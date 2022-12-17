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《婚姻故事》因為愛你 願意坦承我再也沒有愛下去的能力

聯合新聞網／ 女人迷：最走心的女力媒體
圖片｜《婚姻故事》劇照
圖片｜《婚姻故事》劇照

《婚姻故事》裡充滿碎片的婚姻，充滿無奈的中年，充滿瑕疵的你。

《婚姻故事》的開頭就像尋常愛情故事。

他有很多吸引你的地方，有主見，才氣縱橫，擅長打點自己，並且願意做個耐心的父親；你有許多讓他目不轉睛的時刻，你善良，善於傾聽，知道如何解決難題，你是願意陪孩子一起長大的母親。

而你們不知道的是，相遇初始，曾讓你心動的，最終成為你憎恨的——所有的問題，真的，一開始就已經存在了。有什麼差別呢，不過是你們看彼此的方式，不再和從前一樣了。

你曾經這麼感謝，是他帶你離開一段瀕臨死亡的關係，你依賴他，感覺心跳，感覺活著，最終卻發現自己緩緩地步入另一段死亡。

《婚姻故事》編導諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）的前一部作品，是《紐約哈哈哈》，講成長的斷裂與破碎，夢想的讓渡與荒涼，《婚姻故事》好像一場接續，寫《紐約哈哈哈》沒說完的那些故事——在成年以後，在長大以後，在愛情以後，在婚姻以後，艱難繼續，世界崩解，你打算怎麼重建秩序？

Maybe, Let's start and end with love.

充滿碎片的婚姻，充滿無奈的中年，充滿瑕疵的你

他們的名字是查理和妮可。

曾有這麼一個瞬間，遇見彼此，感覺那麼像救贖，他是他在汪洋裡撈到的那塊浮木，艱難時共度，一起等待日出。而日出以後，晃眼中年，他們張眼，卻看見充滿瑕疵與碎片的過去，想起來，原來還有這麼多事情，因為愛的緣故，擱在一旁，忘了去做。

比方說，妮可渴望成就自己，渴望肯定，想起多年前自己是有過夢想的，為什麼需要遺忘；比方說，查理事業正盛，熬了這麼久，就要出頭，他不要為了其他人放棄，為什麼她不肯在這個時候支持他。

充滿碎片的婚姻，充滿無奈的中年，充滿瑕疵的你，充滿遺憾的我，就是我們現在所能擁有的嗎？說實在的，我也沒辦法接受，連我都無法欣賞的自己。

成年之後，困獸猶鬥，看《婚姻故事》時，對於查理和妮可，有許多同理，好像沒有對錯，只有差別，就像紐約與洛杉磯，要怎麼比孰優孰劣。距離是地理的，也是心理的，情緒是一層層疊上去的，一場場連戲，輕輕地，不著痕跡地，連骨帶肉，把這段關係扯開。

飾演查理的演員談《婚姻故事》時曾說，「每個場景都讓我感覺像賭注，每個場景都很急迫而必要，沒有任何一個讓你得以喘息的空間。」這說的是戲，是不是，也好像婚姻。

《婚姻故事》的幾場重點戲，查理和尼可經常不再同個畫面空間。他們中間或有障礙，或有阻隔，那有時是一張桌子，有時是一扇門，有時是孩子，可幾乎是一個伸手的距離，就可以到對方的空間，而他們始終沒有選擇跨越過去。

你不過來，於是我也不能過去。

而我真是太明白你了，於是知道我要怎麼傷害你，傷害之始從來也是愛情，如果不是愛情，大概也無所謂傷害了。於是，決定站得再遠一點，在離婚的過程，重新發現自己，無論如何，也不能與不要退讓的東西。

即便到最後，這段關係的愛依然成立，只是最後，我們也不能在一起了。

就算愛他已經沒有意義了，但我還是會繼續愛他

在成年以後，在長大以後，在愛情以後，在婚姻以後，艱難繼續，世界崩解，你打算怎麼重建秩序？《婚姻故事》打開雙方詮釋。

對妮可來說，這可以是一個奪回自己的故事，建立以她為核心的世界觀，如果你敢去要一個東西，那會怎麼樣？如果妳敢於想像新的人生敘事，那會怎麼樣？其實妳一直也做得到，妳不必依附誰才能生長。

對查理來說，這可以是一個放下自己的故事，你有沒有問過自己，生命中有沒有任何事情與任何人，值得你偏離預設航道，值得凌亂的時間排程，值得經歷幾次心痛的放棄？

對查理和妮可來說，這是一段離婚故事，也可以是一段失去與復得的故事——我們繞了遠路，你用另一種方式，回到我的生命裡，我愛你，你是孩子的父親／母親。

有一幕我特別喜歡，他在夜裡接她電話（事實上她是以打給孩子之名），因為停電，來幫她推上家門，妮可提議替查理剪髮。前幾幕，他們還在冷戰，下一幕，她說我看到你頭髮長了，要不要我替你剪，那是家人的隨口習慣，會不會是整部戲裡，兩個人最近的距離，近到可以嗅到對方鼻息，近到可以明白，我還是保留著愛你的習慣，真沒有換。

而後，洛杉磯家中的照片改朝換代，他開始上了理髮店，他們的關係走入下個季節，又一年萬聖節，他終於讀到她一年前寫給他的信，「我認識他兩秒就愛上他了，就算愛他已經沒有意義了，我今生還是會愛著他。」

《婚姻故事》揭示的或許是，離婚過程，會不會可能是另一種愛情故事？

因為愛的緣故，我祝福你成為自己，也明白坦承，同時間，我真有許多自己不能放棄或不能退讓的東西。即便分離至此，想起相愛事實，依然給我足夠的力量，走進下一段人生。

你想起生命中有些關係確實是這樣的，你結束一段關係，還有愛的原因在那裡，很真摯的，你只是知道，你們都走不下去了。那是愛，最後一下的輕輕一推。Dear, It's a final push from you.

而誰能夠說，這不是個圓滿結局。

本文由女人迷授權，原文連結請點為你挑片｜《婚姻故事》因為愛你，願意坦承我再也沒有愛下去的能力

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