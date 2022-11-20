天生就會看「臉色」！人類在家庭、職場看人面無表情就會保持謹慎

臉之鏡映：母親的臉做為鏡子

前面已經提過，母親的臉不只是一張熟悉的面容，更是幼兒身處的周遭環境。幼兒的整個存在都鑲嵌在這樣的周遭之中。此外，母親的臉也不只有一個樣子，不同的表情也會給予幼兒的周遭不同的質感。

美國發展心理學家特朗尼克（Edward Tronick）曾經進行一個「面無表情」的研究（still face experience），讓一到四個月大的幼兒面對表情木然的母親（Tronick et al., 1978）。

實驗的過程是這樣，幼兒與母親面對面坐定，母親先與幼兒進行一般的玩耍互動三分鐘，接著將頭轉開三十秒，然後回過頭來，但無表情也無互動地面對幼兒三分鐘。透過實驗過程的錄影2，我們可以看到，幼兒很快就覺察到母親的面無表情，然後顯得焦躁不安，不時試著以手勢與聲音要「把媽媽找回來」。而在約二分鐘後，幼兒開始哭泣，不但無法維持安坐的身體姿態，更像是陷入一團混亂之中。直到母親恢復原先的互動與表情，幼兒才從混亂狀態中離開，回到與母親的連結互動。

這個研究支持我們所說的，母親就是幼兒的周遭，牽動著幼兒整體狀態的變化。面無表情的母親像是直接取消了幼兒所熟悉的周遭，不再給幼兒安身之所。雖然這個研究沒有控制幼兒是否已具備清晰的視覺來辨認母親的表情變化，但顯然母親的木然與無動於衷仍會讓幼兒有所覺察。而在較大的幼兒反應中可以看到他們嘗試引動母親的表情，顯示他們的確被木然表情所影響。

其實這樣的狀況也出現在成人的生活中。當一個人回到家看到妻子或丈夫臉色不豫，或是在職場看到某位同事突然面無表情，這個人將會有「氣氛不對」或「有事不對勁」的感受，行為舉止也將進入有所抑制的謹慎狀態。這就表明，人臉，尤其是有重要關係的人臉，具備引動周遭空間質感，從而連動置身於其中之人的身體感受與行為。

當母親恢復正常的表情與互動，幼兒的周遭像是被再度點亮一般，做為具意圖性而與人互動的幼兒也再度從混亂的身體感受中浮現出來。母親不但透過互動組織起幼兒的身體感，同時也打開幼兒相應的存在空間。

（本文出自《存在催眠治療》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）