為送母親上死路的人跳舞...那些年我在集中營學到如何活下去

解開心牢之鎖──我在死亡集中營學到如何活下去

一九四四年春，我十六歲，和父母及兩位姊姊住在匈牙利的卡夏城。戰爭的徵兆和種族偏見包圍我們—釘在大衣上的黃星徽章、把我們的舊公寓給占領的匈牙利納粹「箭十字黨」、傳遍全歐的前線消息和德國占領報導、父母隔著餐桌交換著憂慮眼神、我因為是猶太人而被踢出奧運體操隊那可怕的一天⋯⋯

然而，當時我卻幸福地沉醉在花樣年華的日常煩惱中：和初戀男友艾瑞克沉浸在愛河中，他既高大又聰明，我們是在讀書會上認識的。我回味著我們的初吻，欣賞著家父為我設計的藍色絲綢新禮服，記錄著自己在芭蕾和體操教室的進步，和大姊、二姊有說有笑。我美麗的大姊名叫瑪格達，二姊克拉拉在布達佩斯的一所音樂學院主修小提琴。

雙親抵達集中營當天命喪毒氣室 她為將母親送上死路的人跳舞

然後一切都變了。

在一個寒冷的四月天，天剛破曉，卡夏城的猶太人就遭到逮捕，集體囚禁在城市邊緣的一座舊磚廠裡。幾星期後，家父、家母、瑪格達和我被裝上俗稱「牛車」的車廂，送往奧斯威辛集中營。抵達集中營當天，我的雙親就命喪毒氣室了。

在奧斯威辛的第一晚，我被迫為約瑟夫．門格勒獻舞。門格勒是親衛隊軍官，人稱「死亡天使」。那天就是由他察看新來的人，從候選隊伍中挑出母親，把她送上死路。「跳舞給我看！」他命令道。我站在營房冰冷的水泥地上，怕得渾身僵硬。外頭，營地的樂隊奏起華爾滋舞曲〈藍色多瑙河〉，我想起家母的明訓：「沒人能奪走裝進妳腦袋裡的東西。」

我閉上雙眼，躲進內在世界裡。想像之中，我不再是死亡集中營裡又冷又餓、為喪親心碎的囚徒，而是站在布達佩斯歌劇院的舞臺上，跳起柴可夫斯基芭蕾舞劇中的茱麗葉一角的舞蹈，在這個私密的避難所裡，我拿出意志力，逼自己手舞足蹈起來，拚盡全力為活下去而舞。

在奧斯威辛度過的每一刻都是人間地獄，但那裡也是最好的教室。在喪親、酷刑、飢餓與持續不斷的死亡威脅下，我找到了求生存、求自由的工具。時至今日，我在臨床心理治療的工作和生活中，依舊每天持續應用這些工具。

最可怕的牢籠不是納粹把我關進去的地方 而是為自己建的心牢

二○一九年秋天，撰寫本篇序言之際，我已九十二歲了。我在一九七八年拿到臨床心理學博士學位，至今為病患提供治療已四十多個年頭。我輔導過退伍軍人、性侵倖存者、學生、民間領袖和執行長；協助過力抗上癮症、焦慮症和憂鬱症的人；指點過怨恨難解及渴望重燃愛火的夫妻；幫助過親子學習如何一起生活或各自分開獨立。身為一位心理學家、母親、祖母、曾祖母，身為自己及他人言行舉止的觀察家、奧斯威辛集中營的倖存者，我要在這裡告訴你：最可怕的牢籠不是納粹把我關進去的地方，而是我為自己建造的心牢。

你我的人生可能截然不同，但你或許懂我的意思：許多人都覺得受困於自己的心牢。我們的感受、作為和對可能性的想像，都受到自身想法和意念的決定與限制。在心理治療的工作中，我發現儘管「囚念」展現出來及發揮作用的方式因人而異，但有些造成痛苦的心牢是大家普遍共有的。本書是一本實用的指南，幫助我們認清自己的心牢，並找到走出心牢、獲得自由的工具。

選擇的力量是自由的基礎。戰爭的最後幾個月，我的選擇很少，無從脫逃。匈牙利籍猶太人是歐洲最後一批被送到死亡集中營的人，在奧斯威辛待了八個月以後，就在俄國軍隊打敗德國之前，包括我和姊姊在內，一百多名囚犯從奧斯威辛撤走，從波蘭穿過德國，一路行軍到奧地利。我們沿途在工廠裡做奴隸活，坐在火車車頂為德軍運送彈藥，用肉身保護貨物，抵擋英軍投下的炸彈（英國人無論如何還是會轟炸那些火車）。

1945獲釋之後 拚命追求成就彷彿能彌補失去的一切

囚禁了一年多之後，一九四五年五月，姊姊和我在奧地利的貢斯基興集中營獲釋。包括我們的雙親在內，其他所有我認識的人幾乎都死了。在不斷的毒打之下，我的背脊骨斷了，我餓著肚子、體無完膚，倒在一堆屍體裡動彈不得，這些人生前就像我一樣拖著病體、沒東西吃，他們已經不行了。我沒辦法抹除自己的遭遇，無力控制納粹要把多少人塞進牛車或焚化爐，或趁戰爭結束前消滅越多猶太人和「不良分子」越好。

我不能改變這整套不人道的系統，也不能扭轉六百萬無辜民眾死於集中營大屠殺的事實。我唯一能做的，就是決定自己要對恐怖與無望做何回應。不知哪來的力量，我默默在心裡選擇了希望。

但熬過奧斯威辛只是我通往自由的第一段旅途。數十年來，我始終是一個困在過去的囚徒。表面上我做得很好，看似拋下過去的創傷向前走，我和畢拉結為連理，他出身於普勒索夫一個顯赫的家庭，戰爭期間曾是游擊隊員，在斯洛伐克的山林間打擊納粹。我當了媽，逃離歐洲共產主義國家，移民到美國，省吃儉用、力爭上游，四十幾歲去上大學，成為高中老師，再回學校攻讀教育心理學碩士及臨床心理學博士。即使到了研究所後期的臨床實習期間，致力於助人療傷、接下一些最棘手的個案，我還是在躲，還是在逃避過去，否認悲痛與創傷，輕描淡寫裝沒事，試圖取悅他人，把事情做到完美，把長久以來的積怨與失望怪在畢拉頭上，拚命追求成就，彷彿能彌補所失去的一切。

我在德州布立斯堡的威廉．博蒙特軍方醫療中心，爭取到一份競爭激烈的臨床實習工作。當我抵達醫療中心，披上白袍、別上名牌準備上班時，看見名牌上寫著：精神科伊格醫生。有那麼一瞬間，我恍惚覺得這行字變成「冒牌醫生伊格」。就是在那個當下，我領悟到若是不先治療好自己的傷，遑論去為別人療傷？

我採取的療法兼容並蓄，以直覺為本，融合了洞察取向及認知取向的理論與實務。我稱之為「選擇療法」，因為自由的基礎在於選擇。雖然吃苦受罪是人生在世不可避免的共同經驗，我們總能選擇要如何因應，而我力圖凸顯並善用病患的選擇力，讓他們透過自己的選擇，積極改變人生。

對希望的定義

我的工作以四大心理學核心原則為根據：一是馬汀．塞利格曼和正向心理學「習得無助」的概念—若是自認對人生無能為力、做什麼都不能改善結果，我們就會陷自己於痛苦煎熬中，但若善用「習得樂觀」，拿出力量、韌性與能力，為人生創造意義與方向，就會發光發熱。

二是認知行為療法，亦即體認到是想法創造了行為與感受。要改變有害、無效或自我妨礙的行為，就必須改變自己的想法，將負面的意念轉為有助於成長的意念。 三是無條件的正面自我評價的重要，提出這套觀念的是對我影響至深的導師卡爾．羅傑斯。人有許多痛苦都源自「露出真面目只會討人厭」的錯誤觀念，我們總以為要否認或藏起真實的自我，才能贏得他人的接納與認同。我在工作中力求給予病患無條件的愛，好引導他們發現自由是當我們脫下面具，不再迎合他人賦予的角色與期望，開始無條件地愛自己。

最後，我的工作秉持和維克多．弗蘭克共有的一個領悟。弗蘭克是我敬愛的良師益友，我們都是奧斯威辛的倖存者，也都領悟到「最惡劣的經驗可以是最好的老師，為我們帶來意想不到的發現，開啟新的可能和觀點。」療癒、圓滿和自由，一方面來自於我們選擇如何因應人生大小事的能力，二方面來自於我們從人生經驗中創造意義、找到目標的能力—尤其是從痛苦的經驗中。

圖為《什麼樣的禮物可以拯救你的人生》書封，圓神出版社提供 自由是終其一生的練習，也是我們每天都有機會一次又一次做出的選擇。說到底，自由需要希望。我對「希望」的定義有二：一是知道不管有多苦都是暫時的，二是發現「接下來會怎麼樣」的好奇心。「希望」解開心牢的門鎖，讓人活在現在，不再困於過去。

（本文出自《什麼樣的禮物可以拯救你的人生》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）