走出集中營又折返回來...重要的不是際遇 而是我們拿際遇怎麼辦

重要的不是際遇，而是我們拿自己的際遇怎麼辦

獲釋四分之三個世紀後，我還是會做噩夢，還是會冷不防想起過去。未來我仍會悼念逝去的雙親，至死方休。他們沒有機會看到四個世代的子孫從死亡的灰燼中誕生。恐懼常駐我心，對於已經發生的事情，從輕描淡寫或試圖遺忘中是找不到自由的。

但「記得」和「重視」那段往事，跟「陷在」過去的內疚、恥辱、氣憤、怨恨或恐懼之中截然不同。我可以面對既定的事實，同時也記得自己不管失去了什麼，還是不斷選擇愛與希望。就連在那麼痛苦、無力的絕境中都有選擇的能力，對我而言，這實在是奧斯威辛那段日子給我的一份禮物。

無論來自死亡集中營的是什麼，稱之為「禮物」似乎都不太對。地獄豈能生出美好事物？時時心懷恐懼，深怕隨時會從候選隊伍或營房裡被拖出來，丟進毒氣室。煙囪竄出的黑煙無所不在，提醒我已經失去和可能失去的一切。我不能控制那窮凶惡極、毫無道理可言的處境，但我可以專注於腦袋裡的想法，我可以有反應，但不要表現出來。奧斯威辛提供了一個機會，讓我發現內在力量和選擇力，若不是那段經歷，我永遠也不會知道自己身上有哪些可以仰賴的東西。

人都有選擇的能力。當外界沒有給予絲毫幫助或養分，我們就有可能在這時發現真正的自己是誰。最重要的不是際遇，而是我們拿自己的際遇怎麼辦。

逃出心牢之時，我們不只掙脫了束縛，而且有了行使個人意志的自由。我第一次體認到積極自由和消極自由的差異，是一九四五年五月貢斯基興集中營解放日那天，當時我十七歲。美軍第七十一步兵師前來解放營地，我倒在泥地上一堆屍體和垂死之人當中。事隔多年，我還記得美國大兵的眼裡滿是震驚，他們臉上都綁了繃帶，以抵擋腐肉的惡臭。

甫獲自由的幾小時，我看著那些還能走路的囚友們走出牢門，不一會兒，他們又折返回來，頹然地坐在營地的草地上或營房蒙塵的地板上，無力前進。蘇聯武力解放奧斯威辛集中營時，維克多．弗蘭克也注意到相同的現象：雖然不再被囚禁，但許多人在生理上或心理上對那份自由還反應不及，飽受疾病、飢餓與創傷的摧殘，沒有能力為自己的人生負責任，我們簡直想不起來要怎麼做自己。雖然終於掙脫了納粹的魔掌，但還不自由。

圖為《什麼樣的禮物可以拯救你的人生》書封，圓神出版社提供 我現在知道破壞力最強的牢籠在我們心裡，而鑰匙就在自己的口袋裡。無論多痛苦，無論牢籠的鐵條多堅固，我們都有可能掙脫令自己裹足不前的東西。 做來不容易，但很值得一試。

（本文出自《什麼樣的禮物可以拯救你的人生》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）