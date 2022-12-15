優渥環境長大...爸爸十分接近恐怖情人 她被情勒到大學畢業

抹殺個體性才能被愛

小琴和爸爸的關係令她瀕臨崩潰。小琴的爸爸非常愛她，但是他的愛帶著強迫性的掌控，令人窒息。他經常以愛為名，情緒勒索，要小琴「為他的愛負責」。從小到大，小琴的界線經常被跨越，爸爸會擅自替她決定許多事情，要她退出樂團、轉學、讀什麼學校⋯⋯都是爸爸說了算。一直以來，只要父親一出現，她的個體性就自動消失。同時，「好女兒」模式會開啟，她無法做自己，也無法說真話。這樣的行為模式和自我認同，是經年累月被豢養出來的。

小琴也是獨生女。父母感情不睦，關係疏離，使得父親把所有注意力聚焦在小琴身上，期待著她的回應。小琴成為家裡柔軟的連結，她順從爸爸，也接近媽媽。媽媽已經不理爸爸了，所以小琴如果不努力做父母之間的連結，這個家可能就會分崩離析。那時，她就沒有家了。

小琴的原型認同是：「只有被大多數人和爸爸接受，我才能完全認同自己。」

這個認同的陳述說明了，爸爸的分量等同於「大多數人」。

小琴從這個認同得到某些好處：

○ 它給了小琴一定程度的社交能力（迎合別人）。

○ 維持一個她尚可接受的社交形象（容易相處）。

○ 得到家人的認同（主要是爸爸）。

○ 可以消弭不安全感（以別人有沒有被冒犯作為自己的安全指標）。

小琴被這個認同限制的地方：

○ 讓她綁手綁腳的，對於什麼可以做、什麼不能做，都是從網路學來的。

○ 沒有真心地生活過。

○ 創造力被卡住。

○ 看不到世界另外一個樣貌。

○ 降低她的社交能力。

真正的我不會被接受

這個認同的功能是遮掩小琴的恐懼：「真正的我是無法被接受的。」

小琴的內在邏輯是這樣，如果真正的她不被接受的話，就會感受到爸媽對她的惡意。如此一來，她就會覺得自己根本不該出生在這個世界上。她對自己的期許，讓她人生想要達成的事看起來都是假的。

小琴的爸爸十分接近「恐怖情人」，占有欲和控制欲都很強烈。他需要透過各種方式一再確認自己與小琴的連結。而小琴也內化了爸爸的焦慮。她說，只要她也跟著焦慮，爸爸就會比較滿意，確定小琴在乎他。

小琴的爸爸情緒極不穩定，他的情緒勒索後來已經升級到以性命相逼。如果得不到他要的回應，便會以死威脅，還揚言要帶小琴一起去死。小琴覺得爸爸愛她，想要阻止爸爸去做蠢事，也想要保護自己不被傷害，所以爸爸的認同成為她的指標。而爸爸也依賴小琴的支持與愛活著。兩人陷入這種膠著的關係，難分難捨，裡面有許多恐懼的黏著。

直到長大之後，小琴才漸漸發現這件事不太對勁。即便如此，小琴還是免不了經常被爸爸的情緒牽引，受他的言語影響，痛苦萬分。

「如果我有個體性，我就會被捲入爸爸的情緒風暴。我做什麼都會被批評，他的意見才是家裡最後的意見。媽媽也拿他沒辦法。」小琴很早就知道，只有抹殺自己的個體性，她才能繼續扮演柔順的女兒，維持和爸爸的關係。

這個潛意識的決定嚴重影響小琴的能量中心。當我為她做能量掃描，發現她為了完成「好女兒」的角色扮演，已經關閉了下面三個脈輪。這三個脈輪的功能分別如下：

第一脈輪，位於尾椎部位，主宰我們生存的安全感、根基。

第二脈輪，位於丹田部位／肚臍下方，主宰我們的創造力、親密關係以及性的力量。

第三脈輪，位於胃部，主宰自我意識、自我表達，是能夠做自己的力量來源。

小琴關閉這三個脈輪，可以說是一種自我保護的行為。因為如果打開這些脈輪，她就會感受自己的界線不斷被侵犯，表達與創造力被挾持，自主意識窒息。然而，這些脈輪其實是她生存在世界上、與人建立關係、以創作表現自己，最需要的力量。

關閉這三個脈輪，讓小琴無法啟動自己的內在動力，她的創造力被障礙，社交能力薄弱。從幼稚園到高中，她在學校經常被霸凌。她甚至沒有同年齡的朋友，被同學們視為異端。

上網自學與人交往，讓自己看起來「正常」

小琴渴望得到大家的注意，想要有朋友，卻無法拿捏自己的言行，她不太會同理別人的感受。小琴花很多力氣去迎合爸爸的需要，將自己的需要擱置一旁，因此缺乏社交的練習，她不知道怎樣才能被接受。但如果她無法覺察自己真正的感覺，又如何能覺察別人真正的感覺？

幸好，小琴很聰明，她直覺知道自己有心理創傷，需要專家協助，於是走上自我療癒的道路。她太躁動不安，把腦子塞爆，把行程塞滿。跟艾瑪一樣，小琴以「做許多事」來補償自己最深的恐懼。所謂的「補償」，其實是一種幻覺。好像，「我只要讓自己沒有空檔，就可以不必感受我心底有多害怕。」

小琴曾經嘗試說出自己的想法，向爸爸表達她的心理壓力，然而這個舉動引發更大的災難。爸爸全盤否認他的行為帶給小琴的創傷。他轉移目標，更在意小琴向「外面的人」（諮商師）說了什麼關於他們之間的事。爸爸為了自我防衛而攻擊小琴，導致小琴崩潰離家出走。好不容易對爸爸敞開的脆弱，再度被踐踏。

在這次失敗的溝通之後，小琴把自己保護得更加密不透風，絕口不向爸爸提起她心裡的事。當她要跟爸爸說話或提出要求之前，都會先在腦海裡演練許多次，以確保自己的安全。小琴的成長磕磕碰碰，焦點都在爸爸身上，她形容自己沒有真實的生活體驗。所有的人際應對，都是她在網路上看影片模仿學來的。她上YouTube 學習社交的禮儀，教自己怎樣說話和行動；看網路電影學人際互動，了解什麼是正常交流。

就拿聊天來說，她不知道和其他女孩可以聊什麼，要談什麼話題，怎麼做才能被認同或喜歡。一般人覺得理所當然就會的事，對她來說都很陌生。小琴一直想把自己的格格不入隱藏好，她模仿網路的情節、電影的對白，來讓自己表現得「正常一些」。

毀滅式的占有，是愛嗎？

直到小琴大學畢業了，還是沒有太多的自由空間。在爸爸的眼中，這個世界危機四伏，她就算在島內走訪朋友，也得每天向爸爸數次報平安，甚至接受爸爸的安排接送，否則爸爸的焦慮就會將她淹沒。若她不回電話或訊息，爸爸會抓狂，展開奪命連環Call。如果冒犯了爸爸，他也會施加經濟制裁，切斷她的金源，讓她知道誰才是老大。

雖然爸爸提供小琴優渥的生活環境和求學條件，但在情感上，小琴才是比較像大人的那一方，一直在照顧這個失控、焦躁、動不動就要去做蠢事的爸爸。

爸爸對小琴的愛似乎帶著毀滅式的占有。

小琴的故事說出了許多父母以金錢要脅兒女，以愛為名控制小孩的困境。被父母以金錢控制及恫嚇的子女，心底並不確定父母是愛他們的。而且對於自己離不開父母的金源，覺得羞愧又憤怒，譴責自己沒有力量走出這樣的關係，去面對世界。

圖為《認同創傷》書封，心靈工坊提供 在被保護的同時，這些人的翅膀被剪斷，無法飛翔。雙手在空中亂舞，渴望呼吸自由的空氣。有些人被困在這樣的情境太久了，忘記自己曾經有翅膀、有夢想，再也不相信自己有能力可以走出自己的一條路。

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（本文出自《認同創傷》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）