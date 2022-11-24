日夜陪伴需要你的親人 「我已經不知道自己是誰了」

我已經不知道自己是誰了

日夜陪伴需要你的親人，你可能會感覺失去自我，特別是當你們生活在同一個屋簷下，無論你是配偶、子女還是父母。但就算你住得比較遠，同時必須兼顧工作、家庭和其他優先事項，也會發生這種情況。你對自己居住的地方和自己的身分感到困惑，各式各樣的煩惱讓你坐困愁城。

你的人生不再真正地屬於你。無論白天黑夜，生活的步調不再由你作主。你為別人預作安排、為別人著想、為別人採取行動。隨著自主權的喪失，你也必須承擔不屬於你的角色。你不再只是配偶、子女或父母，你是護士、護理師、家庭照服員，有時甚至是心理學家，還經常扮演理療師，你也是會計師，必要時甚至是水電工或園丁。

你隨時隨地一人身兼數職，你也扮演著安排、約束和強迫的角色。對親人來說，你是必須對這一切負責的人甚至是元凶，但可以被寬恕。你是重要的人、陪伴身邊的人，不然就是經常缺席的人。

因為你的親人正在改變。他的疾病改變了他的性格，他的自主程度改變了他的優先次序，你變得越來越重要。他對你的看法因為情勢使然而發生變化。他看你的眼神不再像從前那樣打動你，他對你的要求變多了，但是少了關心問候。

同時，你的作息時間也跟著改變。各種約束與日俱增，你的自由像是驢皮一樣越縮越小，你的自主程度開始降低，你失去了屬於自己的時間。在這種情況下，你很難知道自己需要什麼，也無從得知自己走到了哪一步。

這是個敏感又棘手的問題，因為你也在跟著改變。你發自內心感覺到了，你正在經歷的事情促使你重新定義自己的優先順序，有時還得克服某些恐懼和挑戰某些極限。你對事物的看法正在改變，但你又是怎麼看待自己的呢？面對你已經不知道自己是誰的事實，內心還深埋著對失去自我的恐懼，以及重新找回自我的基本需求。你有一個不為人知的念頭，就是重新發現自己深藏起來的身分，用真實坦率來進一步靠近自我。

「但這需要時間。」有天，一位主動積極的照顧者這麼對我說，他說的完全正確。

事實上，無論你是否願意，照顧關係都會改變你。它讓你窮於應付，迫使你重新思考你的計畫，讓你失去控制，讓你失去一些安全感。陪伴生病的親人，意味著要面對自己無法掌控的事情，面對突發狀況和自己脆弱的一面，這也意味著去試探你和生命的極限。照顧工作迫使你卸下武裝，放下自己的角色和姿態，這有時會讓人無所適從。所以，當你在路途中感到茫然失措的時候，最迫切的不見得是持續奔波勞碌。

面對人生中的亂流，有些人發現暫時停下腳步，單純地休息片刻會很有幫助。坐下來，好好休息一下，有意識地去加以感受，這有助於自然而然地發現原來環境可以包容一切，無論你身處什麼位置，無論你心中有什麼擔憂，一張椅子、腳下的地板，一條道路都能支撐著你。

於是，你可以允許自己比平時放下更多的東西，為的只是更專注地去感受。仔細想想，這並無玄奧之處，你每天都在這麼做，就在你晚上睡著的時候。你放下緊張的情緒，而你的思緒四處遊蕩，在你的夢鄉中找到解決問題的資源和辦法。你不一定要接受麻醉或睡覺才能辦到，你在清醒的時候也能探索新的想法。接著，一切都會變得清晰起來。唯有在平靜的時刻裡、在思緒的空檔中、在行動的間隔裡，令人耳目一新的想法才會出現。

這樣一來，你就能夠發現一處動人且珍貴的，讓你獨一無二的寶藏：你內心深處的真實自我。

我也害怕自己會出意外

自從親人生病，失去自主能力之後，你開始照顧他，日以繼夜，至少在思緒上你一刻都不得閒。無論在日常生活中你和他的距離是近是遠，你的心理負擔都比之前更加沉重，心思沒有一刻可以放鬆。

你要處理各式各樣的行政工作。有時面對這些文件，你不知道該如何填寫、如何彙整，此外也還有影印和歸檔這些瑣事。你的日常生活變得充滿約束，你必須預約醫療和復健治療。每天早上，你會列出要做的事情以免忘記，而且這些事情每一天都不同。總是會有一些突發事件，通常都是些小事，只是當它們不斷累積，就會讓你失去一點自由，讓你無法按照自己的步調生活。

任何風吹草動都令你擔心。你時刻保持警惕，彷彿意外可能隨時降臨。未來也令你感到茫然，你不敢想太多，害怕自己就此六神無主。你對自己說：「還沒走到那一步，之後再看著辦吧……」但你讀到的、聽到的內容，總會在暗地裡再次喚起你的恐懼。面對眾多的不確定因素，你缺乏安全感。

有些陰險的暗算會時不時偷溜進來。你的血壓數字似乎在惡作劇，身體疼痛限制你的行動和往來，你越來越難集中精力。有些時候，你可能會被一些無法控制的念頭給占據。你開始心悸，體溫升高，雙腿似乎無法再支撐整個身軀。這不會持續太久，等等就會過去，你很清楚……

你害怕自己會出事，害怕沒有人可以通知周遭親友。你害怕自己不知所措，害怕自己什麼都無法掌控。當然，你不會告訴任何人這些事情。

你可以從四個方面來應對這種隱憂。首先，當務之急是減少壓力，讓你的身體獲得休息。其次，你可以在時機成熟的時候，找到一處你可以信任的空間，把這種失去安全感的各種表現訴諸言語。接下來的想法，就是提前準備和規劃，讓自己感到放心。最後，如果需要的話，請釐清你可以依靠誰來真正地照顧自己；也許那個人就是你自己？

誰來照顧你？

以你現在照顧者的角色來說，的確很難回答這個問題。最不假思索的答案通常是「除了我之外，沒有別人」，這並非全然背離事實。但你身邊能支持你、陪伴你的人，其實比你想像的還多，欠缺的是你自己對獲得旁人幫助、將日常重擔分擔出去的允許。這不是你的本性，而你也不習慣這樣做。

如此看來，確實，能夠幫助你的第一個人就是你自己。伸出援手的第一步，就是意識到你對自己的批評。它們總是如此理所當然，以至於你甚至不再加以留意。但是你會發現，這些批評特別地不厚道，幾乎是故意要刺激你、要摧毀你的信心。

接下來，問問自己，你真正需要的是什麼，有時這個問題非常難回答。最迫切的需求往往十分簡單：休息、喝水、吃飯都是當務之急。然後，你會需要平靜、安寧、自由，最重要的是依循自己的步調生活。緊接著，你可能會有與親人建立聯繫的強烈需求，需要去體會是什麼讓你們走在一起，並讓自己的付出得到肯定。其他諸如理解的需求、尋找意義的需求、自我成長的需求，甚至是信仰的需求，可能會在之後出現。此刻對你來說，最重要的是顧及你最根本的需求。就算無法每一次都加以滿足，但是只要稍加留意，就等於是接納它們進入你的生活，對你的身心都有好處。請善加利用它們，這是我所知道在防範未然上最不花錢也最有效的解決方法。

圖為《沒關係，你可以哭出來》書封，皇冠出版社提供 俗話說：「恐懼不能化解危險。」然而，我深信這種不安全感可以成為我們的救命稻草，因為它可以幫助我們調整自己的行為，或至少在思想上去正視自己最重要的需求，藉此重新找回內心的平靜。之後，你就可以採取行動，調整自己應對的方式，或許就能夠趨吉避凶，去影響未來的走向……

（本文出自《沒關係，你可以哭出來》，皇冠出版社出版，未經同意禁止轉載。）