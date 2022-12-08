分開捨不得該打分手砲嗎？渴望最後一次的性愛揭露了什麼訊息

分手後，該有一場最後的性愛嗎？為什麼我們會渴望做這件事，做了之後，我又會後悔嗎？一起用心理學角度聊聊。

在經歷感情的最後階段，你們決定分開。而無論你是提出分手或被分手者，此刻你們的內心多少是脆弱而沮喪的──你想著，兩人間就將毫無關係，也許就不會再相見了，這時候，好想抱一抱你，想要吻你，想再擁有一次親密接觸。

為什麼我們會想要打分手砲？渴望最後一次的性愛，背後又揭示了我們內心的什麼訊息？以及，它是一個好主意嗎？從心理學觀點，一起聊聊。

「沒了過去，也不會再有未來」為什麼我們會想打分手砲？

在人們意識到這是最後一次性愛的時候，你會更加地毫無顧忌，相對不必擔心後果，或者未來，這激起你們的性慾，並且擁有更興奮、更激烈的性愛。圖片來源：Ingimage

知道再也不能再擁有你，這件事似乎激起人的慾望，想要擁有彼此間的最後一次。

紐約性治療師Holly Richmond表示，分手砲對不同人而言意義是不同的。若你們的關係是因為情感不合，而非性事不合結束，那分手砲在此刻將作為你們之間「慶祝一切曾經美好事物」的儀式。你們努力過了，最後決定和平分手，分手砲就可能作為一種珍惜的語言──我們的確不能繼續走下去了，但我是真的愛你。就像當初相遇、相愛的過程，一切都是那麼地讓人嚮往，透過最後一次的性，你們重新找到那些感覺，並以此紀念。

而同時間，我們的身體也是很誠實的。美國心理學家Aaron Ben-Zeév提到，在人們意識到這是最後一次性愛的時候，你會更加地毫無顧忌，你們也不必再承擔過去那些讓彼此破裂的情感糾葛，或性愛中的緊張與壓力。此時此刻，只需要把你對他全部的熱情展現出來。也相對不必去擔心做這件事的後果，或者未來，這激起你們的性慾，並且擁有更興奮、更激烈的性愛。

如同心理治療師Dr. John D. Moore則解釋道，大多數人會認為，結束一段關係只是一個直接的事件，但事實上，它應該是一個持續的過程，而分手只是其中一部分。而在這樣的旅程中，分手砲可能是讓你放掉對方的一個重要儀式。他提到我們的大腦前額葉－幫助我們解讀、判斷和行為的決定──在此刻出現了反應；分手讓我們的情感處於高度運作狀態，這也導致了強烈的渴望。

性治療師Kate Moyle對此提到，分手砲在某些關係中可以被作為癒合過程的一部分。它將有助於你們擺脫悲傷的感覺，因為它將讓你們感覺到，我們曾經是很美好的。而這件事也將帶給彼此更多的力量與祝福。

「我已經開始捨不得你了」分手砲可能會帶來更多的痛苦？

然而，如果你們在分手時，權力關係與情感是不對等的，那可能就不會那麼美好了。

臨床心理學家Lisa Marie Bobby提到，浪漫的本質是讓人上癮的，因此，當依戀關係被切斷時，你會感到痛苦，繼而產生重新連結的渴求。

如果你是被分手者，可能會悄悄渴望透過分手砲來重新挽回這段關係。你通常是相對比較心碎的一方，你想著對方大概能從性愛中再次想起兩個人在一起的好，或者至少你可以藉此逃避分手但給你的衝擊；在這一場性愛中，感覺自己仍被對方的愛與呵護環繞，而得到暫時的安撫與滿足。

Bobby表示，在最後一次的性愛中，當下的感覺可能真的很好；因為即使你們分手了，但你們對彼此的感情以及吸引力也不會立刻消失。透過分手砲，你們能暫時延續那樣的美好感受。只是，這樣的慰藉通常都非常短暫，並且可能迎來更複雜或更糟糕的感受。在性行為當下，你所產生的荷爾蒙將會帶給你更多的困惑，而非解答。譬如你會以為彼此之間其實是沒有問題的，你會想知道對方是不是因此對你還有感覺，是不是有所動搖，你產生希望。

然後最終，你再次感受失望。你發現對方就是要離開你的事實，或者再次看清當初彼此必須分開的原因，而再心碎一次。

於是，在這樣的情況下，分手砲在此刻不但拖延了你走出過去的時間，也可能造成你的羞愧感、被利用（你最終發現自己一無所獲），以及後悔的情緒。最終，它造成兩人間越來越多的混亂。

「愛就像毒品，有過一次就會上癮」所以，我該如何面對分別？

於是，再回到這個問題上──我們該打分手砲嗎？

在大多數心理諮商師或性治療師的看法中，會認為分手砲總是弊大於利。理由是，我們大多時候都高估了自己的依戀狀態。即使你告訴自己，你真的只把這次的性愛當作最後一次，做完了你就可以轉身離開，但你最終會體悟到，分手砲並不會關閉你的慾望──因為試圖透過性生活減緩痛苦，有點像毒品，你會上癮，即使你以為最後一次就好，但你的渴望永遠不只如此──你永遠會想要更多，只要你對彼此的感情還抱有希望。

Bobby甚至提到，分手砲的唯一好處可能就是讓你再一次知道，和前任發生性行爲是有毒的，需要被停止。他認為，去分辨分手砲帶來的情感錯覺，認知這些虛假的幻想，知道這是一種傷害，將能鼓勵你更快前進。

當然，這聽起來很簡單，做起來卻很困難。在分手當下，我們的情感往往是很複雜且破碎的，你可能會覺得不公平，也覺得對任何事都無計可施。

然而想告訴你的是，分手是需要時間的。你可能會感覺到焦慮和沮喪，那只是因為眼前你的情緒正在被放大，走遠一點看，你就知道現在發生的這些事其實沒有那麼可怕。並且，你的確不必用再一次的親密行為證明彼此的愛，證明你被愛過，或證明你沒有失敗。

穿上褲子，走出房間，你此刻的誠實以對，終將帶你到更好的地方。

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