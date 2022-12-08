刺蝟？變色龍？你是哪種動物？認清你的內在性格

雖然令我們難以保持專注的原因很多，但若按我們的精神特質來區分，大概可分成以下4 種動物：刺猬、松鼠、變色龍或軍蟻，只要弄清楚我們的內在性格，就能更明確地找出我們在專注上的優勢和劣勢。

刺猬：善於保護自己，避免失敗

刺猬只要感覺到威脅，身體就會立刻縮成球狀，身上的5,000到1萬根刺會豎起來形成保護。刺猬型的人會蜷縮起來保護自己、避免失敗，他們只想在全副武裝準備就緒的情況下參加戰鬥，並經常以此為藉口逃避該做的事。刺猬型的人並非懶惰，而是被自己的邏輯給騙了：只要我不嘗試做某件事，就永遠無法證明我不擅長它。

例如，我想成為世界上最棒的歌手，但害怕唱不好所以從不公開唱歌，這樣我的夢想就永遠不會幻滅。我從未向他人證明，尤其是從未向自己證明「我並非一個有才華的歌手」。遺憾的是，如果一個人從不開口唱歌，怎麼可能成為世界上最棒的歌手。所以我們被自己的邏輯困住了─ 我們什麼都不做，卻一直告訴自己有一天我們就會做某件事。只要我們有更多的時間，更充分的準備，我們就會去做某件事。

刺猬型的人經常使出拖延戰術來保護自己。例如，該念書的學生藉故要打掃房間來推遲學習；想開精品店的女生，不把握時間設計裙子，反而沉迷追劇；更厲害的拖延高手是那種相信自己一拿到文學博士學位就會開始寫小說的人。簡言之，刺猬型的人一直在打造更堅固的盔甲，卻遲遲不進入競技場。

但是我們從未真正踏入競技場，會發生什麼情況呢？那就是世界上最棒的盔甲被白白浪費了。請記住，我們以為必不可少的那一身盔甲，說不定是有害的─ 它笨重得使我們行動不靈活。

或者我們告訴自己，一旦所有的危險和障礙都消失了，我們就可以走出自我保護的機制，但這種情況永遠不會發生，因為危險和障礙一直存在。運氣和財富向來眷顧勇敢行動的人，但刺猬型的人很難明白此刻就是進場的最佳時機。

有句俗話說的好：「種樹最好的時間是昨天，其次是今天。」人生也是如此：開始專心打造最佳人生的最好時間是昨天，其次是今天。亞馬遜（Amazon）的創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）對自己的人生無怨無悔：「在大多數情況下，我們最大的遺憾其實是不作為，我們會對那些未曾踏上的道路一直耿耿於懷，想知道當初要是走了會發生什麼事。」貝佐斯說：「我知道當我80 歲時，我會了無遺憾，因為我真的去做了我最熱愛的事（創辦亞馬遜）；而且就算失敗了，我到80 歲的時候仍將感到非常自豪，因為我確實嘗試了。我還知道，如果當年沒那麼做，我會抱憾終生。」

松鼠：很難專心完成任務

松鼠示意圖。記者黑中亮攝影／報系資料照

松鼠型的人很難專心完成任務，他們老是被下一個閃閃發光的事物吸引住。松鼠型的人極善於發現潮流，絕不會錯過城裡最新最時髦的餐廳。松鼠型的人消息非常靈通，流行文化信手拈來。松鼠型的人很會展開與處理新計畫，卻不善於完成計畫，因為他們的注意力早就轉向下一個最新最棒的事情上了。

許多偉大的夢想家和銷售人員都是松鼠型的人；他們很容易對一個新計畫躍躍欲試，但在最初的新鮮感消退之後，他們最好把計畫交給營運人員來落實。松鼠型的人必須明白自己很容易為不常見的新事物分心，他們必須努力抑制這種喜新厭舊、不能「從一而終」的習性。「錯失恐懼」（Fear Of Missing Out, FOMO）一詞，最適合用來形容能力很強的松鼠型人，他們真的很難從頭到尾專注地完成任務。

圖為七彩變色龍示意圖。圖／台北市立動物園提供

變色龍：當調整變成常態時，你就是在隱藏真實的自己

變色龍會為了融入周圍環境改變顏色，這個美妙的防禦機制讓牠能夠隱藏真實的自己，讓捕食者更難發現牠的身影。我們當中有許多人很像變色龍，會調整自己的行為以融入人群。這項技能相當管用，但要注意的是，當調整變成常態而非例外時，你就是在隱藏真實的自己。

我們都想出類拔萃，卻因為社會偏重X 這條路，而選擇X 放棄Y。我們像變色龍一樣，不想踏入不適區，卻也因此避開了我們獨特的故事和命運。想當個變色龍的意圖是好的，因為當我們選擇X 時，通常能在短期內幫助或安撫他人。然而，能夠長期幫助他人的最佳方式，其實是邁向我們自己的目標，並寫下我們獨特的故事。

以下是我們常用來推遲夢想的一些藉口，各位說不定也對其中一些例子心有戚戚焉：

● 等孩子們高中畢業離開家後，我就會開間咖啡店。

● 如果我不需要照顧年邁的父母，我就會去拿個學位。

● 我很想搞音樂，但我媽是個律師，我知道她會很高興我追隨她的腳步。

● 我想馬上開始我的小生意，但我知道我去上大學會讓父母很高興。

● 我很想轉行，但我年紀太大了，不適合這種變化。

● 我討厭這份工作，我的內心真的好痛苦；但它的薪水還不錯，而且我家現在真的很需要這筆錢，等我熬過這一切，我就可以追求我的夢想了。

● 這份工作其實沒那麼差，雖然對我而言它既不刺激也不具有挑戰性，但薪水真的很好，讓我們家獲得很多福利。

與其勉強融入，不如展現真實自我；想要出類拔萃，必須敢於與眾不同。

軍蟻：一次專心處理一件事，不要七手八腳同時處理數百件事

當我們承擔的責任超載時，我們就淪為軍蟻。雖然我們跟軍蟻一樣，有能力舉起自身體重5,000 倍的重物，但這並不表示我們應該這麼做。因為我們雖然很能負重，但是當我們帶著這一大落東西回到蟻丘時，問題就來了：蟻丘的開口太小，東西根本進不去！一次只專注於一件事其實更好，因為這樣我們能帶回更多能放進蟻丘的東西。要懂得向大多數事情說「還沒輪到你」，一次專心處理一件事，不要七手八腳同時處理數百件事。

有些人的性格完全符合上述4 種動物的某一種，但大多數人可能兼具其中兩種動物的特質。而且我相信大多數人兼具內向和外向性格，例如喜劇演員克里斯．洛克（Chris Rock）在舞台上表演時非常放得開，但他太太說他在參加晚宴時很內向。歌手艾爾頓．強（Elton John）與女神卡卡（Lady Gaga），以及美國前總統林肯（Abraham Lincoln）也是天生內向多於外向。

我們每個人每天擁有等量的時間，但為什麼領導者看起來就是比我們更能保持專注─ 何況他們還要面對2 萬名員工或隊友、100 萬件待辦事項，以及成千上萬的人爭相尋求他們的關注？答案很簡單：透過不間斷的練習，他們終於變得更善於保持專注。

采實文化提供 這份專注力就是他們能勝任領導工作的原因，而且他們非常明白：專注是每天都要面對的戰鬥。若不明白這個道理，他們會很容易從高峰摔下來。

當我向領導者請教如何保持成功和快樂，最常得到的回答是：「了解自己想去哪裡，並全心專注於能通往目的地的重要事情。這個習慣永遠無法達到完美，但我每天都練習不輟。」

（本文出自《最有專注力的一年》，采實出版社出版，未經同意禁止轉載。）