強大的覺知和自我接納，讓我對她的教學更有信心。

圖為《認同創傷》書封，心靈工坊提供 脆弱等同於勇氣，並且這影響你的創造力。—布芮尼．布朗，《脆弱的力量》

布朗對勇氣下了相當精闢的定義：「勇氣需要不確定性，暴露情感，冒險。沒有任何的勇氣是不帶著脆弱的。」

（本文出自《認同創傷》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）