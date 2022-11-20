努力一定充滿痛苦？學會「快樂的努力」的四項建議

努力

我們可以渴望變得有錢、有權、有名，卻在二十年後發現自己大失所望─這一切都沒有為我們帶來絲毫的豐足感。事實上，如果我們只是不假思索的往前衝，就很可能為不值得努力的目標所困。

佛家常言：「種什麼因，得什麼果。」因此我必須反問自己：「我的這些努力，是為了某些自私自利的目標嗎？我是否將他人考慮進去？我這麼做，對他人好嗎？對他人有損害嗎？這些努力都值得嗎？會給我深層的滿足嗎？如果我的目標對他人有利，那是僅適用於少數人，還是能施惠於多數？是短期的利益還是長期的實惠？」做一件事情的意圖，將會決定我們熱情的方向和程度。

在走上了正確的道路之後，還必須在努力不懈與輕鬆隨緣之間取得平衡。佛陀曾講述一位門徒無法「努力得恰到好處」的故事。門徒對佛陀說：「有時我完全沒有動力，於是我完全放手、順其自然，結果什麼也沒得到；有時我又太掛心、太緊張了，以致無法進行靜心。」

這位弟子是一位維納琴樂手（維納琴是一種類似西塔琴的古印度撥弦樂器），於是佛陀問他：「你如何調整樂器，以獲得最佳的琴音？」這名弟子回答：「我會確定琴弦既不過於緊繃，也不過於鬆弛。」佛陀於是說：「修行也是一樣的。」過於放鬆，會使頭腦變得渾濁，過度勞累會使心靈煩躁，而這兩個極端都被證明會降低我們的生產力。

在當代心理學中我們談到，若要進入所謂的「心流」狀態，必須擁有適當的媒介。心理學家米哈里．契克森米哈伊將「心流」定義為一種充分沉浸於當前事物的正向心理狀態，我們的行為、動作以及思想，都非常順暢的相互流通連結，因此我們會忘記時間的流逝、忽略疲憊、淡化自我存在的意識。要進入這種狀態，我們面對的狀況既不能太困難（否則我們會太緊張），也不能太容易（否則我們會感到無聊），而心流被認為是一種滿足感非常高的心理體驗，因為整個人的身體與心靈都投注在當下。

即使沒有外部活動，我們依然可以進入心流狀態，例如在意識覺醒後思考心靈的本質，就是一種非常深刻且成果豐碩的活動，可以讓人進入心流狀態。而透過消除自我執著，我們也可以達到全然向他人開放、內心安詳平靜的境界。我見過契克森米哈伊八次，他能將自己所教授的內容付諸實踐，因此八十歲的他從內在散發出一種自然而平靜的善良，非常鼓舞人心。

因此，我們必須在努力不懈與放鬆隨緣之間找到適當的平衡，如此一來，才能得到最大的進步。藝術家和工匠們都深知「過度努力」和「盲目一頭熱」反而會破壞他們的作品，正如同俗話說：「慢工出細活，欲速則不達。」

我記得在尼泊爾的修道院度過了四十五天的避暑休養後，我們在鄉下舉辦了一次野餐會，年輕的僧侶們安排了一場跑步比賽。我比他們年長三十歲，哨音響起時，我像野馬一樣一邊喊著：「衝呀！」一邊往前飛奔了十公尺，滿心以為自己人生中光榮的時刻即將來臨，不料我很快就被追上了，最後我毫不意外的遙遙殿後，成為最後一名。

幫助你更妥善管理「努力」的四項建議

● 努力應當鍥而不捨，並量力而為；滴水可以穿石。

● 對自己保持仁慈。不要因為自己的局限性而憤怒氣餒，不要責怪自己做不到能力範圍以外的事；在努力嘗試後若是失敗，依然要記得保有勇氣。

● 不要低估自己能在思維層面上做到的改變。我們必須對不同的選擇抱持開放態度，在情勢必要時，靈活的改變方向，並在失敗時找回內心沉著的平靜。沒有人可以剝奪我們心靈深處的平和與自由。

● 培養對他人無私的愛，如此一來，我們才能與生命中種種的變幻莫測拉開距離。

快樂的努力

誰說通往自我實踐、成長、得到健康與智慧的道路一定充滿痛苦與荊棘？「需要努力」並不一定代表非要做到「寒徹骨」，才能獲得「撲鼻香」。事實上，這種勸人吃苦的諺語，有時反而會讓我們遭受不必要的苦難。

史賓諾莎把我從這種困境裡解救出來，因此我常常引用他在《倫理學》一書中所說的：「人類能平抑情感的唯一方法是知性，但沒有人因為壓制情感而能感受到『天國八福』（注：記載於《馬太福音》「登山寶訓」中的八段祝福），相反的，人們能平抑情感的能力來自於對天國八福的感受。」

史賓諾莎也同時表示，這條道路既艱難又罕見，因為需要不屈不撓的努力才能達成。哲學家塞內卡也警告我們：「一直更換藥方的人是無法治好疾病的。」因此我們不禁會問：什麼是能讓我們節制自己的關鍵？在實踐禁欲和自我控制時，要怎麼樣才能感受到樂趣呢？

幫助你學會「快樂的努力」的四項建議

● 「適度的努力」

釋迦牟尼是位傑出的醫者，他曾說，為避免自己在路途中精疲力盡，最好在出發之前詢問自己：是什麼使我付出這份努力？我前進的力量從何而來？我該如何自我充實，以免徒然消耗自己的精力？

● 在禁欲中使自己感到滿足

若我們無法安放自己、無法真正感到快樂，就容易陷入具有欺騙性的激情深淵。維摩詰菩薩在《維摩詰所說經》中，讚揚了修行者的快樂─是的，致力於實行美德、使自己遠離誘惑、忘卻怨恨、消除負面情緒等，都能使我們獲得幸福。讓我們無節制的享受「節制之樂」吧！

● 溫和的督促自己修養生息

想要努力有所成就、長期堅持不懈、並在生命的馬拉松中雀躍的前進，我們需要能停下腳步的勇氣，給予自己歇息的時間，並能在必要時選擇不進行爭奪。在開始一項禁斷之前，我們該詢問這些能使自己通向自由的問題：什麼樣的做法能使我們真正放鬆？如何能消除自己的緊繃與張力？

● 常與益友來往

圖為《人生關鍵字：僧侶、醫師與哲學家的智慧探索》書封，究竟出版社提供 在人生的路途上，往往會遇到許多難題，使我們不知所措、心力交瘁、彈盡糧絕。獨自面對這種狀況，容易陷入心神頹喪、無法自我解救的困境。若我們能與他人分享自己的努力、訴說自己的失足、開誠布公的檢視自己、與朋友一起充實心靈，就能找到對付絕望的解毒劑，並將自己從過於嚴苛的標準中釋放出來。

（本文出自《人生關鍵字：僧侶、醫師與哲學家的智慧探索》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）