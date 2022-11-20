回憶十歲前的童年第一個想起的是？四類型心理分析更認識自己

早期回憶實施步驟

為了讓接下來的討論有具體的參考，在此先呈現早期回憶的實施步驟。當治療師邀請回憶者進行早期回憶時，提供的指導語內容包括：「現在請你回顧十歲以前的童年，你第一個想起的事件回憶是什麼？愈早愈好！告訴我那件發生在你身上的事。確定這件事是在某一個時間點發生，一件特別的事，一件你現在仍可以看到場景的事件。當時你幾歲？這個回憶中最印象深刻、最栩栩如生的部分是什麼？你當時的感受是什麼？請你也說說你對這個回憶的其他想法與感受。」

早期回憶需要的是回憶者提供一個獨特的童年事件，而不是像「每個星期天上午我們都到公園去」這樣的例行事件。當回憶者者以「哦，我們以前總是……」、「我們習慣……」、「我經常……」等說法開始，就顯示他所表達的不是一次特別的經驗，而是重複發生的日常行事。這時，治療師可以邀請他進一步選擇其中一個在特定時間點，比其他相同事件都更突出的例子，描述當時所發生的事件過程。如果回憶者表示沒有任何這種特別突出的時刻，那就請他選擇另外的、只發生一次的早期事件來描述。

回憶者也可能陷入猶豫與考慮之中，因此治療師可以補充說明：「你所回憶到的可以是任何事情，不論好壞與重要性。這件事必須要是一次你可以描述出來的事件，它是你內心中仍可以看到當時場景的記憶。請閉上你的眼睛來『看看』你所記起的事情。現在，告訴我那件發生在你身上的事，一件你現在仍可以看到場景的事件。」

回憶者所報告出的早期回憶將成為阿德勒學派治療師評估其生活風格的材料。

早期回憶的性質

早期回憶容易讓人聯想到佛洛伊德的早期創傷理論，在其中壓抑的心理機制讓事件的回憶進入潛意識，也形成心理治療中治療師所遭遇到的阻抗現象。不過相反的是，阿德勒認為早期回憶有所表達，而不是有所壓抑。他視早期回憶為一個人之「我生命的故事」，從中我們可以看到一個人的生活風格：即一個人獨特的思考、感受、行動與道德信念等。

阿德勒如是說：當我們試圖去了解一個人的努力奮鬥或掙扎的方向時，早期回憶提供了最有價值的線索。它有助於顯示一個人所要追求的價值以及所要避免的危險。它幫助我們看到一個人所經驗到的，他活進去的世界，還有他找到的，面對這個世界的方式。

進一步來看，阿德勒並不認為回憶呈現了過去的經驗；它是回憶者當下選擇出來的，是反映了當前的生活狀態。因此，阿德勒學派並不追究回憶事件真實與否，因為回憶是根基於回憶者當下的處境與視角。在不同的治療階段，回憶者會回憶起來的事件有所不同，甚至同一事件會有不同的內容被回憶起來。因此，早期回憶的時間性是現在而不是過去。

阿德勒學派理解早期回憶的方式

生活風格的核心是個人的私人邏輯，涵蓋了受困狀態與症狀行為，但阿德勒並不認為生活風格是病態的標示。幾乎每一個人不可避免地會有自己對世界的理解與互動模式，因此生活風格沒有必然的好壞或適當不適當。每一個類型的生活風格皆有其限制之處，也有其可肯定之處。當一個人受到鼓勵，再度喚起社會興趣的目標，原本的生活風格也會是其創造性運用以獲得成就的資源。生活風格不是一個人生活受困的來源，僵化與固著才是身陷困局的最大因素。因此，在描述早期回憶所顯現之生活風格時，治療師最好能夠以肯定的面向描述出其優點，再看出其可能的受限條件。

阿德勒學派學者莫撒克和狄．佩卓（Mosak & Di Pietro,2006）提供了三種方式來解讀早期回憶：生活風格信念取向（the lifestyle conviction approach）、新聞標題法（the headline method）以及類型化（the typological approach）。底下分別說明。

首先，生活風格信念取向藉著考慮早期回憶中所呈現的自我概念（the self-concept）、自我期待（the self-ideal）、世界圖像（the picture of the world）與道德信念（the ethical conviction）來解讀。

在自我概念面向上，治療師可以問：其中的「我」是什麼？「我」是誰？什麼事情最容易影響這樣的「我」？在自我期待面向上，治療師可以問：其中的「我」要成為什麼樣的人，才能在世界上有一個地位？才能成為重要的人？才能有所歸屬？在世界圖像面向上，治療師可以問：早期回憶中所顯現的是怎麼樣的世界？對回憶者來說，這個世界給出什麼樣的挑戰或威脅？在道德信念面向上，治療師可以問：其中顯現的回憶者個人道德標準是什麼？什麼是自己與他人應該有的適切行為？行為合於道德倫理與違反道德倫理的各自結果為何？透過這些問題，治療師可以打開對早期回憶的理解空間。

其次，新聞標題法是提綱挈領地給予標題，以提取早期回憶的主軸。這個方法讓我們可以用整體性的眼光來看待一個早期回憶的事件。當要下標題時，治療師可以試著提出主題，並且加上一點屬於這個事件的情緒，從而獲得適當的命名來顯化主題。若早期回憶的內容很多、很長，治療師可以用像電影摘要的方式來簡單陳述它。

最後是類型化的方法。這個方法以早期回憶中主角的經驗位置區分出不同的類型，以顯示阿德勒的「生活風格」概念。莫撒克與狄．佩卓（2006）建議了十五種類型，舉其中四例如下。

一、討好者型：

這種早期回憶的顯著點在於依賴別人的讚許；其中的主角在別人的讚許中盛開，而在無法獲得讚許或被別人否定時枯萎。如：「小學二年級時，我幫老師倒茶，老師很稱讚我，我覺得很高興」以及「小學三年級時，我拿成績單回家，有些成績不是很好。爸爸很生氣，我覺得自己很糟」等等。

二、受害者型：

則是在回憶事件中主角處於莫名的不公平或遭殃的位置，例如：「我那時小學一年級，在球場旁看五年級的學生打球，結果球飛過來，打到我的頭，我倒在地上，發現我的鼻子流血了」以及「有人打破了窗戶，結果老師以為是我，不但處罰我，還叫我賠」等等。

三、尋求刺激者型：

的早期回憶中顯著呈現的，不是尋求興奮剌激，就是感到不好玩、無聊或是悶悶鈍鈍的感受。例如：「我記得小時候在鄉下阿公家，有一次我跟弟弟走進旁邊的樹林裡，發現裡面有許多不一樣的昆蟲，我把一隻瓢蟲抓在手心裡。後來看到一條小溪，我跟弟弟都跳下去玩水。我們一直到吃晚飯時才回家。」

四、社會興趣者型：

，這類型的回憶事件中出現的是給出貢獻、合作、熱情、關心，以及歸屬感，如：「我記得小學一年級班上有一位同學，老是忘了帶鉛筆與橡皮擦，經常被老師罵。有一天上學時，我就多帶了一枝鉛筆跟一個橡皮擦，然後給了這位同學。我記得他跟我說謝謝。」

圖為《存在催眠治療》書封，心靈工坊提供 從上面的四例子可以看出，這些類型沒有一定的理論性必然，端看分析者的命名與理解。事實上，某一類型不是必然存在，而再多的類型也無法窮盡所有的可能性。不過，以類型來思考早期回憶是可以幫助治療師發現早期回憶中人、事、物間的關連。但如果以為有限的類型清單就是阿德勒學派分析早期回憶的範疇，從而拿來套用在各式各樣的早期回憶上，則是本末倒置的做法。

（本文出自《存在催眠治療》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）