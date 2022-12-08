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隨時都在用手機拍照？控制手機時間像減重 旅遊業推「數位排毒」行程

未來城市／ 文・蔡黛華
生活中常會看到一些人，身在公園卻一直盯著手機，對樹上跑跳的松鼠、身邊飛舞的蝴蝶毫無反應；又或隨時都在用手機拍照，彷彿拍照才是感受生活的本體。圖片來源：Ingimage
生活中常會看到一些人，身在公園卻一直盯著手機，對樹上跑跳的松鼠、身邊飛舞的蝴蝶毫無反應；又或隨時都在用手機拍照，彷彿拍照才是感受生活的本體。圖片來源：Ingimage

新聞訊息、社交媒體、電動遊戲、電子支付軟體、疫苗證書、病歷資料、銀行交易、股票買賣⋯⋯生活有很大一部分被數位訊息佔領，使我們很少有機會抬頭看看天空，享受單純的自然之美。要告別3C產品並不容易，尤其在疫情之下，每個人使用電子產品的時間不自覺增加，甚至到了成癮的程度；如果真的成癮，又該如何戒斷？

究竟怎麼判斷有沒有「數位成癮」呢？數位成癮，就是對電子產品重度依賴，甚至離不開電子產品。

尤其，電子產品對青少年及兒童的影響比成人更深遠，瑞士蘇黎世高等技術學院（Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW)，做了關於青少年使用手機的研究。結果發現，2020年青少年平日使用手機的時間為三小時十分鐘（比兩年前的研究多了40分鐘），而週末可能會到五小時（比兩年前多了兩小時）。

使用電腦上網時間過長，對身體及心理有一定影響，包括肌肉及頸肩酸痛等久坐症狀。使用螢幕時間過長，則會造成睡眠不足；也有許多研究顯示，過度使用社交媒體會使人更憂鬱及孤單。德國大學研究則指出，每天減少使用手機38分鐘，能提升生活滿意度並且增加體能活動。

但人類的大腦前額葉直到20歲左右才會完全發展成熟，這代表著，青少年與兒童需要父母幫忙控制上網時間，方法包括設定鬧鐘或設定一個全家不准上網的時間等。

數位排毒飯店行程

如果這樣還是無法解癮，或可考慮「數位排毒」。

數位排毒或數位解毒（Digital Detox），代表暫時拋下電子產品的生活方式，如跟朋友見面聊聊天、玩牌、去大自然走走、在山上露營、在草地上野餐、騎腳踏車、踢球、打球等。用平凡但自然的相處方式，重建生活常態。

這個趨勢也創造不少商機，瑞士觀光局、旅行社等產業紛紛推出套裝行程：山上小屋度假、手機自覺、網路及電視控制時間，度假飯店也開始主打「數位排毒」的廣告。

瑞士某山區的度假村飯店就推出「數位排毒挑戰」，以拍立得相機及緊急隨身電話取代手機。參加者若能在整個夏季與秋季都成功交出手機，便能贏得飯店提供的免費兩人週末行程。觀光局人員認為，「再度感受自然之美，享受山上美好時光，是人們休養生息的好方法，」唯有願意讓體會這種新生活方式的人，才能體會「當下」的美好。

如果你想自己嘗試，選一個沒有網路的度假小屋，就能體會這種生活。但也要確保安全無虞，健康與工作情況允許，才能這樣做；不然可能會因為與世隔絕、卻有許多人想聯絡你，反而造成壓力。

數位排毒並非萬靈丹

有些數位排毒研究指出，這種方法無效；但也有專家指出，這種套裝行程能協助找到戒斷方法，只是它並非萬靈丹，也無法一次奏效。

控制手機使用時間，就像減重。想短期時間透過節食控制體重雖然有效，但無法長期持續；根本之道，還是改變生活型態，例如，隨時在生活中進行數位排毒。

生活中常會看到一些人，身在公園卻一直盯著手機，對樹上跑跳的松鼠、身邊飛舞的蝴蝶毫無反應；又或隨時都在用手機拍照，彷彿拍照才是感受生活的本體。但是，生命中並非每個時刻都需要錄影或拍照記錄，活在當下，享受美好，記在腦海，回憶無窮。

數位電子產品有利有弊，核心問題其實是「如何使用手機」。手機可以用來上網路課程、當鬧鐘、照相、查地圖等，帶來許多便利；與其討論使用手機時間長短，不如討論其用途及品質，如果睡眠及社交生活沒有受到影響，為何又要排毒呢？

檢視是否「數位成癮」，有幾項關鍵問題：

1.已經多次嘗試想要減少電子產品的使用時間，卻履履失敗。

2.待在網路上的時間愈來愈長，因為會不斷想感受停留在網路上的感覺。

3.睡眠與運動的時間都因為手機而減少。

4.社交活動愈來愈少，而學校課業與工作表現都有下降的趨勢。

5.無時無刻都在想著手機。

6.當手機不在身邊或是沒電時，身體也開始出現不適症。

7.生活中沒有手機時，就好像失去生活重心一樣。

8.當無法使用手機時，開始出現暴力傾向。

數位排毒步驟：

1.開始思考手機帶來怎樣的困擾、應該怎麼改變。

2.開始有意識注意，如何在日常生活中改變使用手機的習慣（如吃飯時不看手機、家庭時間不看手機、晚上八點以後不再收信）。

3.設定一個自己想達成的目標，並訂出能具體執行的項目。

4.找出其他的替代方案，如讀一本書、出門散步。

5.創造一個「無手機空間」，進入這個空間就不再使用手機。

「全文轉載自未來城市(青少年滑手機時間大增，瑞士旅遊業推「數位排毒」行程)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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